 „Foame de atenție!” Lino Golden, în mijlocul unui scandal cu Ceanu Zheng! De ce s-a ajuns la conflict
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„Foame de atenție!” Lino Golden, în mijlocul unui scandal cu Ceanu Zheng! De ce s-a ajuns la conflict

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Prietenia de ani de zile dintre Lino Golden și vloggerul Ceanu Zheng s-a transformat într-un conflict deschis, plin de reproșuri acide și acuzații reciproce.

Lino Golden și Ceanu Zheng, în centrul unui conflict neașteptat.
Lino Golden și Ceanu Zheng, în centrul unui conflict neașteptat. Foto: Instagram

Cei doi au ajuns la cuțite după ce Ceanu a susținut că trapperul l-ar fi jignit public într-o piesă lansată pe vremea când forma un cuplu cu Iuliana Beregoi.

Reacția lui Lino Golden nu s-a lăsat așteptată: artistul a ieșit la atac într-o declarație acordată pentru cancan.ro, negând acuzațiile și taxând dur ieșirile publice ale fostului său amic.

De unde a pornit scandalul dintre Lino Golden și Ceanu Zheng

Ruptura definitivă dintre cei doi a fost adusă în prim-plan de declarațiile lui Ceanu Zheng, care a susținut că Lino Golden ar fi acționat din invidie în perioada în care el se afla într-o relație intens mediatizată cu artista Iuliana Beregoi:

Cât timp am fost eu împreună cu Iuliana Beregoi, Lino a scos o piesă, ceva cu «Iubitul tău e gay» sau o chestie de genul. Atunci, eu cu Iuliana eram foarte pe val și el a pus poze cu mine și cu ea și zicea că iubitul tău e gay. Eu cu Lino ne știm din 2018. Pe atunci, eu aveam un Range Rover roșu, cu care îl plimbam constant, și mereu mă suna să îl plimb. Dumnezeu ți-o dă după sufletul tău. Nu mă bucur de downfall-ul nimănui, dar fiecare om primește ce merită”, a afirmat Ceanu Zheng, adăugând că artistul nu ar mai fi pe val din punct de vedere muzical.

Vloggerul a lăsat astfel să se înțeleagă că trapperul ar fi profitat în trecut de bunătatea lui și de mașina sa, pentru ca mai apoi să-l atace public.

Replica acidă a lui Lino Golden: „Foame de atenție, n-are alt subiect!”

Contactat de sursa citată, Lino Golden a respins categoric acuzațiile privind piesa respectivă și l-a acuzat la rândul său pe vlogger de ipocrizie și căutare disperată de vizualizări. Trapperul a ținut să amintească de vremurile în care situația stătea exact invers:

„El a început să mă bârfească. Ce are Ceanu cu mine? Păi, ca toți oamenii care ies pe net și vorbesc prost de mine: foame de atenție, n-au alt subiect de discutat și li se pare favorabil să dea în mine, că e la modă, și neajunsuri în viață. Nu înțeleg de ce vorbește de mine neîntrebat, mai ales că, la un moment dat, se ruga de mine să-l promovez și nu știa cum să mai facă să mai apară într-o poză cu mine. Eu am fost foarte de treabă, am fost finuț. Eu doar vreau să mă apăr. Eu nu l-am făcut gay, piesa nu are nicio legătură cu el”, a declarat Lino Golden.

Artistul a transmis că nu va tolera atacurile nefondate și a lăsat de înțeles că deține informații din culise pe care nu ar ezita să le dezvăluie dacă atacurile continuă, semn că securea războiului dintre cei doi este departe de a fi îngropată.

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