 Acuzații grave lansate la adresa lui Lino Golden de fosta soție. Coșmarul prin care a trecut Delia Salchievici: „A vandalizat casa”
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Acuzații grave lansate la adresa lui Lino Golden de fosta soție. Coșmarul prin care a trecut Delia Salchievici: „A vandalizat casa”

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La mai bine de un an de la divorțul dintre Lino Golden și Delia Salchievici, tânăra face acuzații grave la adresa artistului. Căsnicia lor a durat aproximativ un an și nu a fost doar lapte și miere. Influencerita vine cu detalii șocante.

Lino Golden și Delia Salchievici.
Lino Golden și Delia Salchievici. Foto: Instagram

Delia, fosta soție a lui Lino Golden, vine cu detalii tulburătoare din timpul căsniciei sale. Aceasta dezvăluit faptul că a fost cea mai urâtă perioadă din viața ei, spunând că artistul a avut un comportament violent și i-a cerut un test de paternitate, după ce a rămas gravidă. 

Detalii despre perioada în care Delia a rămas gravidă cu Lino Golden

Delia Salchievici, fostă concurentă „Desafio: Aventura”, a avut o serie de probleme cu sarcina și nu a reușit să o ducă până la capăt. Aici ar fi intervenit și discuțiile în cuplu. Tânăra susține că Lino Golden a învinovățit-o pentru problemele apărute, chiar dacă medicul i-ar fi spus deja că ea nu are nicio influență asupra situației din acest punct de vedere.

„Am mai vorbit în spațiul public legat de sarcina pe care am avut-o în relația cu el, pe care din păcate am pierdut-o din motive medicale. În acel moment, el a aruncat toată vina asupra mea, în condițiile în care medicii au spus foarte clar că nu există neapărat un motiv, ci pur și simplu primele sarcini, de cele mai multe ori, nu pot fi duse la bun sfârșit, e ceva ce nu poți controla.

El a spus că este în totalitate vina mea, m-a pus într-un colț, am plâns foarte mult și am sunat-o pe mama mea să îi spun că nu mai suport, am nevoie de ajutor, el mă jignește și îmi aruncă toată vina în brațe. Mama l-a sunat, s-a ajuns la o separare, pe care eu mi-am dorit-o în acel moment”, a declarat Delia Salchievici, în exclusivitate pentru Știrile Antena Stars, conform spynews.ro.

Artistul i-a cerut un test de paternitate

În același timp, artistul i-ar fi spus că dacă nu reușește să ducă sarcina până la capăt, el se va despărți de ea. De asemenea, Delia a afirmat că fostul soț i-a spus că dacă va naște, va trebui să verifice dacă este, într-adevăr, copilul lui.

„Încă nu primisem un răspuns sigur în legătură cu sarcina, dacă chiar trebuie să o elimin. El mi-a spus că dacă nu pot duce la sfârșit sarcina, el se va despărți de mine, dar dacă pot să o duc la bun sfârșit, îmi va cere un test de paternitate, în condiția în care eu stăteam doar acasă și când am plecat avea locația mea. (...) Nu a mai fost nevoie de asta, pentru că am pierdut copilul”, a mai mărturisit Delia Salchievici pentru sursa citată.

Lino Golden ar fi avut un comportament violent

Mai mult decât atât, tânăra a afirmat că, într-o zi a fost nevoită să meargă la spital, iar înainte să iasă pe ușa casei ei i-a adunat lucrurile lui Lino Golden. Acela ar fi fost momentul în care cântărețul a izbucnit și i-a devastat locuința.

„Pentru că m-am despărțit de el, a vandalizat casa în care am locuit împreună, casa mea. Înainte să plec la spital îi strânsesem din lucruri și a făcut o criză de nervi, după ce și-a văzut lucrurile strânse”, a declarat Delia Salchievici.

Nu ar fi fost singurul moment în care artistul ar fi avut o reacție agresivă. Acesta ar fi jignit-o atât pe ea, cât și pe mama ei, iar ultimul Revelion petrecut ca și cuplu a fost un coșmar.

„A mai fost un moment de agresivitate verbală. Acum doi ani, ultimul Revelion petrecut împreună, pe care nu l-am petrecut împreună. Noi trebuia să mergem împreună la un concert de-al lui. Aveam doi câini, nu puteam să îi lăsăm singuri în noaptea de Revelion, cu toate artificiile, așa că am decis să îi ducem la părinții mei. În dimineața de Revelion am avut o ceartă foarte urâtă, în care m-a făcut să plâng foarte tare și am ajuns împreună cu câinii la părinții mei acasă, toată plânsă”, a declarat Delia Salchievici pentru Știrile Antena Stars.

Ambii erau susținuți financiar de către familia ei

Delia a mai mărturisit faptul că mama și tatăl ei i-au susținut financiar pe parcursul relației. I-ar fi oferit bani lui Lino Golden pentru a-i investi în cariera sa.

„Părinții mei ne susțineau financiar pe amândoi. Au investit bani atât în viitorul lui, cât și în viitorul meu și viitorul nostru. Având în vedere că totuși reprezentau o familie pentru el, un ajutor, gravitatea situației este de înțeles în acest moment. Eu am probe video, audio și foto în legătură cu tot ce am spus”, a declarat Delia Salchievici.

Lino Golden și-a refăcut viața

Lino Golden nu a stat prea mult pe gânduri și și-a refăcut viața. Acesta a dezvăluit că s-au cunoscut pe Instagram, după care au ieșit împreună în parc. A fost dragoste la prima vedere, așa că nu după mult timp a apărut și cererea în căsătorie.

Evenimentul a avut loc în New York, în Times Square. Ulterior, la două luni distanță, cei doi s-au căsătorit, fiind protagoniștii unei frumoase povești de dragoste.

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