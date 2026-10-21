 Piatra rară care se vinde cu 5.000 de euro gramul. Cum o poți recunoaște și unde poate fi găsită
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Piatra rară care se vinde cu 5.000 de euro gramul. Cum o poți recunoaște și unde poate fi găsită

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O plimbare pe un câmp deschis sau pe un teren viran se poate transforma oricând într-o lovitură financiară de proporții. O piatră cu aspect banal, negricioasă și topită la suprafață, poate ascunde o valoare uriașă dacă provine din spațiul cosmic.

Unde poți găsi la o simplă plimbare roca spațială
Unde poți găsi la o simplă plimbare roca spațială Foto: pexels.com

Pe piața pasionaților și a colecționarilor internaționali, cele mai rare fragmente de meteoriți ajung să fie tranzacționate cu până la 5.000 de euro pentru un singur gram, depășind de câteva zeci de ori cotația aurului, potrivit Medium.cz.

Compoziția și originea: ce meteoriți valorează o avere

Prețul este dictat de o serie de factori riguroși: compoziția chimică, nivelul de conservare, raritatea și, mai ales, originea sa exactă.

La mare căutare sunt așazisele exemplare cu „pedigree”, adică fragmente pentru care cercetătorii au putut calcula și reconstitui precis traiectoria inițială prin Sistemul Solar până la momentul impactului cu solul. La nivel mondial există documentate doar aproximativ 30 de astfel de cazuri, ceea ce le face veritabile comori științifice.

O categorie cu totul specială o reprezintă palasitele, meteoriți de o rară frumusețe structurală compuși din cristale de olivină prinse într-o matrice de fier și nichel.

Cele mai scumpe bucăți rămân însă rocile smulse din Lună sau de pe planeta Marte în urma unor impacte cosmice străvechi, care au plutit prin vid înainte de a cădea pe Pământ.

Cehia, polul european al vânătorilor de stele căzătoare

Cehia deține o tradiție unică în depistarea corpurilor cerești datorită Rețelei Europene de Monitorizare a Bolizilor (European Fireball Network), proiect de pionierat fondat de astronomul Zdeněk Ceplecha.

Sistemul de camere speciale, gestionat de Institutul Astronomic al Academiei de Științe a Republicii Cehe din Ondřejov, fotografiază continuu cerul nopții și calculează matematic zona exactă de impact a fragmentelor.

Datorită acestui avans tehnologic, cercetătorii din Cehia au localizat în 2018 meteoritul Renchen pe teritoriul Germaniei.

O altă descoperire importantă s-a produs în noiembrie 2017, lângă localitatea Vysoké nad Jizerou, unde a căzut o rocă cu o compoziție unică. Cronica descoperirilor din spațiul ceh este una seculară, pornind de la faimosul meteorit Loket, documentat încă din anul 1400.

Legislație și proprietate: cine găsește piatra o poate păstra?

Pe teritoriul Cehiei nu există o reglementare explicită care să confiște asemenea obiecte, astfel că cel care găsește fragmentul rămâne proprietarul său de drept. Specialiștii recomandă totuși certificarea piesei la Institutul Astronomic sau la un muzeu de științe naturale, deoarece confirmarea oficială și înregistrarea într-o bază de date internațională multiplică valoarea comercială a pietrei.

În schimb, țările vecine au reguli mult mai stricte. În Germania, regimul depinde de legislația fiecărui land federal, statul având dreptul să revendice piesele de importanță excepțională.

În Slovacia, legislația este categorică: meteoriții sunt clasificați drept patrimoniu protejat, iar persoana care găsește o astfel de rocă este obligată prin lege să o predea de urgență autorităților.

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