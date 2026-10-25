Cine a fost Sfântul Dimitrie și de ce i se spune Izvorâtorul de Mir. Ce nu este bine să faci pe 26 octombrie
Sărbătoarea închinată marelui mucenic Dimitrie, celebrată în fiecare an pe data de 26 octombrie, reprezintă unul dintre cele mai importante repere religioase și spirituale ale toamnei.
Cunoscut în tradiția populară românească sub numele de Sâmedru, acest praznic marchează închiderea ciclului cald al anului și deschiderea iernii. Figura centrală a acestei zile rămâne Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir, a cărui jertfă a inspirat generații de creștini, iar rânduielile și interdicțiile transmise din bătrâni sunt respectate cu strictețe.
Sf. Dimitrie, una dintre cele mai importante figuri creștine
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie a trăit la sfârșitul secolului al III-lea și începutul secolului al IV-lea, în perioada persecuțiilor aspre declanșate de împărații romani Dioclețian și Maximian Galeriu. Provenind dintr-o familie nobilă, fiind fiul prefectului cetății Solun (Tesalonicul de astăzi), Dimitrie a fost crescut și botezat în taină în credința creștină de către părinții săi.
După trecerea la cele veșnice a tatălui său, împăratul Maximian l-a numit dregător și guvernator al cetății, având sarcina oficială de a administra zona și de a stârpi comunitățile creștine. În loc să execute ordinele imperiale, Dimitrie a ales să mărturisească public credința în Hristos, învățându-i pe locuitori Evanghelia și convertind numeroși păgâni.
Conflictul a escaladat în momentul în care împăratul Maximian s-a întors victorios dintr-o campanie militară împotriva sciților și a poruncit ca în toate cetățile să fie aduse jertfe sângeroase zeilor. Dimitrie a refuzat categoric participarea la ritualurile păgâne și a declarat deschis că este creștin, fapt pentru care a fost aruncat imediat în temniță, conform Doxologia.
În închisoare, Dimitrie a săvârșit un act de mare curaj duhovnicesc: l-a însemnat cu semnul sfintei cruci și l-a binecuvântat pe tânărul creștin Nestor să intre în arenă împotriva temutului gladiator Lie, un favorit al împăratului care obișnuia să ucidă creștini nevinovați. Doborârea lui Lie de către Nestor l-a înfuriat peste măsură pe Maximian. Aflând că victoria a venit prin rugăciunea și binecuvântarea lui Dimitrie, împăratul a dat ordin ca tânărului Nestor să îi fie tăiat capul, iar Sfântul Dimitrie să fie străpuns cu sulițele direct în celula sa.
De ce i se spune Izvorâtorul de Mir
Numele de „Izvorâtorul de Mir” acordat Sfântului Dimitrie este legat direct de o minune neîntreruptă consemnată încă din primele secole creștine. După martiriul său, trupul a fost îngropat cu cinste în Tesalonic din sfintele sale moaște a început să izvorască în mod miraculos un mir binemirositor și tămăduitor, recunoscut pentru proprietățile sale vindecătoare asupra bolilor trupești și sufletești.
Până în zilele noastre, racla sa din Tesalonic rămâne un pol de pelerinaj pentru întreaga lume ortodoxă.
Conform rânduielii liturgice din biserica martiriului său, în prima duminică de după sărbătoarea de pe 26 octombrie, la slujba Vecerniei, racla de argint este deschisă solemn. Mitropolitul extrage tava așezată sub sfintele moaște, plină cu mirul izvorât curat. Această mireasmă sfântă este amestecată ulterior cu ulei sfințit de la Taina Sfântului Maslu și este împărțită credincioșilor și celor suferinzi spre alinare și tămăduire, mărturie vie că sfinții continuă să lucreze neîncetat în Biserică.
Ce nu este bine să faci pe 26 octombrie conform tradiției
Pentru a evita ghinionul, paguba și necazurile în anul care bate la ușă, tradiția populară din spațiul românesc a instituit reguli și interdicții stricte pentru ziua de Sâmedru:
- Sunt oprite spălatul, cusutul și curățenia: Fiind o mare sărbătoare marcată cu cruce roșie în calendar, muncile gospodărești sunt oprite. Se crede că apa murdară aruncată de la spălatul rufelor atrage boli și energii negative în cămin. Folosirea acului, a foarfecelor sau a andrelelor este strict evitată, credința populară avertizând că cel ce coase riscă atacul șerpilor și pagubă între animale, în timp ce măturatul este văzut ca o alungare directă a belșugului din casă.
- Nu se împrumută bani și nu se folosește pieptenele: În această zi este interzis să dai bani, îmbrăcăminte sau alte bunuri din gospodărie cu împrumut, existând riscul de a înstrăina sporul casei pentru tot anul următor. În plus, datina cere ca toate datoriile vechi să fie lichidate până la 26 octombrie pentru a nu intra strâmtorat în iarnă. În comunitățile tradiționale din Moldova și Oltenia, femeile evită să își pieptene părul, de teamă de a nu-și „despleti” norocul și destinul.
- Se opresc muncile agricole grele și înhămarea animalelor: Munca la câmp este sistată pentru a lăsa pământul să se odihnească. Se consideră că semănăturile lucrate în această zi vor fi lovite de grindină, furtuni și dăunători. De asemenea, caii și boii nu se pun la jug și nu se înhamă, existând credința că animalele forțate să muncească de Sâmedru se vor îmbolnăvi grav.
- Sunt interzise certurile și ranchiuna: Sfântul Dimitrie este considerat un ocrotitor al împăcării și al bunei înțelegeri. Tradiția cere îngroparea oricărei dispute mai vechi cu rudele, vecinii sau asociații, iar cei care întrețin certuri sau refuză iertarea riscă să atragă vrajbă și amărăciune în propria familie pe durata întregului an.