Copacul ce poate ajunge la 4 metri înălțime într-un singur an. Cum îl poți îngriji ușor

Este un copac de o frumusețe rară, care poate ajunge chiar și la patru metri înălțime în primul an de viață. Iar în ciuda faptului că este originar din Asia de Est, acest copac superb devine tot mai popular și în țara noastră.

Este un copac tot mai popular în România Foto: IStock

Paulownia este cunoscut și ca „arborele prințesei” și este un copac cu o creștere surprinzător de rapidă. El poate fi recunoscut ușor după frunzele sale mari și florile mov, fiind popular atât datorită valorii sale estetice, cât și pentru lemnul său. Ritmul în care se dezvoltă depinde de specie, dar în condiții ideale, arborele poate crește chiar și cu câțiva metri într-un singur an.

În țări precum China, Japonia și Coreea de Sud, arborele este cultivat atât pentru a decora diverse spații verzi, dar și pentru lemnul său. Frunzele sale pot avea un diametru cuprins între 15 și 40 de centimetri și în numai un singur an, Paulownia poate ajunge la o înălțime de câțiva metri, conform Southern Living.

Este un pom foarte popular în Asia de Est

Paulownia își pierde frunzele toamna iar atunci când ajunge la maturitate, poate avea o înălțime de 12 sau chiar și 15 metri. Florile acestui pom apar primăvara devreme, înainte de dezvoltarea completă a frunzelor.

Acest copac este alegerea perfectă pentru cei care își doresc să aibă parte de mai multă umbră în grădină. Însă, dacă nu avem la dispoziție decât un spațiu mic, acest copac poate să nu fie potrivit pentru grădina noastră.

Poate ajunge chiar și la 15 metri înălțime

În general, Paulownia se dezvoltă foarte rapid, dar are nevoie de unele condiții speciale pentru a ajunge la o înălțime spectaculoasă rapid. Mai precis, este crucial ca acest pom să aibă cât mai multă lumină și un sol bine drenat.

Excesul de apă poate fi problematic pentru acest pom, iar atunci când nu este îngrijit corect nu se va mai dezvolta atât de rapid.