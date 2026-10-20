Probleme pe toate planurile pentru Cucu de la Noaptea Târziu. A fost jefuit în Madrid și nu stă prea bine nici cu viața amoroasă! „Nu există dragoste. S-a dus!”

Cucu Gram trece printr-o perioadă în care pune accent pe carieră și pe proiectele personale. Artistul de la Noaptea Târziu a povestit, într-un interviu entru cancan.ro, cum a rămas fără portcard și acte în timpul unei plimbări prin Madrid, dar și de ce nu se grăbește să înceapă o nouă relație. După o poveste de iubire care s-a încheiat, cântărețul spune că a învățat să acorde mai multă importanță libertății și spațiului personal.

Probleme pe toate planurile pentru Cucu de la Noaptea Târziu. Foto: arhiva

O experiență neplăcută în Spania și o perioadă fără iubire, dar cu planuri profesionale ambițioase. Așa arată o parte din prezentul lui Cucu Gram, cunoscut publicului din proiectul Noaptea Târziu. Artistul a dezvăluit că a fost buzunărit în centrul Madridului și că a observat abia după două zile dispariția cardurilor bancare. Din fericire, avea pașaportul la el, astfel că nu a rămas fără documentele necesare pentru a se întoarce acasă.

Pe plan sentimental, lucrurile sunt la fel de clare în acest moment: nu există o nouă poveste de dragoste. Cucu vorbește deschis despre relația încheiată, despre greșelile pe care nu ar vrea să le repete și despre felul în care vede acum echilibrul într-un cuplu. În paralel, pregătește proiecte muzicale și își dorește să dezvolte tot mai mult activitatea de DJ.

Cucu de la Noaptea Târziu, victima unui furt în centrul Madridului

Artistul a avut parte de un incident neplăcut în timpul unei plimbări pe Gran Vía, una dintre cele mai cunoscute artere ale capitalei spaniole. Acesta a povestit că i-a fost furat portcardul în care se aflau buletinul și cardurile bancare, fără să realizeze imediat ce se întâmplase.

„Mi s-a furat portcardul cu tot, cu buletin, cu tot, tot, tot, când am fost în Madrid. Am avut noroc că am avut pașaportul în ghiozdan, că altfel rămâneam prin Madrid.”

Cucu bănuiește că persoanele care l-au buzunărit ar fi fost români. Potrivit relatării sale, totul s-a petrecut rapid, iar artistul a înțeles că îi lipsesc cardurile abia după două zile. Între timp, fuseseră făcute mai multe tranzacții, însă sumele cheltuite nu erau mari.

„Eram prin centru, pe Gran Vía, în Madrid, și niște băieți, care cred că sunt români, m-au buzunărit și nu mi-am dat seama. Au dat așa un pic în mine și mi-am dat seama după două zile că nu mai am cardurile și că mi-au făcut doar niște cheltuieli mici. Am mai pățit ceva asemănător și în zilele următoare, dar atunci am fost mai atent. În ziua respectivă, asta a fost. În rest, nu prea am avut astfel de pățanii. Am fost cuminte. Am avut foarte multă treabă vara aceasta, am fost la multe festivaluri, unde am și pus muzică, mai nou, și cam asta a fost. Nu am făcut prostioare, deci sunt cuminte momentan.”

Dincolo de incidentul din Spania, vara a fost una aglomerată pentru artist, care a participat la numeroase festivaluri și a început să fie tot mai prezent și în postura de DJ.

Ce se întâmplă în viața amoroasă a lui Cucu Gram: „Fuse și se duse!”

Dacă în plan profesional are mai multe direcții în care vrea să evolueze, în dragoste Cucu nu are, momentan, motive să vorbească despre o nouă relație. Artistul a explicat că povestea sa anterioară s-a încheiat de mai bine de un an și că, deși a mai cunoscut fete, nu a apărut acea conexiune care să îl determine să înceapă ceva serios.

Întrebat despre situația sentimentală, acesta a răspuns fără ocolișuri:

„Răspunsul e aici, uite, vezi? Momentan e «no love». Nu există dragoste. S-a dus! Fuse și se duse, știi cum spune omul? A fost, dar s-a terminat de mult, cred că de un an și ceva. Trebuie să înveți din fostele relații, astfel încât următoarea să fie mai bună. Pentru mine a fost o relație foarte frumoasă, dar s-a încheiat. Acum păstrez lucrurile bune din relația aceea și, probabil, le voi lua cu mine în următoarea relație, când va fi aceasta. Nu știu când.”

Cântărețul nu privește însă experiența trecută ca pe un eșec. Din contră, spune că vrea să păstreze amintirile frumoase și să folosească lecțiile învățate pentru a construi, la momentul potrivit, o relație mai echilibrată.

Ce ar schimba artistul într-o viitoare relație: „Să ofer spațiu și să ne acordăm reciproc mai multă libertate”

Cucu a vorbit și despre unul dintre lucrurile pe care le-ar aborda diferit într-o viitoare poveste de iubire. Artistul recunoaște că, în trecut, își dorea să petreacă aproape tot timpul alături de parteneră și că acum consideră importantă păstrarea unui echilibru între viața în doi și timpul dedicat propriei persoane.

„Nu știu dacă o să sune urât sau nu, dar mi-aș acorda și mie puțin timp să-mi văd de treburile mele. În trecut, când eram într-o relație, îmi plăcea să stau mereu alături de persoana respectivă, bot în bot. Dar se duce dragostea dacă stai tot timpul bot în bot. Cred că principala schimbare ar fi să ofer spațiu și să ne acordăm reciproc mai multă libertate.”

Artistul spune că nu se îndoiește de faptul că va iubi din nou, însă își dorește ca următoarea relație să nu fie una în care apropierea să se transforme în sufocare.

„Îți dai seama că o să iubesc, clar, dar nu sufocant. Când ești mai mic, ești puțin mai prost, ce să zic acum?”

Declarațiile sale arată că, după experiența relației anterioare, Cucu își dorește să privească lucrurile diferit și să acorde mai multă atenție nevoilor ambilor parteneri.

A mai cunoscut fete, dar nu a apărut chimia: „Dacă se va întâmpla pe viitor, Doamne ajută!”

Chiar dacă nu este implicat într-o relație, artistul spune că a mai vorbit cu fete în ultima perioadă. Până acum, însă, niciuna dintre interacțiuni nu s-a transformat într-o poveste de iubire.

Pentru Cucu, atracția și compatibilitatea sunt esențiale încă de la început. El consideră că o relație nu ar trebui forțată atunci când lipsește acea conexiune spontană dintre doi oameni.

„Da, îți dai seama că am mai vorbit cu fete în perioada asta, dar nu s-a legat nimic. În momentul în care simți de la început că nu există acel «spark», că nu este chimia aceea, nu are rost să forțezi lucrurile. Dacă se va întâmpla pe viitor, Doamne ajută!”

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Până la apariția unei noi partenere, Cucu pare concentrat pe propriile planuri și pe dezvoltarea proiectelor în care este implicat.

Planuri muzicale noi și ambiții în cariera de DJ

Artistul a dezvăluit că lucrează la mai multe proiecte, atât individual, cât și în colaborare cu alte persoane. Deocamdată, nu poate oferi prea multe detalii, însă spune că urmează activități care implică muzică, filmări și alte direcții creative.

În același timp, vrea să investească tot mai mult în cariera de DJ, domeniu în care a început să activeze în urmă cu aproximativ un an și ceva.

„În primul rând, o să mai am niște proiecte, atât solo, cât și cu altcineva, dar nu pot să spun momentan, pentru că nu am voie. Vor fi proiecte de cântat, de filmat și de toate. Și partea aceasta de DJ, de care m-am apucat acum un an și ceva, vreau să o duc cât mai sus.”

Așadar, chiar dacă viața sentimentală este momentan pe pauză, Cucu nu duce lipsă de obiective. Următoarea perioadă ar putea aduce proiecte noi și oportunități profesionale, despre care artistul promite să vorbească atunci când va putea dezvălui mai multe informații.

Se destramă Noaptea Târziu? Ce spune Cucu despre relația cu foștii colegi

Absența unor lansări muzicale frecvente din partea proiectului Noaptea Târziu i-a făcut pe mulți fani să se întrebe dacă membrii trupei mai păstrează legătura și dacă există șanse pentru o revenire.

Cucu a ținut să clarifice că relația dintre ei nu s-a încheiat și că prietenia a rămas la fel de importantă, chiar dacă muzica nu se mai află în centrul activităților lor în acest moment.

„Cu Noaptea Târziu chiar ne-am văzut acum câteva zile. De fapt, ne vedem zilnic. Asta trebuie să înțeleagă oamenii: noi suntem încă prieteni. Muzica este momentan mai în spate, dar încercăm să venim cu ceva cândva. Nu am dispărut de tot. Poate revenim mâine sau peste un an. Când anume, habar n-am.”