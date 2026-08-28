De la videoclip viral la proces. Vali Petcu, dat în judecată de cei de la HaiHui în Doi

Bloggerul Vali Petcu, cunoscut pentru blogul „zoso”, susține că joi, 27 august, a primit o notificare de dare în judecată din partea Andreei și a lui Ionuț Chiperi, cei doi creatori ai proiectului HaiHui în Doi.

Vali Petcu Foto: Captură Youtube

Conflictul dintre cele două părți a început după ce Vali Petcu i-a acuzat pe cei doi că ar fi ignorat comentariile unor persoane care atrăgeau atenția asupra unor probleme legate de copiii unei familii prezentate de ei în anul 2021 pentru stilul de viață izolat și apropiat de natură.

Subiectul a revenit în atenția publică după tragedia lui Alice, adolescenta prezentată în materialele HaiHui în Doi, care s-a sinucis la vârsta de 15 ani.

Vali Petcu susține că, după publicarea videoclipurilor în 2021, în secțiunile de comentarii au apărut mesaje care semnalau existența unor posibile probleme în ceea ce privește situația copiilor familiei Suliman. Bloggerul afirmă că aceste semnale ar fi fost ignorate o perioadă lungă de timp.

Vali Petcu îi acuză pe cei de la HaiHui în Doi că au șters comentarii

În 2024, Vali Petcu a abordat pentru prima dată public acest subiect și a atras atenția asupra comentariilor în care mai multe persoane spuneau că situația prezentată în videoclipuri nu ar fi una atât de idilică precum era descrisă.

Potrivit bloggerului, după apariția materialului său, Andreea și Ionuț Chiperi ar fi început să șteargă unele comentarii, însă ar fi păstrat videoclipurile care continuau să adune vizualizări.

În anul 2026, după moartea lui Alice, Vali Petcu a revenit asupra subiectului și a criticat din nou modul în care cei doi creatori de conținut ar fi gestionat situația.

Bloggerul a susținut că HaiHui în Doi ar fi ignorat semnalele de alarmă transmise de mai multe persoane și că ar fi preferat să păstreze materialele care le aduceau audiență.

La rândul lor, Andreea și Ionuț Chiperi au transmis după tragedie că monetizarea videoclipurilor respective fusese dezactivată cu ceva timp înainte și că nu au cunoscut situația reală a copiilor.

Cum a ajuns familia Suliman cunoscută în mediul online

Familia Suliman, formată din Gabriel și Cristina și cei doi copii ai lor, Alice și David, s-a mutat în anul 2013 în zona Cheia din Apuseni.

Familia locuia la aproximativ cinci kilometri de cel mai apropiat sat cu șosea, iar în primele luni a stat într-o clădire în care fusese o școală, fără energie electrică.

Povestea lor a fost prezentată în mai multe materiale de presă înainte de apariția videoclipurilor realizate de HaiHui în Doi. În anul 2017, familia a fost prezentată în emisiunea „Izolați în România”, iar în 2018 au urmat alte materiale despre viața lor din Apuseni.

În anul 2021, când Alice avea 11 ani, Andreea și Ionuț Chiperi au mers la familia Suliman și au realizat două videoclipuri despre viața lor departe de civilizație.

Primul material a fost publicat pe 20 iulie 2021, iar al doilea pe 22 iulie 2021. Potrivit informațiilor prezentate de Vali Petcu, videoclipurile au strâns aproximativ 400.000 și 945.000 de vizualizări.

Vali Petcu anunță că a primit notificarea de proces

Joi, 27 august, Vali Petcu a anunțat pe blogul său că Andreea și Ionuț Chiperi au decis să îl dea în judecată și că a primit notificarea transmisă prin avocat.

Bloggerul a relatat că procesul are legătură cu afirmațiile făcute de el despre videoclipurile realizate de HaiHui în Doi și despre modul în care cei doi ar fi reacționat la comentariile apărute după publicarea materialelor.

Până în acest moment, Vali Petcu a prezentat propria versiune asupra situației, iar Andreea și Ionuț Chiperi au susținut că nu au cunoscut realitatea din familia prezentată în videoclipuri.