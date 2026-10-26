Fiica lui Dem Rădulescu, mărturisire emoționantă la 26 de ani de la moartea actorului: „Totul s-a schimbat”

Au trecut 26 de ani de la moartea lui Dem Rădulescu, însă amintirea marelui actor continuă să rămână vie atât pentru public, cât și pentru familia sa. Fiica sa, Irina Rădulescu, care avea doar 13 ani când și-a pierdut tatăl, a vorbit despre impactul profund pe care această tragedie l-a avut asupra vieții sale și despre ultimul sfat pe care l-a primit de la îndrăgitul „Bibanu”.

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Mărturisirile fiicei lui Dem Rădulescu

Întrebată cum i-a influențat viața pierderea tatălui, Irina a oferit un răspuns sincer și profund, explicând că efectele unui astfel de moment nu pot fi măsurate în cuvinte.

„Impactul unui astfel de eveniment nu cred că poate fi cuantificat. Ce s-a schimbat? Totul! Dar cum să pun acest «TOT» în cuvinte?! Să spunem că am lăsat să fie ceea ce a fost și am mers mai departe așa cum am putut”, a mărturisit ea.

Actrița spune că a încercat să accepte realitatea și să găsească puterea de a merge înainte, în ciuda durerii.

„Am încercat să accept cele întâmplate. Cred că acceptarea este primul pas în fața oricărei încercări. Nici «greul» nu poate fi cuantificat. A fost cum a fost, pur și simplu. Și eu, la rândul meu, am încercat să fiu”, a declarat Irina Rădulescu.

Ultima lecție primită de la Dem Rădulescu

Cu puțin timp înainte de a muri, Dem Rădulescu a purtat o conversație care avea să rămână întipărită pentru totdeauna în memoria fiicei sale. După ce Irina îi mărturisise mamei sale că își dorește să urmeze o carieră artistică, actorul a simțit nevoia să îi ofere un sfat care avea să îi călăuzească pașii în viață.

„Cel mai de preț sfat rămâne cel dat cu câteva zile înainte să moară. A sunat cam așa: «O să îți spună mulți multe. Dar tu să cauți întotdeauna simplitatea și adevărul!»”, și-a amintit Irina.

La acea vreme, adolescenta nu a înțeles pe deplin semnificația acelor cuvinte și nici de ce tatăl ei a simțit nevoia să poarte acea discuție.

„Eu mă întrebam de ce îmi zice el așa ceva și mi s-a părut ciudat. Mă gândeam: «El nu o să mă ajute?». Dar se pare că omul simte. Am mai auzit povești de genul acesta, că atunci când se apropie de final, undeva, omul simte. Tata mi-a spus asta și, la câteva zile, s-a întâmplat”, a povestit actrița.

La mai bine de două decenii de la dispariția lui Dem Rădulescu, sfatul primit de la tatăl ei continuă să-i fie reper în viață și în cariera artistică pe care a ales să o urmeze.

Dem Rădulescu s-a stins din viață în urma unui infarct miocardic, lăsând în urmă o carieră impresionantă și o familie îndurerată. Astăzi, Irina Rădulescu este actriță la Teatrul Mic din București și mărturisește că dispariția tatălui său i-a schimbat complet existența.

Ce spune actrița despre povestea de dragoste a părinților ei

Irina Rădulescu, fiica celor doi actori celebri, a povestit cum au devenit un cuplu Adriana și Dem Rădulescu. Tânăra, care este și ea actriță, a mărturisit că părinții ei au trăit una dintre cele mai frumoase povești de dragoste.

„A fost o poveste foarte frumoasă. Mama avea 18 ani, era la Constanța la liceu şi voia să dea la teatru şi o cunoştinţă îl știa pe actorul Dem Rădulescu de la Bucureşti. S-a dus la Bucureşti mama şi tata avea repetiţie la Teatrul Naţional și a chemat mai mulţi tineri pe care urma să îi asculte în ziua respectivă, după repetiţie.

Mama îmi povestea că erau nişte fete machiate, cu fuste. «Eu eram de la malul mării, naturală, cu părul în vânt». Tata cred că a scanat-o. Fireşte că nu au fost împreună, dar din momentul ăla el întotdeauna a fost prezent. Unde se întorcea ea, era şi el. S-au căsătorit după mai mulţi ani. Dar el era acolo. A văzut-o, a stat în banca lui. Când ne păleşte iubirea, suntem şi răbdători”, a povestit ea.