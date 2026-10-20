 Pictură spectaculoasă, realizată din 11 kg de condimente. Ce semnificație are
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Pictură spectaculoasă, realizată din 11 kg de condimente. Ce semnificație are

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Artistul indian Amar Kale (29 de ani) a intrat în Cartea Recordurilor Guinness după ce a realizat o pictură uriașă folosind doar două condimente: pudră de ardei iute și turmeric.

Amar Kale a pictat harta locului său natal, Karnataka
Amar Kale a pictat harta locului său natal, Karnataka Foto: Guinness World Records

Lucrarea măsoară 175,82 de metri pătrați și reprezintă un omagiu adus regiunii sale natale, Karnataka.

Amar Kale: „Am vrut să reprezint identitatea statului meu”

Artistul a realizat opera în orașul Dharwad, folosind aproximativ cinci kilograme de pudră de ardei iute și șase kilograme de turmeric. Cu ajutorul nuanțelor naturale de roșu și galben, el a conturat harta statului Karnataka și a inclus celebrul car de la Hampi, un simbol al patrimoniului local.

Amar a explicat că și-a dorit să promoveze cultura, istoria și arhitectura regiunii printr-o tehnică neobișnuită.

„Am vrut să reprezint identitatea statului meu printr-o lucrare unică și plină de semnificație”, a mărturisit artistul. Condimentele care au rămas nefolosite au fost donate, pentru a evita risipa. Amar pictează de aproximativ opt ani și a învățat singur această meserie.

Deși a absolvit studii de inginerie mecanică și a lucrat inițial în domeniu, în 2018 a luat decizia de a renunța la cariera tehnică pentru a se dedica în totalitate artei. Pasiunea a descoperit-o încă din copilărie, fiind inspirat de tatăl său, care era și el artist.

Încă din timpul școlii, a început să experimenteze cu materiale și tehnici profesionale, iar aprecierile primite pentru lucrările sale l-au încurajat să continue. „Pentru mine, arta nu este doar o profesie, ci un mod de a-mi exprima creativitatea, emoțiile și ideile”, a declarat indianul.

De-a lungul timpului, s-a specializat în portrete și picturi realiste, realizate în principal cu vopsele în ulei și acrilice. Noua performanță nu este primul său record mondial. În 2021, Amar a pictat 98 de amprente de mâini într-un singur minut, stabilind un record care a fost ulterior depășit de un alt artist indian.

El a obținut apoi un al doilea titlu Guinness, după ce a realizat cea mai mare pictură creată cu gura de către o singură persoană, cu o suprafață de 112,36 metri pătrați.

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