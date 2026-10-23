Doi români, acuzați că ar fi răpit gemenii menajerei lor din Italia și i-au obligat să cerșească și să fure în București

Un scenariu de o cruzime greu de imaginat a ieșit la iveală în urma unei anchete a procurorilor bucureșteni. Doi soți români au pus la cale răpirea gemenilor nou-născuți ai menajerei lor indoneziene, pe care o angajaseră în Italia.

Doi români au răpit copiii gemeni ai menajerei lor din Italia Foto: pexels

După ce au convins-o prin manipulare extremă să fugă în România, indivizii i-au sustras bebelușii de doar cinci luni, i-au spus mamei îndurerate că micuții au decedat și i-au folosit timp de 24 de zile drept paravan pentru cerșetorie și furturi pe străzile Capitalei.

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Relația dintre făptași și victimă a început în iulie 2025, pe teritoriul Italiei. Cei doi soți români, părinți ai unei fetițe minore, au angajat o femeie de origine indoneziană pentru a se ocupa de treburile casnice și de îngrijirea copilului lor. În momentul în care au aflat că menajera era însărcinată cu gemeni, aceștia au încercat să o determine să le cedeze unul dintre prunci, ajungând până la demersuri de a se declara fictiv drept părinți biologici ai copiilor.

Refuzul categoric al mamei a declanșat un mecanism feroce de șantaj emoțional și inducere în eroare. Conștienți că autoritățile italiene intraseră pe fir și deschiseseră o anchetă, românii au izolat-o complet pe femeie de apropiați, speculându-i credința catolică și inventând scenarii apocaliptice.

„Când au realizat că victima nu doreşte să se separe de cei doi nou-născuţi, dar şi că autorităţile străine au demarat o anchetă, inculpata a recurs la numeroase tehnici de manipulare, între care izolarea victimei de apropiaţi, apelul la credinţa sa catolică, inventarea unor personaje fictive şi simularea unor pericole iminente, context în care victima a fost determinată să fugă din centrul de asistenţă în care fusese plasată de autorităţile italiene, să treacă fraudulos frontiera în România şi să locuiască împreună cu inculpaţii la diferite adrese din municipiul Bucureşti, sectorul 5”, au precizat procurorii, potrivit News.ro.

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Pe 2 iulie 2026, la primele ore ale dimineții, planul a atins punctul culminant. Românca a manipulat-o pe mama indoneziană să scoată gemenii în fața imobilului, invocând pretextul că micuții vor fi preluați în siguranță de o delegație de misionari catolici pentru a fi duși la Vatican, urmând ca mama să li se alăture ulterior.

Bebelușii au fost smulși de bărbatul român, care purta fața acoperită pentru a nu fi recunoscut, iar mamei i s-a comunicat cu sânge rece că micuții au încetat din viață.

Timp de 24 de zile, realitatea a fost de un coșmar absolut. Cei doi soți au locuit într-un autoturism, alături de fiica lor biologică și de cei doi bebeluși răpiți. Unul dintre adulți, dependent de substanțe interzise, folosea prezența pruncilor pentru a stârni mila trecătorilor la cerșit și pentru a masca comiterea de furturi pe străzile din București.

Calvarul a fost oprit pe 25 iulie 2026, când polițiștii au intervenit în forță, i-au încătușat pe cei doi agresori și au salvat bebelușii, restituindu-i mamei biologice.

Acorduri de recunoaștere a vinovăției și pedepse cu închisoarea

Puși în fața probatoriului zdrobitor strâns de anchetatori, cei doi inculpați au ales să colaboreze și au semnat acorduri de recunoaștere a vinovăției. Conform documentelor judiciare, femeia a acceptat o pedeapsă de 4 ani și 4 luni de închisoare cu executare, în timp ce soțul său va executa 3 ani și 4 luni de detenție.

Aflați în stare de arest preventiv, inculpații își așteaptă decizia finală la Judecătoria Sectorului 5 București, instanță chemată să valideze sau să majoreze pedepsele negociate cu procurorii.