 Emilia Ghinescu, apariție de senzație alături de iubitul cu 20 de ani mai tânăr! Cum s-au afișat cei doi
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FotoEmilia Ghinescu, apariție de senzație alături de iubitul cu 20 de ani mai tânăr! Cum s-au afișat cei doi

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Emilia Ghinescu și iubitul ei, Viorel Neagoe, au atras atenția cu cea mai recentă apariție pe rețelele de socializare. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de un an și nu ezită să se afișeze împreună în diverse ipostaze. Recent, artista a publicat o fotografie alături de partenerul său, realizată la un eveniment la care au participat în calitate de invitați.

Emilia Ghinescu și iubitul ei, Viorel Neagoe.
Emilia Ghinescu și iubitul ei, Viorel Neagoe. Foto: Instagram

Emilia Ghinescu se numără printre cele mai cunoscute interprete de muzică populară din România, iar viața sa personală a reprezentat mereu un subiect de interes pentru fani. Cu toate acestea, artista preferă să fie discretă și să împărtășească doar anumite detalii despre relația sa și despre momentele importante din viața ei.

De curând, cântăreața a publicat pe rețelele de socializare o fotografie în care apare alături de Viorel Neagoe. Cei doi au participat împreună la un eveniment, iar apariția lor a fost una elegantă.

Cum s-au îmbrăcat Emilia Ghinescu și Viorel Neagoe

Pentru această ocazie, Emilia Ghinescu a ales o salopetă neagră, elegantă, cu pantaloni evazați și aplicații florale roșii, pe care a asortat-o cu pantofi negri cu toc. Artista a mizat pe o ținută rafinată, în care detaliile roșii au creat un contrast de efect.

La rândul său, Viorel Neagoe a optat pentru un costum gri închis, o cămașă albă și o batistă decorativă în buzunarul sacoului, completându-și ținuta cu un ceas elegant.

Emilia Ghinescu: „El e cu 20 de ani mai mic decât mine”

Diferența de vârstă de 20 de ani nu a fost niciodată un impediment pentru Emilia Ghinescu și Viorel Neagoe, care au ales să își asume relația și să se bucure de povestea lor de dragoste. Întrebată în repetate rânduri despre acest aspect, artista a răspuns fără ocolișuri, explicând că nu consideră că trebuie să ofere justificări pentru alegerile sale personale.

De asemenea, Emilia Ghinescu a dezvăluit că l-a cunoscut pe Viorel Neagoe la nunta surorii acestuia, unde artista fusese invitată să cânte. Cei doi s-au apropiat ulterior, iar relația lor a evoluat în ciuda diferenței de vârstă de 20 de ani.

„Nu avem de ce să dăm explicații cuiva. Eu sunt o femeie singură, el e un bărbat singur, nu am intrat în relația nimănui.

El e cu 20 de ani mai mic decât mine. E mai ușor să spui că nu are cum să existe iubire, nu are cum să existe o conexiune și nici măcar înțelegere între noi sau compatibilitate, dată fiind diferența de vârstă și că interesele sunt altele. Este mult mai ușor să spui asta.

Pe lângă faptul că are jobul lui, termină și facultatea, este ultimul an la facultate. Ne-am cunoscut la nunta surorii lui, eu am cântat. Am avut concert.”

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