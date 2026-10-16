 Amiba „mâncătoare de creier”, descoperită într-o destinație turistică populară. Șase lacuri, închise după moartea unui instructor de schi nautic
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Amiba „mâncătoare de creier”, descoperită într-o destinație turistică populară. Șase lacuri, închise după moartea unui instructor de schi nautic

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Autoritățile din Mexic au luat măsuri urgente după ce amiba Naegleria fowleri, cunoscută drept „mâncătoarea de creier”, a fost identificată în șase lacuri artificiale din statul Yucatan. Decizia vine după moartea unui instructor de schi nautic, care a contractat infecția rară, dar extrem de periculoasă. În urma cazului, autoritățile au intensificat controalele și în alte zone cu apă dulce.

Amiba „mâncătoare de creier”, descoperită într-o destinație turistică populară.
Amiba „mâncătoare de creier”, descoperită într-o destinație turistică populară. Foto: arhiva

Amiba „mâncătoare de creier”, depistată în șase lacuri din Mexic

Șase lacuri artificiale din statul mexican Yucatan au fost închise după ce analizele au indicat prezența amibei Naegleria fowleri, un microorganism care poate provoca o infecție cerebrală gravă. Informația a fost transmisă de surse oficiale, citate de AFP.

Potrivit Secretariatului pentru Sănătate din Yucatan, echipele sanitare au prelevat și analizat probe de apă din șase dintre cele nouă lacuri artificiale din regiune. Verificările au fost intensificate după decesul unui instructor de schi nautic, care s-a infectat cu această amibă în septembrie anul trecut.

Lacurile sunt amenajate pentru activități recreative precum schiul nautic, caiacul și paddleboardingul, fiind amplasate în apropierea unor centre comerciale și ansambluri rezidențiale de lux.

Yucatan este una dintre destinațiile turistice cunoscute ale Mexicului, apreciată pentru stațiunile sale, plajele de la Golful Mexic și vestigiile civilizației mayașe, notează Agerpres.

Moartea unui instructor de schi nautic a declanșat ancheta

Cazul instructorului de schi nautic reprezintă primul deces asociat acestei infecții înregistrat în statul Yucatan. Bărbatul a fost internat în spital timp de mai multe zile, însă medicii nu au reușit să îi salveze viața. Decesul a fost provocat de meningo-encefalita amibiană primară, o afecțiune rară, asociată infecției cu Naegleria fowleri.

În urma descoperirii, autoritățile regionale au deschis o anchetă pentru a stabili dacă firmele responsabile de întreținerea primului lac în care a fost identificată amiba au respectat standardele privind calitatea apei.

Măsurile de precauție vizează și alte surse de apă dulce din regiune. Yucatan este renumit pentru cenote, bazine naturale cu apă dulce și limpede, formate în urma prăbușirii rocilor calcaroase. Aceste formațiuni reprezintă atracții importante pentru turiști, iar autoritățile au decis să consolideze supravegherea sanitară.

Cum se transmite amiba „mâncătoare de creier”

Secretarul pentru Sănătate din Yucatan, Alberto Alcocer, a făcut apel la prudență și le-a recomandat persoanelor care cred că ar fi putut intra în contact cu apă contaminată să solicite cât mai repede sfatul unui medic.

Oficialul a subliniat că identificarea microorganismului în apă nu înseamnă automat că există un focar epidemic sau că toate persoanele care au vizitat zonele respective sunt infectate.

„Descoperirea acestei amibe în mediu nu înseamnă că există o epidemie şi nici că persoanele care au vizitat aceste locuri sunt bolnave”, a precizat oficialul, într-o înregistrare video publicată miercuri seară.

Alcocer a explicat și care este principala cale prin care microorganismul poate ajunge în organism:

Mecanismul de infectare se produce atunci când apa contaminată (…) pătrunde prin nas”, a explicat el: „aceasta înseamnă că trebuie să continuăm să acţionăm în mod preventiv”.

Infecția nu apare, în mod obișnuit, prin simpla înghițire a apei contaminate. Riscul este asociat pătrunderii apei prin nas, de unde amiba poate ajunge la nivelul creierului.

În ce condiții se dezvoltă Naegleria fowleri

Amiba Naegleria fowleri poate fi întâlnită în ape dulci calde, inclusiv în lacuri, râuri, iazuri și izvoare termale. Potrivit autorităților sanitare mexicane, microorganismul se dezvoltă în special la temperaturi cuprinse între 35 și 46 de grade Celsius.

Deși infecțiile provocate de această amibă sunt foarte rare, consecințele pot fi devastatoare. Microorganismul poate provoca meningo-encefalită amibiană primară, o infecție care afectează creierul și evoluează rapid.

Boala are o rată de mortalitate extrem de ridicată, motiv pentru care recunoașterea simptomelor și evaluarea medicală rapidă sunt esențiale atunci când există suspiciunea unei expuneri relevante.

Închiderea celor șase lacuri din Yucatan și verificările suplimentare fac parte din măsurile preventive adoptate după identificarea amibei și decesul instructorului de schi nautic. Ancheta autorităților urmează să clarifice circumstanțele în care a fost contaminată apa și eventualele responsabilități privind întreținerea lacurilor.

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