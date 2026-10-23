 Doi români, acuzați că ar fi răpit gemenii menajerei lor din Italia și i-au obligat să cerșească și să fure în București
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Doi români, acuzați că ar fi răpit gemenii menajerei lor din Italia și i-au obligat să cerșească și să fure în București

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un scenariu de o cruzime greu de imaginat a ieșit la iveală în urma unei anchete a procurorilor bucureșteni. Doi soți români au pus la cale răpirea gemenilor nou-născuți ai menajerei lor indoneziene, pe care o angajaseră în Italia.

Doi români au răpit copiii gemeni ai menajerei lor din Italia
Doi români au răpit copiii gemeni ai menajerei lor din Italia Foto: pexels

După ce au convins-o prin manipulare extremă să fugă în România, indivizii i-au sustras bebelușii de doar cinci luni, i-au spus mamei îndurerate că micuții au decedat și i-au folosit timp de 24 de zile drept paravan pentru cerșetorie și furturi pe străzile Capitalei.

Planul diabolic din Italia: încercare de adopție fictivă și manipulare religioasă

Relația dintre făptași și victimă a început în iulie 2025, pe teritoriul Italiei. Cei doi soți români, părinți ai unei fetițe minore, au angajat o femeie de origine indoneziană pentru a se ocupa de treburile casnice și de îngrijirea copilului lor. În momentul în care au aflat că menajera era însărcinată cu gemeni, aceștia au încercat să o determine să le cedeze unul dintre prunci, ajungând până la demersuri de a se declara fictiv drept părinți biologici ai copiilor.

Refuzul categoric al mamei a declanșat un mecanism feroce de șantaj emoțional și inducere în eroare. Conștienți că autoritățile italiene intraseră pe fir și deschiseseră o anchetă, românii au izolat-o complet pe femeie de apropiați, speculându-i credința catolică și inventând scenarii apocaliptice.

„Când au realizat că victima nu doreşte să se separe de cei doi nou-născuţi, dar şi că autorităţile străine au demarat o anchetă, inculpata a recurs la numeroase tehnici de manipulare, între care izolarea victimei de apropiaţi, apelul la credinţa sa catolică, inventarea unor personaje fictive şi simularea unor pericole iminente, context în care victima a fost determinată să fugă din centrul de asistenţă în care fusese plasată de autorităţile italiene, să treacă fraudulos frontiera în România şi să locuiască împreună cu inculpaţii la diferite adrese din municipiul Bucureşti, sectorul 5”, au precizat procurorii, potrivit News.ro.

Răpirea mascată și minciuna morții: bebelușii de cinci luni, ținuți într-o mașină

Pe 2 iulie 2026, la primele ore ale dimineții, planul a atins punctul culminant. Românca a manipulat-o pe mama indoneziană să scoată gemenii în fața imobilului, invocând pretextul că micuții vor fi preluați în siguranță de o delegație de misionari catolici pentru a fi duși la Vatican, urmând ca mama să li se alăture ulterior.

Bebelușii au fost smulși de bărbatul român, care purta fața acoperită pentru a nu fi recunoscut, iar mamei i s-a comunicat cu sânge rece că micuții au încetat din viață.

Timp de 24 de zile, realitatea a fost de un coșmar absolut. Cei doi soți au locuit într-un autoturism, alături de fiica lor biologică și de cei doi bebeluși răpiți. Unul dintre adulți, dependent de substanțe interzise, folosea prezența pruncilor pentru a stârni mila trecătorilor la cerșit și pentru a masca comiterea de furturi pe străzile din București.

Calvarul a fost oprit pe 25 iulie 2026, când polițiștii au intervenit în forță, i-au încătușat pe cei doi agresori și au salvat bebelușii, restituindu-i mamei biologice.

Acorduri de recunoaștere a vinovăției și pedepse cu închisoarea

Puși în fața probatoriului zdrobitor strâns de anchetatori, cei doi inculpați au ales să colaboreze și au semnat acorduri de recunoaștere a vinovăției. Conform documentelor judiciare, femeia a acceptat o pedeapsă de 4 ani și 4 luni de închisoare cu executare, în timp ce soțul său va executa 3 ani și 4 luni de detenție.

Aflați în stare de arest preventiv, inculpații își așteaptă decizia finală la Judecătoria Sectorului 5 București, instanță chemată să valideze sau să majoreze pedepsele negociate cu procurorii.

Ghid de cumpărături

marina voica jpg
Marina Voica a ajuns pe mâinile medicilor. Artista a fost internată de urgență în spital Vedete românești
banner socaciu almasan jpg
#Exclusiv Click!
Răspunsul Marinei Almășan după acuzațiile Brândușei Socaciu. Ce a transmis fosta soție a lui Victor Socaciu Vedete românești
image
„Sunt foarte buni!” Preparatul românesc care a cucerit-o pe actrița norvegiană Renate Reinsve, la recomandarea lui Sebastian Stan adevarul.ro
image
Ilie Bolojan: „Cu golanii e greu să faci treabă”. Liderul PNL spune că politica românească are nevoie de cât mai mulți „oameni normali” adevarul.ro

Parteneri

image
Cele mai mari „țepe” date de Gigi Becali lui Dan Șucu! Blestemul transferurilor de la FCSB la Rapid continuă www.fanatik.ro
image
Românii care vor plăti impozit pe casă de 5 ori mai mare din 2027 observatornews.ro
image
Obsedat de nemurire, Putin l-a atras în Rusia pe un doctor chinez care spune că poate să facă transplant de cap uman pe un corp nou www.antena3.ro
image
Ce a făcut David Popovici cu mașinile primite CADOU de la Ion Țiriac. Aroganță sau nu? „Nu pot să le conduc...” www.gandul.ro
image
Cât este stimulentul de inserție în 2026 și cine beneficiază de el www.wowbiz.ro
image
Reguli strice pentru elevi! Câte absențe nemotivate sunt permise în anul școlar 2026-2027 www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales de Ileana Lazariuc, mama copiilor lui Alexandru Țiriac. Cum arată acum și din ce face bani as.ro
image
Când va ninge în România. Temperaturile scad sub normal în noiembrie, potrivit prognozei ANM playtech.ro
image
Marcel Răducanu, critici pentru Reghecampf și Drăguș înainte de FCSB – Rapid: „Foarte ciudat ce se întâmplă!” www.fanatik.ro
image
Orgii cu profesoare și militari pensionari filmate în locuri publice!? Scandalul care a zguduit lumea uniformelor, pe masa judecătorilor www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Un îndrăgit cuplu din România divorțează, dar el nu vrea să audă de 50-50: „Casa, terenul sunt proprietatea mea personală de dinainte de căsătorie”. Deși e mama copilului său, a spus clar: „Nu o să îi dau venituri necuvenite” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Împărăteasa se dezbrăca pentru bărbați înainte să urce pe tron! Spectacolele ei erotice au scandalizat okmagazine.ro
image
Regina-Rezervă! Moștenitoarea tronului norvegian îi ține deja locul mamei sale bolnave. Ce apariție spectaculoasă cu tiară a avut Ingrid Alexandra okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Dincolo de Disney: Un portret al lui Pocahontas din 1616 ne arată cum îi vedeau englezii pe amerindieni historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Harun al-Rashid, povestea adevărată a unui calif intrat în legendă historia.ro
calorifer jpg
Bucureșteni fără căldură până la sfârșitul lunii. Ce zone sunt afectate de lucrările Termoenergetica Național
navă jpg
Atac cu dronă în Marea Neagră! O navă cu 10 ucraineni la bord s-a scufundat Actualitate
Ce mananci in China jpg
Ce poți cumpăra în China cu doar 50 de lei? Experiența „ireală” a unui vlogger român Fapt divers
Alexandru Toader jpg
Alexandru Toader, fiul lui Tudorel Toader, a fost reținut într-un dosar de hărțuire sexuală. Prima reacție a fostului ministru Actualitate
CALENDAR FOAIE 2027 jpg
A apărut Calendarul creștin-ortodox pentru 2027. Ce trebuie să știți despre el Național
yulia model videochat rusia profimedia (1) jpg
Și-a ucis iubitul după ce i-a „tocat” banii la pariuri! Modelul de videochat susține că s-a apărat Internațional
ahmetov png
O fabrică importantă din Iași, la un pas să se închidă. A fost cumpărată de cel mai bogat om din Ucraina Național
areta jpg
Sărbătoarea importantă pe 24 octombrie. Cine a fost Sfântul Mare Mucenic Areta Național
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net