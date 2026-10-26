Cui îi spunem „La mulți ani” de Sfântul Dumitru, pe 26 octombrie. Lista completă a numelor sărbătorite

Românii țin extrem de mult la ziua de 26 octombrie, atunci când este sărbătorit Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorâtorul de Mir sau Sfântul Dumitru. Este un prilej de bucurie pentru mulți români care își sărbătoresc ziua de nume. Cui îi spunem „La mulți ani” în această zi.

Numele sărbătorite pe 26 octombrie, de Sfântul Dumitru. Foto: colaj Click!

Sfântul Dumitru aduce bucurie în casele românilor, mai ales ale celor care poartă prenumele de Dumitru sau Dimitrie, sau forme derivate ale acestora. De asemenea, printre cei sărbătoriți sunt și Mitică, Dumitrache, Dumitra și Dumitrița și nu numai.

Cui îi spunem „La mulți ani” de Sfântul Dumitru

Atât bărbații, cât și femeile își sărbătoresc ziua de nume pe 26 octombrie. Exista și date oficiale de la Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (DEPABD) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care arată cine sunt românii care se sărbătoresc de Sfântul Dumitru.

Aici, avem o listă de nume, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Astfel Urările de „La mulți ani” se adresează femeilor care poartă prenumele de Demetra, Dima, Dimitra, Dimitrica, Dimitrina, Dimitrița, Dumitra, Dumitrana, Dumitrica, Dumitrița, Mitica, Mitra, Mitrica și Mița.

Același document arată și care sunt variantele masculine: Dimitri, Dimitriu, Dimitru, Dumitrache, Dumitran, Dumitre, Dumitrică, Dumitriu, Dima, Mitică, Mitache, Mitrea, Mitrel, Mitrică, Mitru sau Mitu. De asemenea, sunt și nume mai puțin întâlnite, precum Dumitruș, Dumitruț, Mitruș, Mitruț, Mituț și Mituș.

Următoare zi, de 27 octombrie, calendarul ortodox îl sărbătorește pe Sfântul Cuvios DImitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștenilor. Credincioșii trebuie să știe că sunt doi sfinți diferiți.

Ce semnificație are numele Dumitru

Originea acestui prenume are origini grecești. „Dumitru” are legătură cu „Demetrios”, dar și cu forma feminină „Demetria”. Demetra era zeița agriculturii și a fertilității pământului, ea fiind considerată ocrotitoarea recoltelor.

Odată cu răspândirea creștinismului, sensul numelui a căpătat o dimensiune spirituală. Numele a devenit asociat credinței și devotamentului, fiind purtat în cinstea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, recunoscut pentru tăria sa în fața persecuțiilor și pentru jertfa în numele lui Hristos. În limba română, Dumitru are o atestare veche: forma este consemnată în Țara Românească în anul 1387.