 Ce trebuie să faci cu căpșunile în noiembrie pentru o recoltă bogată anul viitor. Greșelile care îți pot compromite plantele
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Ce trebuie să faci cu căpșunile în noiembrie pentru o recoltă bogată anul viitor. Greșelile care îți pot compromite plantele

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Noiembrie este una dintre cele mai importante luni pentru pregătirea căpșunilor de iarnă. Chiar dacă tufele nu mai produc fructe, lucrările efectuate acum pot influența direct dezvoltarea plantelor și cantitatea de căpșuni pe care o vei culege în primăvara și vara următoare. Curățarea frunzelor bolnave, protejarea rădăcinilor și pregătirea solului pentru temperaturile scăzute sunt câteva dintre operațiunile care nu ar trebui neglijate, scriu cei de la sfatnaturist.ro.

Ce trebuie să faci cu căpșunile în noiembrie pentru o recoltă bogată anul viitor.
Ce trebuie să faci cu căpșunile în noiembrie pentru o recoltă bogată anul viitor. Foto: arhiva

Căpșunile sunt plante perene și pot rezista la temperaturi scăzute, însă acest lucru nu înseamnă că nu au nevoie de protecție. Rădăcinile lor se dezvoltă aproape de suprafața solului, ceea ce le face vulnerabile la înghețurile repetate, la excesul de apă și la variațiile bruște de temperatură.

Vestea bună este că nu ai nevoie de produse scumpe sau de tratamente complicate pentru a pregăti cultura pentru sezonul rece. Câteva intervenții făcute corect în noiembrie pot ajuta tufele să treacă mai ușor peste iarnă și să pornească sănătos în vegetație.

Iată cele opt lucrări pe care este bine să le faci în grădină înainte de instalarea gerului.

1. Îndepărtează frunzele uscate și bolnave pentru a proteja tufele

Primul pas în pregătirea căpșunilor pentru iarnă este igienizarea culturii. Odată cu scăderea temperaturilor, frunzele îmbătrânite încep să se usuce, să se îngălbenească sau să prezinte pete.

Dacă sunt lăsate printre plante, resturile vegetale pot menține umezeala și pot favoriza supraviețuirea unor agenți patogeni care vor afecta cultura în sezonul următor.

În noiembrie, verifică fiecare tufă și îndepărtează frunzele complet uscate, deteriorate sau care prezintă semne evidente de boală. Adună, de asemenea, fructele uscate rămase pe plante și elimină buruienile care concurează cu acestea pentru apă și substanțe nutritive.

Folosește o foarfecă bine curățată și lucrează cu atenție, pentru a nu afecta centrul plantei.

Un aspect important: nu tăia toate frunzele verzi! Acestea au în continuare un rol în protejarea tufei și în procesele de fotosinteză din perioadele în care vremea este mai blândă.

Tunderea drastică în noiembrie nu este recomandată, deoarece poate slăbi plantele înainte de iarnă.

2. Pune un strat de paie peste sol pentru a proteja rădăcinile de îngheț

Mulcirea este una dintre cele mai eficiente metode prin care poți proteja căpșunile în sezonul rece.

Deoarece sistemul radicular este superficial, alternanța dintre îngheț și dezgheț poate afecta plantele. Uneori, variațiile de temperatură pot împinge rădăcinile în afara solului, lăsându-le expuse frigului.

Pentru a preveni aceste probleme, poți folosi paie curate, ace de pin sau alte materiale vegetale potrivite pentru mulcire.

Un strat afânat de aproximativ 5-10 centimetri poate ajuta la menținerea unei temperaturi mai stabile în sol și la protejarea rădăcinilor.

Când este momentul potrivit pentru mulcirea căpșunilor?

Nu te grăbi să acoperi plantele încă de la începutul lunii noiembrie, dacă temperaturile sunt încă ridicate. În general, protecția de iarnă se aplică după ce tufele s-au aclimatizat la frig și au apărut înghețuri repetate, dar înainte de instalarea gerurilor puternice.

Primăvara, când temperaturile cresc și pericolul înghețurilor severe se reduce, îndepărtează treptat materialul de deasupra coroanelor, astfel încât plantele să poată crește normal.

3. Evită îngrășămintele cu mult azot înainte de venirea iernii

O greșeală pe care o fac mulți grădinari este fertilizarea excesivă a căpșunilor la sfârșitul toamnei, în speranța că vor obține mai multe fructe anul următor.

În realitate, aplicarea unor cantități mari de azot în această perioadă poate stimula apariția frunzelor și a creșterilor noi, exact atunci când plantele trebuie să se pregătească pentru repausul vegetativ.

Lăstarii formați târziu pot fi mai sensibili la temperaturile negative și pot suferi în timpul iernii.

Dacă ai fertilizat corect cultura pe parcursul sezonului, de cele mai multe ori nu este nevoie de o nouă administrare de îngrășăminte în noiembrie.

În cazul unui sol sărac în nutrienți, este mai bine să stabilești necesarul de fertilizare în funcție de caracteristicile solului și de nevoile culturii.

Evită și aplicarea gunoiului de grajd proaspăt direct lângă plante, deoarece poate afecta rădăcinile și poate favoriza apariția unor probleme fitosanitare.

4. Verifică dacă pământul are suficientă umiditate

Chiar dacă toamna temperaturile scad, căpșunile nu trebuie lăsate să intre în iarnă într-un sol foarte uscat.

În perioadele în care nu plouă, verifică pământul la câțiva centimetri adâncime. Dacă este uscat, iar temperaturile sunt încă pozitive, poți uda moderat plantele.

Nu exagera însă cu apa!

Excesul de umiditate este periculos pentru căpșuni, mai ales în cazul solurilor argiloase sau al celor care nu permit scurgerea corespunzătoare a apei. Rădăcinile și coroana pot putrezi dacă apa stagnează în jurul tufelor.

Ideal este ca solul să fie ușor umed, dar nu îmbibat cu apă înainte de venirea înghețului.

5. Taie stolonii inutili și păstrează plantele tinere sănătoase

Pe parcursul sezonului, căpșunile formează stoloni, adică tulpini lungi care se întind deasupra solului și din care pot apărea plante noi.

Aceștia sunt utili pentru înmulțirea culturii, însă pot deveni o problemă atunci când se dezvoltă în exces și înghesuie tufele existente.

În noiembrie, poți elimina stolonii care nu sunt necesari, mai ales dacă nu dorești să mărești suprafața cultivată.

În schimb, plantele tinere care au prins deja rădăcini pot fi păstrate, cu condiția să aibă suficient spațiu pentru dezvoltare.

Evită transplantarea inutilă în această perioadă. Dacă solul este rece și se apropie înghețul, plantele mutate nu vor avea suficient timp să se adapteze și să își consolideze rădăcinile.

De regulă, sfârșitul verii și începutul toamnei sunt perioade mai potrivite pentru înființarea unei noi culturi de căpșuni.

6. Verifică dacă tufele nu au rădăcinile descoperite

Un detaliu care poate face diferența între plantele care rezistă bine iarna și cele care se usucă este poziția corectă a coroanei.

Coroana reprezintă zona îngroșată a plantei, din care pornesc frunzele și rădăcinile. Aceasta trebuie să rămână aproximativ la nivelul suprafeței solului.

Dacă este acoperită prea mult cu pământ, există riscul să putrezească. În schimb, dacă se află prea sus, rădăcinile pot rămâne expuse la frig și deshidratare.

Verifică tufele care par ridicate din pământ sau prezintă rădăcini la suprafață.

Dacă observi astfel de probleme, adaugă puțin pământ în jurul rădăcinilor, fără să acoperi centrul coroanei.

Această operațiune este deosebit de importantă în cazul plantelor tinere, care nu sunt încă bine fixate în sol.

7. Pregătește căpșunile pentru ger și evită acoperirea cu folie de plastic

Căpșunile pot rezista la frig, însă capacitatea lor de a trece peste iarnă depinde de soi, de starea generală a plantelor și de condițiile climatice.

În zonele în care temperaturile scad foarte mult, un strat protector de paie poate reduce riscul deteriorării rădăcinilor și coroanelor.

O altă soluție este folosirea materialelor agricole nețesute, care permit circulația aerului și trecerea apei. Acestea sunt utile mai ales pentru culturile expuse direct vântului și temperaturilor extreme.

În schimb, evită să învelești plantele etanș în folie de plastic.

Un asemenea material poate favoriza acumularea condensului, menținerea excesivă a umidității și supraîncălzirea în zilele însorite de iarnă.

Dacă alegi să construiești un mic tunel de protecție, asigură-te că acesta beneficiază de ventilație corespunzătoare.

8. Mută ghivecele cu căpșuni într-un loc ferit de vânt și ger

Căpșunile cultivate în ghivece, jardiniere sau recipiente suspendate au nevoie de mai multă atenție în sezonul rece.

Spre deosebire de plantele cultivate direct în grădină, acestea au la dispoziție un volum redus de sol, care îngheață mult mai repede. Din acest motiv, rădăcinile sunt mai expuse temperaturilor negative.

Pentru a le proteja, poți lua câteva măsuri simple:

  • Mută ghivecele într-un loc ferit de vânturile puternice.
  • Grupează recipientele pentru a reduce expunerea la frig.
  • Izolează pereții ghivecelor cu materiale potrivite.
  • Verifică periodic umiditatea substratului.
  • Evită să păstrezi plantele într-o cameră foarte încălzită, deoarece pot începe să crească prematur.

În cazul recipientelor mici, izolarea suplimentară este deosebit de importantă în perioadele cu ger persistent.

Greșelile care pot compromite recolta de căpșuni de anul viitor

Pe lângă lucrările recomandate, există și câteva intervenții pe care ar trebui să le eviți în noiembrie.

Una dintre cele mai frecvente greșeli este tăierea tuturor frunzelor, inclusiv a celor sănătoase. Planta are nevoie de acestea pentru protecție și pentru desfășurarea proceselor fiziologice în perioadele cu temperaturi favorabile.

De asemenea, fertilizarea excesivă cu azot poate stimula creșteri noi, care nu au timp să se maturizeze înainte de instalarea gerului.

Nu acoperi coroana cu pământ și nu lăsa apa să băltească în jurul tufelor. Ambele situații pot afecta grav sănătatea plantelor.

Un alt aspect important este momentul mulcirii. Dacă aplici un strat protector prea devreme, când vremea este încă blândă, poți menține o umiditate excesivă în jurul plantelor.

Când apar primele căpșuni în grădină anul viitor?

Lucrările de toamnă sunt importante și pentru că mugurii florali ai soiurilor obișnuite de căpșuni se formează în mare parte spre sfârșitul verii și în timpul toamnei.

Prin urmare, starea plantelor înainte de intrarea în iarnă poate influența înflorirea și producția din sezonul următor.

Odată cu încălzirea vremii, căpșunile își reiau treptat creșterea. În România, primele fructe cultivate în aer liber apar, de regulă, în lunile mai și iunie, în funcție de regiune, soi și condițiile meteorologice.

Soiurile remontante au un comportament diferit și pot produce fructe în mai multe valuri, pe o perioadă mai lungă.

Este important de reținut că pregătirea căpșunilor pentru iarnă nu garantează automat o recoltă bogată. Producția depinde și de vârsta tufelor, sănătatea plantelor, calitatea solului, fertilizarea echilibrată, polenizare și vremea din primăvară.

Totuși, dacă acorzi atenție acestor lucrări în noiembrie, le oferi căpșunilor condiții mai bune pentru a trece peste sezonul rece și pentru a începe următorul an de vegetație în condiții favorabile.

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