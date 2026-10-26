 Se spală de Sfântul Dumitru? Ce spun preoții despre treburile casnice pe 26 octombrie
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Se spală de Sfântul Dumitru? Ce spun preoții despre treburile casnice pe 26 octombrie

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Pe 26 octombrie, creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox. Este o zi specială pentru cei care își sărbătoresc onomastica, dar și pentru credincioșii care țin cont de tradițiile și obiceiurile păstrate din bătrâni.

Se spală de Sfântul Dumitru?
Se spală de Sfântul Dumitru? Foto: Shutterstock

Este păcat să speli de Sfântul Dumitru? 

Una dintre întrebările care apar în fiecare an este dacă se spală sau nu rufe de Sfântul Dumitru. Mulți români se întreabă dacă pot să se ocupe de treburile gospodărești sau dacă este mai bine să le lase pentru o altă zi.

Potrivit explicațiilor publicate de Doxologia, zilele de sărbătoare sunt dedicate, în primul rând, rugăciunii, participării la Sfânta Liturghie și faptelor bune. Din acest motiv, credincioșii sunt îndemnați să lase deoparte activitățile casnice care pot fi amânate și să acorde mai mult timp vieții spirituale.

Ce alte treburi casnice ar trebui evitate de Sfântul Dumitru

Pe lângă spălatul rufelor, tradiția populară spune că în această zi ar trebui evitate și alte activități, precum curățenia generală, cusutul sau munca la câmp. Ideea este ca sărbătoarea să nu treacă asemenea unei zile obișnuite, în care toate grijile gospodărești au prioritate.

Totuși, semnificația religioasă a zilei de Sfântul Dumitru nu se rezumă la respectarea unor interdicții. Mai important este ca oamenii să găsească timp pentru rugăciune, să participe la slujbă, dacă pot, și să fie mai aproape de familie și de cei care au nevoie de ajutor.

De ce nu se face curățenie în ziua în care se dă de pomană

Potrivit etnografului Claudia Balaș, există și o tradiție legată de treburile gospodărești în zilele în care oamenii dau de pomană. Mai exact, se spune că în ziua respectivă nu ar trebui spălate rufe și nici măturat prin casă, din credința că murdăria adunată în timpul acestor activități s-ar putea transfera simbolic asupra alimentelor pregătite pentru a fi împărțite.

„Întotdeauna, dacă ai o pomană sau se împarte ceva, în ziua respectivă nu se spală, nu se mătură, pentru că se crede că toate mizeriile pe care tu le iei, că le iei de pe haine prin spălare, că le mături, se duc pe ceea ce urmează să împarți, bucatele pregătite. Asta la orice pomană, indiferent că împarți de Paște, împarți de Crăciun sau faci parastas”, a explicat etnograful Claudia Balaș, potrivit Adevărul

Rugăciunea pe care e bine să o spui de Sfântul Dumitru 

Se spune că, în această zi, este bine să rostești o rugăciune pentru sănătate, liniște sufletească și ocrotirea familiei, cerând ajutorul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie în momentele dificile ale vieții.

„Sfinte Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtor de Mir, ne rugăm ție în clipe de mare necaz pentru a ne apăra de primejdia care ne înconjoară. Așa cum Tu ai reușit să nu te închini la idoli și la dușmanii lui Hristos, tot așa ajută-ne să-i biruim pe toți dușmanii noștri știuți și neștiuți. 

Sfinte Mare Mucenic, dă-ne putere și binecuvântează-ne să-i învingem pe cei care vor să ne aducă pagubă și să ne despartă de persoanele pe care le prețuim și le iubim. Așa cum L-ai ajutat pe Nestor să-l învingă pe crudul lie, cel care-i omora pe creștinii din Salonic , tot așa ajută-ne pe noi să scăpăm de dezbinarea, de ura și de răzbunarea celor care vor să surpe munca noastră și ajută-ne să scăpăm din cele mai cumplite primejdii.

Roagă-l Tu pe bunul Dumnezeu să ne dăruiască nouă marea lui milă. Amin!”

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