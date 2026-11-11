 Ce au descoperit doi vloggeri români în Venezuela: „Oamenii par resemnați”. Este a 99-a țară pe care o vizitează
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VideoCe au descoperit doi vloggeri români în Venezuela: „Oamenii par resemnați”. Este a 99-a țară pe care o vizitează

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Venezuela a devenit cea de-a 99-a țară vizitată de vloggerii HaiHui în Doi, care au documentat primele impresii din Caracas într-un vlog dedicat capitalei sud-americane. După aproape 40 de ore de călătorie, cu escale în Istanbul și Madrid, cei doi au ajuns într-o țară care, de-a lungul ultimilor ani, a fost afectată de crize economice și politice, migrație masivă și mai multe cutremure puternice.

Cum arată Venezuela după cutremur
Cum arată Venezuela după cutremur Foto: Captură video Youtube

Care a fost prima impresie

Încă de la sosire, experiența s-a dovedit diferită față de alte destinații vizitate de cei doi. Intrarea în țară a presupus verificări riguroase ale documentelor, iar aeroportul funcționează în condiții speciale după cutremurele care au afectat recent regiunea.

„Mie mi se pare un oraș trist. Un oraș în care oamenii par resemnați și goi pe interior. Nu îți dai seama că ești într-un oraș cu opt milioane de locuitori”, spun vloggerii.

Deși recunosc că orașul este mai curat decât se așteptau și mult mai verde decât și-l imaginau, cei doi observă că multe zone par uitate de timp.

„Încă am impresia că este un oraș puțin abandonat. Nu știu dacă înțelegeți ce vreau să spun. În anumite locuri îmi amintește foarte mult de Havana, Cuba, ca stare, atmosferă și imagine.”

Cum a ajuns Venezuela în această situație

Pentru a înțelege mai bine prezentul Venezuelei, HaiHui în Doi au inclus și o scurtă incursiune în istoria recentă a țării. Totul începe în 1999, odată cu venirea la putere a lui Hugo Chávez, care a promis o amplă reformă socială. În primii ani, veniturile uriașe provenite din petrol au permis dezvoltarea unor programe sociale și reducerea sărăciei.

După moartea lui Chávez, în 2013, conducerea țării a fost preluată de Nicolás Maduro. În anii următori, Venezuela s-a confruntat cu hiperinflație, devalorizarea monedei și lipsuri severe de produse de bază.

Consecințele au fost dramatice: milioane de venezueleni au părăsit țara în căutarea unei vieți mai bune.

Urmele acestei crize se văd și astăzi pe străzile din Caracas, spun cei doi, care au remarcat că multe zone par aproape pustii.

„Doar gândiți-vă că în ultimii ani opt milioane de oameni au plecat din Venezuela din cauza situației politice și mai ales a celei economice”, explică vloggerii.

Cartierul prezidențial, una dintre cele mai frumoase zone ale orașului

Printre locurile care i-au impresionat cel mai mult s-a numărat cartierul unde se află instituțiile politice importante și reședința prezidențială.

Bulevardele largi, vegetația tropicală și munții aflați în fundal creează un peisaj spectaculos. Potrivit explicațiilor primite de la ghid, zona a fost proiectată în anii '50 și inspirată parțial de arhitectura și urbanismul francez. Mult timp, acest cartier a fost rezervat exclusiv elitei politice și economice a Venezuelei.

„Din punctul meu de vedere, este cea mai frumoasă zonă exotică pe care am văzut-o astăzi, cu munții aceștia în fundal. Aici era locul unde aveau acces doar elitele politice și economice ale țării. Oamenii obișnuiți nici măcar nu veneau în această zonă”.

Piața locală și efectele inflației

Pentru a înțelege mai bine viața de zi cu zi a localnicilor, cei doi au vizitat și o piață tradițională. Printre tarabele încărcate cu papaya, ananas, fructul pasiunii și pepeni, au descoperit și o realitate economică dificilă. Aici au observat că dolarul american este folosit frecvent în tranzacții, pe fondul devalorizării repetate a monedei locale.

„Poți plăti și în dolari aici. Chiar este recomandat să vii cu dolari, pentru că îi ajută mult mai mult”.

Tot aici au încercat și Malta, o băutură foarte populară în Venezuela.

„Are gust de caramel. Parcă este o combinație între bere fără alcool și Coca-Cola”, au comentat aceștia după degustare.

Primul brad de Crăciun, încă de la începutul lunii noiembrie

Una dintre surprizele plimbării prin centrul capitalei a fost apariția unui brad de Crăciun deja împodobit. Deși era abia 1 noiembrie, decorațiunile festive erau deja instalate într-o piață aflată în apropierea clădirilor istorice și a muralelor dedicate lui Simón Bolívar.

În timpul plimbării prin centrul capitalei, HaiHui în Doi au surprins și o scenă care i-a pus pe gânduri. La prima vedere, au crezut că oamenii stau la coadă pentru a cumpăra diferite produse, însă au aflat ulterior că era vorba despre distribuirea unor pachete alimentare pentru persoanele cu venituri reduse.

„Aici, în față, nu am înțeles inițial ce se vinde. Am crezut că oamenii cumpără înghețată sau ceva obișnuit, dar de fapt persoanele sărace primesc pachete cu alimente. Este o imagine care te întristează”, au spus cei doi.

Ghid de cumpărături

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