Două mame, arestate după ce și-au lăsat copiii singuri acasă zile întregi. Unul dintre micuți a ajuns la spital

Două mame din SUA au fost arestate după ce și-au lăsat copiii acasă, nesupravegheați, timp de câteva zile. Una dintre ele a plecat pentru o a merge la un job în Las Vegas, iar cealaltă pentru a se distra într-o croazieră. Ce s-a întâmplat cu micuții cât timp au fost singuri.

Două mame, arestate după ce și-au abandonat cei patru copii timp de mai multe zile. Foto: abc7.com/ abcnews.com

Un copil de 9 ani s-a accidentat la cap cu o ganteră

O mamă din Florida a fost arestată și acuzată de neglijență după ce și-a lăsat cei patru copii singuri acasă timp de aproape trei zile, în timp ce se afla în Las Vegas. Irene Miller, în vârstă de 50 de ani, a ajuns pe mâna polițiștilor în urma unui apel la numărul de urgență 911.

Apelul a fost efectuat pe 21 octombrie chiar de unul dintre copiii ei, care a raportat că fratele ei în vârstă de 9 ani a fost rănit de o ganteră care i-a căzut în cap. Atunci, polițiștii s-au deplasat la locuința acesteia și au găsit patru copii cu vârste de 14, 12, 11 și 9 ani. De asemenea, nu era niciun adult în casă.

Anchetatorii au declarat că Miller plecase pe 18 octombrie și trebuia să se întoarcă pe 23 octombrie. De asemenea, avea o bonă care venea dimineața pentru a-i pregăti pe copii pentru școală și pentru a-i verifica după aceea. Cu toate acestea, bona nu era obligată să rămână peste noapte, a spus Irene, conform abc7.com.

Cel mic a fost dus la spital și externat la scurt timp, după care a ajuns la casa tatălui său. Irene a fost arestată la coborârea din avion, când s-a întors din Las Vegas.

Și-a abandonat copiii pentru o croazieră în Bahamas

Un alt caz a avut loc recent, în care Nathalie Belizaire, de 29 de ani din North Miami Beach, Florida, și-a abandonat cei patru copii, inclusiv unul de 2 luni și unul de 2 ani, pentru a merge într-o croazieră în Bahamas, conform documentelor instanței.

Descoperirea a fost făcută de un bărbat Lether Bazile, posibil tatăl unuia dintre copii, care a sunat la numărul de urgență după ce și-a găsit fiica de 2 luni nesupravegheată, împreună cu cei trei frați. El a declarat poliției că pe 24 septembrie a văzut o postare de la Belizaire pe WhatsApp „care arăta că și-a achiziționat un bilet de croazieră pentru Carnival”, scrie abcnews.com.

Bazile a spus că atunci când a vorbit ultima dată cu Belizaire ea i-a spus că îi va duce pe copii la străbunica lor. Străbunica a declarat poliției că Belizaire a spus că va aduce copiii pentru că va pleca din oraș, dar nu s-a întâmplat asta. Femeia a fost arestată la întoarcerea de pe vasul de croazieră.