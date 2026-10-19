 Descoperirea făcută într-o geantă cumpărată cu 35 de dolari de la un târg de vechituri. Ce se afla în interior
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Descoperirea făcută într-o geantă cumpărată cu 35 de dolari de la un târg de vechituri. Ce se afla în interior

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O geantă aparent banală, cumpărată la mâna a doua, s-a dovedit a fi un obiect cu totul special, care i-a adus unei tinere o experiență de neuitat. În vârstă de numai 27 de ani, femeia a cumpărat geanta din New York și a plătit numai 35 de dolari pentru a o achiziționa.

Americanca a cumpărat geanta dintr-un târg de vechituri din New York și a plătit numai 35 de dolari pentru ea. Atunci când a cumpărat-o, femeia nu a verificat deloc interiorul genții, lucru care s-a dovedit a fi mult mai important decât ar fi crezut inițial.

Excursia din New York ar fi trebuit să fie una banală pentru tânără, care deja cumpărase mai multe suveniruri. Însă, chiar dacă nu mai dorea să cheltuiască bani, geanta i-a atras imediat atenția. Piesele nici nu aveau prețurile afișate, iar tânăra a trebuit să întrebe un angajat cât costă geanta.

Descoperirea incredibilă făcută în interiorul genții

În cele din urmă, Autumn Buesking a plătit 35 de dolari pentru geanta despre care a crezut inițial că ar fi un model Coach. Însă, atunci când a verificat interiorul, a găsit patru plicuri roșii, sigilate. În cele din urmă, geanta s-a dovedit a fi un model Michael Green, care se vinde online cu sume cuprinse între 50 și 100 de dolari.

După ce a cumpărat geanta, Buesking a plecat și a vrut să deschidă plicurile cu bani într-un loc mai liniștit. Ea a postat totul pe TikTok și, spre surprinderea ei, în plicuri nu se aflau 20 de dolari, cum estimase inițial. De fapt, în interior se afla suma de 400 de dolari.

A găsit sute de dolari în geantă

Plicurile roșii, cunoscute sub numele de angbao, sunt comune în cultura chineză și sunt folosite pentru a oferi cadou bani cu ocazia Anului Nou Chinezesc și a altor evenimente importante.

Potrivit People, tânăra a povestit că urmează să participe la patru nunți de-a lungul lunii octombrie și are de gând să ofere cadou câte 100 de dolari la fiecare.

„Cred că voi considera geanta aceasta geanta mea norocoasă pentru tot restul vieții!”, a spus tânăra din Statele Unite.

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