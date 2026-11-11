Ai putea avea o mică avere în casă fără să știi. Obiectul vechi care a ajuns să coste zeci de mii de dolari

Un obiect pe care mulți oameni îl consideră demult depășit și îl țin uitat prin sertare ar putea deveni o adevărată comoară. Este vorba despre primul model de iPhone, lansat de Apple în 2007, ale cărui exemplare păstrate în stare impecabilă sunt tot mai căutate de colecționari. Un expert în investiții atrage atenția că valoarea unor astfel de dispozitive ar putea crește spectaculos în următorii ani.

Ai putea avea o mică avere în casă fără să știi. Obiectul vechi care a ajuns să coste zeci de mii de Foto: arhiva

Sfatul specialistului este simplu: înainte să arunci electronicele vechi, jocurile, cărțile sau alte obiecte adunate de-a lungul timpului, verifică dacă nu cumva ai în casă piese care au devenit rare și valoroase.

Adam Koprucki, fondatorul Real World Investor, susține că numeroase obiecte considerate cândva banale ar putea ajunge să valoreze sume impresionante.

„Cei mai mulți oameni aruncă obiecte care le-ar putea asigura banii necesari pentru pensionare în doar câțiva ani”, spune Adam Koprucki. „Adevărul este că anumite obiecte obișnuite, pe care le avem prin casă, ar putea valora până în 2030 mai mult decât întregul portofoliu de investiții în acțiuni.”

Primul iPhone, lansat în 2007, se vinde deja cu zeci de mii de dolari

Printre cele mai interesante exemple oferite de expert se află primul telefon iPhone, dispozitivul care a schimbat industria telefoanelor mobile. Lansat în 2007, acesta avea un preț de pornire de 499 de dolari.

Astăzi, exemplarele sigilate, care nu au fost niciodată folosite, pot atinge valori de peste 20.000 de dolari la licitații. Iar perspectivele pentru următorii ani sunt și mai spectaculoase.

„Primul model de iPhone, lansat în 2007, costa 499 de dolari la momentul apariției, însă exemplarele sigilate se vând acum la licitații cu peste 20.000 de dolari”, susține Koprucki. „Până în 2030, modelele aflate într-o stare impecabilă ar putea depăși cu ușurință 50.000 de dolari.”

Există deja tranzacții care arată cât de mult poate ajunge să valoreze un asemenea dispozitiv. În 2023, un iPhone din prima generație, cu o memorie de 8 GB, a fost adjudecat pentru 63.356,40 de dolari.

Un alt exemplar, mult mai rar, cu o capacitate de stocare de 4 GB, fabricat tot în 2007, a fost vândut în același an pentru impresionanta sumă de 190.372,80 de dolari, potrivit informațiilor publicate de presa americană.

Aceste rezultate demonstrează că obiectele tehnologice care au marcat o anumită perioadă pot deveni, în timp, piese de colecție extrem de valoroase.

Piața obiectelor de colecție este în continuă expansiune

Interesul pentru produsele rare și obiectele cu valoare nostalgică nu este deloc întâmplător. Piața americană de profil a ajuns la aproximativ 62 de miliarde de dolari în 2024, potrivit companiei de cercetare Grand View Research.

Estimările indică o evoluție pozitivă și în următorii ani. Până în 2030, această piață ar putea atinge 83,7 miliarde de dolari, ceea ce ar însemna o creștere anuală medie de aproximativ 5,3%.

În acest context, produsele din generațiile trecute, de la electronice și jocuri video până la jucării și cărți, atrag tot mai mult atenția colecționarilor.

Jucăriile Star Wars, cărțile Harry Potter și jocurile Nintendo pot valora o avere

Primul iPhone nu este singurul obiect care poate aduce câștiguri importante proprietarilor. Printre piesele căutate se numără și jucăriile produse în anii 1980, primele ediții ale unor cărți celebre sau jocurile video păstrate în ambalajul original.

„Cei mai mulți oameni nu își dau seama că figurinele Star Wars cu care se jucau în copilărie sau cărțile Pokémon pe care le colecționau ar putea valora acum cât avansul necesar pentru cumpărarea unei locuințe”, afirmă Koprucki.

Expertul oferă și câteva exemple concrete de obiecte care au ajuns să fie tranzacționate la prețuri impresionante.

„Jucăriile Transformers originale din anii 1980, păstrate în ambalajul sigilat, se pot vinde cu până la 20.000 de dolari fiecare. Primele ediții ale cărților Harry Potter, care costau mai puțin de 20 de dolari la lansare, pot ajunge astăzi la peste 50.000 de dolari.”

Nici jocurile video clasice nu trebuie ignorate. Unele dintre cele mai rare titluri Nintendo din anii 1980 și 1990 au devenit adevărate piese de colecție.

„Cele mai rare jocuri Nintendo din anii 1980 și 1990 se pot vinde cu peste 100.000 de dolari”, adaugă expertul. „Un exemplar sigilat al jocului Super Mario Bros. a fost vândut cu 2 milioane de dolari în 2021, deși prețul inițial de comercializare era de aproximativ 30 de dolari.”

Ambalajul original poate face diferența la vânzare

Starea în care se află un obiect este unul dintre cele mai importante criterii pentru stabilirea prețului. Produsele care nu au fost deschise și care și-au păstrat ambalajul original pot avea o valoare considerabil mai mare decât exemplarele utilizate.

Potrivit lui Adam Koprucki, păstrarea cutiei originale poate crește semnificativ șansele de a obține un preț foarte bun, uneori chiar „de zece ori mai mare”.

Totuși, lipsa ambalajului nu înseamnă automat că obiectul nu mai prezintă interes pentru colecționari. Produsele care au fost păstrate cu grijă și se află într-o stare foarte bună pot avea, la rândul lor, o valoare importantă.

Ce trebuie să faci înainte să vinzi un obiect vechi

Dacă descoperi prin casă un telefon, un joc video, o carte sau o jucărie despre care bănuiești că ar putea valora mult, nu te grăbi să o publici într-un anunț online.

Primul pas recomandat de specialist este evaluarea obiectului, pentru a-i stabili autenticitatea, raritatea și valoarea reală pe piață.

„Platformele de licitații online fac mai ușoară ca niciodată vânzarea obiectelor de colecție, însă este esențial să știi exact ce ai pentru a obține cel mai bun preț posibil”, a subliniat expertul.

Așadar, un telefon vechi, o consolă uitată într-un dulap sau o jucărie păstrată din copilărie ar putea ascunde o surpriză financiară. Înainte să renunți la obiectele pe care nu le mai folosești, merită să verifici dacă nu cumva ai în casă o piesă rară, pentru care colecționarii sunt dispuși să plătească sume considerabile.