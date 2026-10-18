Sărbătoare importantă pe 18 octombrie. Cui spunem „La mulți ani!”

Pe 18 octombrie, creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, una dintre personalitățile importante ale creștinismului timpuriu. Cu această ocazie, persoanele care îi poartă numele își sărbătoresc onomastica, iar cei dragi le pot transmite urări de sănătate, bucurie și împliniri.

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Pentru cei care caută informații despre 18 octombrie sărbătoare, această zi este dedicată amintirii Sfântului Luca, cunoscut drept autorul celei de-a treia Evanghelii și al Faptelor Sfinților Apostoli. Scrierile sale au contribuit la transmiterea învățăturilor lui Iisus Hristos și la răspândirea credinței creștine.

Praznicul este marcat în calendarul ortodox cu o cruce neagră, simbol al unei zile de pomenire a sfântului, fără rangul liturgic al marilor sărbători marcate cu cruce roșie.

Sfântul Luca, sărbătorit anual pe 18 octombrie

Sfântul Apostol și Evanghelist Luca este cunoscut în tradiția creștină drept medic, însoțitor al Sfântului Apostol Pavel și autor al Evangheliei care îi poartă numele, precum și al Faptelor Sfinților Apostoli. Potrivit tradiției bisericești, acesta era originar din Antiohia Siriei și l-a însoțit pe Pavel în unele dintre călătoriile sale misionare.

Evanghelia după Luca prezintă viața și învățăturile lui Iisus Hristos, de la relatările despre nașterea Sa până la Patimi, Înviere și Înălțare. Milostenia, iertarea și grija față de cei aflați în suferință sunt teme importante ale acestei scrieri. Printre cele mai cunoscute pilde relatate se numără cea a fiului risipitor și cea a samarineanului milostiv.

Faptele Sfinților Apostoli continuă povestirea cu începuturile Bisericii și răspândirea credinței după Înălțarea Mântuitorului. Lucrarea urmărește activitatea apostolilor, acordând o atenție deosebită misiunii Sfântului Petru și călătoriilor Sfântului Pavel.

Tradiția bisericească îl asociază pe Sfântul Luca și cu începuturile picturii de icoane, atribuindu-i reprezentări ale Maicii Domnului. Această tradiție stă la baza cinstirii sale ca ocrotitor al iconarilor.

Sărbătoarea de pe 18 octombrie este un prilej de rugăciune și reflecție asupra valorilor pe care le transmite Evanghelia sa: iubirea față de aproapele, iertarea, milostenia și grija pentru cei aflați în suferință. Faptul că Sfântul Luca este cinstit atât ca medic, cât și ca evanghelist evidențiază legătura dintre grija pentru sănătatea oamenilor și slujirea spirituală.

Ce nume se sărbătoresc de Sf. Luca

De Sfântul Luca, pe 18 octombrie, își pot sărbători onomastica persoanele care poartă prenumele Luca, precum și formele derivate ale acestuia, în funcție de tradiția familiei și de calendarul religios urmat.

Prenumele Luca este întâlnit în România și în numeroase țări europene. Asocierea sa cu Sfântul Apostol și Evanghelist Luca a contribuit la răspândirea și păstrarea numelui de-a lungul timpului.

Din punct de vedere etimologic, numele Luca este legat de forma greacă „Loukas”, preluată în latină ca „Lucas”, și este explicat prin sensul de „originar din Lucania”, regiune istorică din sudul Italiei. În tradiția creștină, numele a rămas strâns legat de figura evanghelistului.

În aceeași zi, cei care au în familie, printre prieteni sau colegi persoane numite Luca le pot transmite un mesaj de felicitare cu ocazia onomasticii.

Mesaje și urări de „La mulți ani!” pentru ziua onomastică

Dacă ai pe cineva drag care își sărbătorește numele de Sfântul Luca, îi poți trimite o urare simplă și sinceră. Iată câteva idei de mesaje:

„La mulți ani, Luca! Îți doresc multă sănătate, bucurii, liniște sufletească și împliniri în tot ceea ce faci!”

„La mulți ani de Sfântul Luca! Să ai parte de zile senine, oameni buni alături și cât mai multe motive să zâmbești!”

„La mulți ani, cu sănătate și fericire! Fie ca toate dorințele frumoase să ți se împlinească, iar fiecare zi să îți aducă motive de bucurie!”

„Cu ocazia zilei numelui, îți doresc pace în suflet, iubire și puterea de a trece cu bine peste orice provocare. La mulți ani!”

„La mulți ani tuturor celor care poartă numele Luca! Să aveți parte de sănătate, noroc, împliniri și clipe frumoase alături de cei dragi!”

Pe lângă semnificația religioasă, ziua de 18 octombrie este asociată în tradiția populară românească și cu Lucinul sau Ziua Lupului. În unele comunități, această zi era legată de protejarea gospodăriilor și a animalelor, iar oamenii respectau anumite interdicții pentru a-și feri turmele de atacurile lupilor.