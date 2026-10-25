Cine a fost Sfântul Dimitrie și de ce i se spune Izvorâtorul de Mir. Ce nu este bine să faci pe 26 octombrie

Sărbătoarea închinată marelui mucenic Dimitrie, celebrată în fiecare an pe data de 26 octombrie, reprezintă unul dintre cele mai importante repere religioase și spirituale ale toamnei.

Ce nu este bine să faci de Sfântul Dimitrie, pe 26 octombrie Foto: doxologia.ro

Cunoscut în tradiția populară românească sub numele de Sâmedru, acest praznic marchează închiderea ciclului cald al anului și deschiderea iernii. Figura centrală a acestei zile rămâne Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir, a cărui jertfă a inspirat generații de creștini, iar rânduielile și interdicțiile transmise din bătrâni sunt respectate cu strictețe.

Sf. Dimitrie, una dintre cele mai importante figuri creștine

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie a trăit la sfârșitul secolului al III-lea și începutul secolului al IV-lea, în perioada persecuțiilor aspre declanșate de împărații romani Dioclețian și Maximian Galeriu. Provenind dintr-o familie nobilă, fiind fiul prefectului cetății Solun (Tesalonicul de astăzi), Dimitrie a fost crescut și botezat în taină în credința creștină de către părinții săi.

După trecerea la cele veșnice a tatălui său, împăratul Maximian l-a numit dregător și guvernator al cetății, având sarcina oficială de a administra zona și de a stârpi comunitățile creștine. În loc să execute ordinele imperiale, Dimitrie a ales să mărturisească public credința în Hristos, învățându-i pe locuitori Evanghelia și convertind numeroși păgâni.

Conflictul a escaladat în momentul în care împăratul Maximian s-a întors victorios dintr-o campanie militară împotriva sciților și a poruncit ca în toate cetățile să fie aduse jertfe sângeroase zeilor. Dimitrie a refuzat categoric participarea la ritualurile păgâne și a declarat deschis că este creștin, fapt pentru care a fost aruncat imediat în temniță, conform Doxologia.

În închisoare, Dimitrie a săvârșit un act de mare curaj duhovnicesc: l-a însemnat cu semnul sfintei cruci și l-a binecuvântat pe tânărul creștin Nestor să intre în arenă împotriva temutului gladiator Lie, un favorit al împăratului care obișnuia să ucidă creștini nevinovați. Doborârea lui Lie de către Nestor l-a înfuriat peste măsură pe Maximian. Aflând că victoria a venit prin rugăciunea și binecuvântarea lui Dimitrie, împăratul a dat ordin ca tânărului Nestor să îi fie tăiat capul, iar Sfântul Dimitrie să fie străpuns cu sulițele direct în celula sa.

De ce i se spune Izvorâtorul de Mir

Numele de „Izvorâtorul de Mir” acordat Sfântului Dimitrie este legat direct de o minune neîntreruptă consemnată încă din primele secole creștine. După martiriul său, trupul a fost îngropat cu cinste în Tesalonic din sfintele sale moaște a început să izvorască în mod miraculos un mir binemirositor și tămăduitor, recunoscut pentru proprietățile sale vindecătoare asupra bolilor trupești și sufletești.

Până în zilele noastre, racla sa din Tesalonic rămâne un pol de pelerinaj pentru întreaga lume ortodoxă.

Conform rânduielii liturgice din biserica martiriului său, în prima duminică de după sărbătoarea de pe 26 octombrie, la slujba Vecerniei, racla de argint este deschisă solemn. Mitropolitul extrage tava așezată sub sfintele moaște, plină cu mirul izvorât curat. Această mireasmă sfântă este amestecată ulterior cu ulei sfințit de la Taina Sfântului Maslu și este împărțită credincioșilor și celor suferinzi spre alinare și tămăduire, mărturie vie că sfinții continuă să lucreze neîncetat în Biserică.

Ce nu este bine să faci pe 26 octombrie conform tradiției

Pentru a evita ghinionul, paguba și necazurile în anul care bate la ușă, tradiția populară din spațiul românesc a instituit reguli și interdicții stricte pentru ziua de Sâmedru: