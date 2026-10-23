 Cum se simte Doru Octavian Dumitru la un an de la AVC-ul care i-a schimbat viața: „A trebuit să reînvăț să vorbesc”
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Cum se simte Doru Octavian Dumitru la un an de la AVC-ul care i-a schimbat viața: „A trebuit să reînvăț să vorbesc”

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Doru Octavian Dumitru vine cu un mesaj cutremurător, la un an de la accidentul vascular cerebral care i-a schimbat viața. Pe pagina de socializare a actorului a apărut un mesaj emoționant, dar totodată puternic, în care acesta a vorbit despre problemele, emoțiile și stările prin care a trecut în ultima perioadă.

Doru Octavian Dumitru, mărturisiri emoționante la un an de la AVC
Doru Octavian Dumitru, mărturisiri emoționante la un an de la AVC Foto: Facebook

Doru Octavian Dumitru, considerat „tatăl comediei românești”, a suferit un accident vascular cerebral înaintea unui spectacol pe care urma să-l susțină la Onești. Acesta a fost transportat de urgență la Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, unde medicii l-au supus unei proceduri de trombectomie. Se pare că actorul a trecut prin momente dificile, despre care a ales să vorbească abia acum.

Doru Octavian Dumitru, mărturisiri emoționante la un an de la AVC

În mesajul transmis pe pagina de Facebook, Doru Octavian Dumitru spune că, în acest an, a fost nevoit să o ia de la zero. A trebuit să reînvețe să meargă, să gândească, să vorbească și să-și găsească curajul pentru a continua această luptă. De asemenea, acesta mărturisește că încă mai are de lucru pentru a se pune complet pe picioare.

„Se pot scrie mii de cuvinte pentru a descrie zbuciumul din sufletul unui om care a trecut ori trece printr-o cumpănă. Așa cum este foarte posibil ca anumite suflete să prefere ca, prin distanțare, liniște și tăcere, să-și ascundă toate frământările și neputințele. Asta nu înseamnă că le lipsește recunoștința ori nevoia aproapelui.

Pentru mine, a trecut un an de când a trebuit să reînvăț să pășesc, să gândesc, să vorbesc din nou. Un an în care a trebuit să-mi regăsesc curajul pentru a merge mai departe. Mai ales, să-mi liniștesc minunea copilului din mine, care s-a trezit speriat, tot încercând să-l ajute pe omul mare care și-a pierdut echilibrul. Încă mai avem de lucru.”

Doru Octavian Dumitru, despre cea mai mare teamă după accidentul vascular cerebral

În continuarea mesajului său, Doru Octavian Dumitru a vorbit și despre recunoștința pe care o poartă tuturor celor care i-au fost alături. Una dintre cele mai mari temeri ale sale a fost că nu va mai fi în stare să trăiască alături de public bucuria râsului, un element esențial al carierei sale de comediant.

„Dar nici măcar o clipă nu a trecut peste mine în tot acest răstimp, în ciuda stângăciilor, confuziilor, durerilor și temerilor trăite, fără a avea sufletul plin de recunoștință pentru toți cei care mi-au fost alături.

Cel mai sfâșietor gând mi-a fost acela că nu am să mai fiu în stare să trăiesc alături de dumneavoastră bucuria râsului.

Inima mea, plină de totală gratitudine, este alături de toți cei care m-au ajutat prin dragostea, fidelitatea, prietenia, profesionalismul, rapiditatea, omenia, îngăduința, discreția și tenacitatea dânșilor/dânselor... să mai pot exista.

Vă mulțumesc tuturor.

Doru Octavian Dumitru.”

Ce mesaj transmitea Doru Octavian Dumitru la scurt timp după AVC și operație

În urmă cu un an, la scurt timp după AVC și operație, Doru Octavian Dumitru vorbea pe pagina de socializare despre felul în care se simțea și le transmitea familiei, prietenilor, fanilor și celor care îl urmăreau în mediul online un mesaj de recunoștință și speranță.

„Îți mulțumesc Dumnezeul meu pentru toate darurile vieții, dar mai ales pentru răbdarea ta cu noi. Mulțumesc pentru toți oamenii prezenți în viața mea, pentru familia mea, pentru prietenii mei, pentru toți fanii mei. Iertat să fiu de cei pe care poate i-am dezamăgit ori i-am nedreptățit.

Mulțumesc Dumnezeul meu pentru că am fost binecuvântat de tine, deschizându-mi calea să dăruiesc râsete. Pentru îngăduința ta ca eu să îndrăznesc să cred că prin munca mea pot să aduc oamenilor bucurie, veselie și uitare de griji”, a spus celebrul comediant.

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