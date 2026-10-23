Povestea celui care a inventat parașuta. Primul test a fost făcut pe propriul câine

La sfârșitul secolului al XVIII-lea, dezvoltarea baloanelor cu aer cald a deschis noi perspective în domeniul aeronauticii, dar a ridicat și problema coborârii în siguranță de la altitudini mari. Printre cei care au încercat să găsească o soluție s-a numărat francezul André-Jacques Garnerin, un pasionat al zborului care a contribuit la dezvoltarea parașutei. În 1797, înainte de a testa dispozitivul asupra propriei persoane, acesta a realizat un experiment în care a folosit un câine. La 22 octombrie în același an, Garnerin a efectuat la Paris o coborâre cu parașuta dintr-un balon, eveniment considerat un reper în istoria parașutismului.

Povestea celui care a inventat parașuta. Foto: arhiva

De la prizonier de război la pionier al zborului

Născut la Paris, la 31 ianuarie 1769, André-Jacques Garnerin a trăit într-o epocă în care aerostatele începeau să schimbe felul în care oamenii priveau cerul. Fascinat de posibilitățile oferite de zborul cu balonul, francezul a ajuns să colaboreze cu specialiști ai vremii și să aprofundeze principiile care puteau face posibilă coborârea controlată de la înălțime.

Viața sa a luat însă o turnură neașteptată în timpul conflictelor din perioada Revoluției Franceze. Capturat de austrieci, Garnerin a petrecut aproximativ trei ani în detenție, inclusiv la Buda, pe teritoriul Ungariei de astăzi. În loc să renunțe la preocupările sale, și-a îndreptat atenția către o problemă care avea să-i definească întreaga carieră: cum putea un om să coboare din cer fără să-și piardă viața?

Ideea unei parașute funcționale a devenit astfel mai mult decât un simplu experiment. Era o provocare tehnică pe care Garnerin era hotărât să o rezolve.

Povestea primului test

Înainte de a-și pune propria viață în pericol, Garnerin a început să testeze conceptele unei parașute folosind modele experimentale. Potrivit relatărilor istorice, în 1797, unul dintre testele sale a implicat lansarea unui câine.

Animalul a ajuns cu bine la sol, iar rezultatul i-a oferit inventatorului motive să creadă că mecanismul putea funcționa și în cazul unui om. Testul a reprezentat o etapă importantă în pregătirea demonstrației care avea să-l transforme într-un nume cunoscut în istoria aviației.

În acea perioadă, parașuta era încă o invenție rudimentară, departe de echipamentele moderne. Materialele, forma și stabilitatea dispozitivului reprezentau provocări majore, iar fiecare experiment aducea noi informații despre comportamentul său în aer.

22 octombrie 1797: saltul care a intrat în istorie

Momentul decisiv a venit la 22 octombrie 1797, în Parcul Monceau din Paris. În fața unei mulțimi de spectatori, Garnerin s-a ridicat cu un balon și a executat o coborâre cu parașuta de la aproximativ 900-1.000 de metri altitudine, potrivit relatărilor istorice.

Dispozitivul său semăna mai degrabă cu o umbrelă uriașă decât cu parașutele utilizate astăzi. Realizată din material textil întins pe o structură de susținere, aceasta trebuia să încetinească suficient coborârea pentru a-i permite aeronautului să ajungă la sol în viață.

Coborârea nu a fost lipsită de emoții. Parașuta se balansa puternic, iar mișcările sale i-au speriat pe cei care urmăreau demonstrația. Cu toate acestea, Garnerin a supraviețuit și a reușit să ajungă la sol, suferind doar răni ușoare, potrivit unor relatări despre eveniment.

Demonstrația sa a reprezentat un moment de referință pentru istoria parașutismului. Pentru prima dată, coborârea unui om de la mare înălțime cu ajutorul unei parașute fusese demonstrată public într-un mod care a atras atenția întregii Europe.

Invenția care a schimbat felul în care oamenii priveau cerul

Garnerin nu s-a oprit după prima reușită. Împreună cu fratele său, Jean-Baptiste-Olivier Garnerin, a continuat să experimenteze și să îmbunătățească dispozitivul. Una dintre problemele importante era instabilitatea parașutei, care oscila în timpul coborârii și făcea experiența dificil de controlat.

Experimentele ulterioare au contribuit la dezvoltarea unor soluții mai eficiente, inclusiv a unor parașute prevăzute cu un orificiu central, conceput pentru a îmbunătăți stabilitatea. În 1802, Garnerin și-a brevetat invenția, consolidându-și locul printre pionierii acestei tehnologii.

În anii care au urmat, parașutele au continuat să evolueze, devenind treptat instrumente tot mai sigure și mai utile. De la demonstrațiile spectaculoase cu balonul până la utilizările militare și de salvare, principiul testat de Garnerin a deschis drumul unor aplicații care aveau să capete o importanță majoră.

Jeanne Garnerin, femeia care a dus mai departe aventura

Povestea familiei Garnerin nu se încheie cu saltul din 1797. Soția inventatorului, Jeanne Garnerin, a fost la rândul său pasionată de aeronautică și a participat la numeroase demonstrații aeriene.

La 10 noiembrie 1798, aceasta a efectuat o coborâre cu parașuta dintr-un balon, fiind considerată una dintre primele femei care au realizat o asemenea performanță. Curajul său a contribuit la popularizarea zborurilor demonstrative și a arătat că această activitate nu era rezervată exclusiv bărbaților.

Pentru publicul de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, asemenea spectacole erau evenimente extraordinare, în care îndrăzneala, spectacolul și progresul tehnologic se întâlneau deasupra orașelor europene.

Un final tragic pentru omul care a cucerit cerul

André-Jacques Garnerin și-a continuat activitatea de aeronaut și parașutist până în ultimii ani ai vieții. Destinul său s-a încheiat însă în mod tragic, la 18 august 1823, când a murit în urma unui accident produs în timpul pregătirii unui zbor.

Moartea sa a pus capăt unei cariere dedicate explorării aerului, dar nu și ideii pe care o susținuse prin experimentele sale. Parașuta avea să fie perfecționată de generațiile următoare, iar principiul încetinirii unei căderi prin crearea unei rezistențe aerodinamice avea să devină esențial în numeroase domenii.

Astăzi, numele lui André-Jacques Garnerin este legat de una dintre cele mai importante etape din istoria parașutismului. Povestea sa amintește de o perioadă în care fiecare demonstrație putea însemna un risc enorm, iar progresul depindea de oameni dispuși să testeze idei pe care alții le considerau imposibile.

Ceea ce a început cu experimente riscante și cu o parașută rudimentară a contribuit la transformarea unei invenții spectaculoase într-o tehnologie care, în formele sale moderne, poate salva vieți.