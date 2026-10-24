De ce umblă Roxana Hulpe fără machiaj pe stradă? Ce costum inedit i-a cerut fetița ei de Halloween? „M-a pus în dificultate”

Prezentatoarea Pro TV Roxana Hulpe uimește cu frumusețea ei naturală la evenimentele mondene, unde vine aproape nemachiată. Vedeta ne-a dezvăluit ce costumație inedită de Halloween i-a cerut fiica ei de 3 anișori, Zora, anul acesta.

Roxana Hulpe a venit, zilele trecute, la lansarea unor cărucioare de fițe aproape nemachiată. La 36 de ani, vedeta arată foarte fresh și ne-a explicat de ce preferă să nu-și încarce tenul în afara micului ecran.

„Eu, de obicei, stau mai mult nemachiată. Eu mă machiez doar când sunt la muncă, pentru că acolo în televiziune trebuie s-o fac în fiecare zi când apar pe sticlă. În rest, nu mă machiez absolut deloc.

Acum, la acest eveniment, din respect și din bun simț, am dat cu un pic de rimel și puțin blush, dar în rest nu nu-mi place deloc să mă machiez. Nici măcar n-am vreo rutină specială de întreținere: mă spăl cu gelul de duș al Zorei, mă dau cu crema de față tot a copilului”, ne-a mărturisit vedeta Pro TV.

Roxana Hulpe are o familie frumoasă Foto: Instagram

Zora, fetița Roxanei Hulpe, vrea să se costumeze în șopârlă

De aproape șase ani, viața Roxanei Hulpe (36 de ani) s-a schimbat radical. Prezentatoarei Știrilor PROTV i s-au îndeplinit toate dorințele, s-a căsătorit cu Bogdan Rădulescu, fondatorul Untold, și de trei ani și jumătate a devenit mama unei fetițe adorabile, Zora.

Și dacă tot se apropie Halloween-ul cu pași repezi. Prezentatoarea Pro TV ne-a dezvăluit ce costum inedit i-a cerut fiica ei pentru serbarea de la grădiniță.

„Zorei îi plac mult șopârlele și toate reptilele. Mi-a zis că, de Halloween au un eveniment la grădiniță, ea își dorește un costum de șopârlă. Acum nici nu știu dacă pot să fac rost de un costum de șopârlă. M-a pus în dificultate. Dacă nu găsesc șopârlă, ar vrea să se costumeze vultur. Noi acasă nu sărbătorim, probabil că o să facem dovleac”, a mărturisit prezentatoarea Pro TV, pentru Click!

Foto: Click!

Ce a pățit imediat după naștere? „Am plâns trei ore încontinuu”

Vedeta Pro TV ne-a vorbit despre provocările întâmpinate în viața de mămică și și-a adus aminte ce a pătimit imediat ce a adus-o pe lume pe micuța Zora.

„Eu am avut mereu senzația că nu sunt suficient de bună pentru ea. Mi s-a părut că ea e așa minunată din toate punctele de vedere și că eu nu mă ridic la înălțimea ei. Am avut și un început de depresie postnatală, am stat cinci zile în spital după ce am născut până când medicul mi-a zis: <<trebuie să pleci că nu suntem la hotel aici>>. Mai departe totul a fost ok, nu au fost probleme foarte mari, doar că nu aveam siguranța asta că sunt în stare să fiu o mamă bună.

Când am ajuns acasă cu Zora, chiar dacă era și mama la noi, am plâns cred că trei ore încontinuu, după care m-am scuturat și am zis că trebuie să-mi revin. Am înțeles că sunt mamă și că trebuie să merge înainte! În primele trei luni mama mea m-a ajutat, a stat la noi în București și apoi Bogdan, soțul meu, care și astăzi mă ajută.

Zora are acum trei ani și opt luni, este la grădiniță. În fiecare dimineață, o ducem împreună, eu și Bogdan, avem un ritual o lăsăm la grădiniță. Apoi eu merg la redacție și în jurul prânzului vorbesc cu soțul să vedem care termină primul să meargă să o ia”, ne-a mai spus Roxana.

Foto: Instagram

Își mai dorește un copil?

La 36 ani, prezentatoarea crede că a venit timpul să devină din nou mamă.

„Zora îmi zice în fiecare zi că va avea o surioară sau un frățior. Dar vedem, dacă ne mai dă Dumnezeu cine știe, am 36 de ani, dacă nu acum atunci când să mai fac un copil?! Aș vrea tot o fetiță!”, a adăugat ea, pentru Click!