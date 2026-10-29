 Două mame, arestate după ce și-au lăsat copiii singuri acasă zile întregi. Unul dintre micuți a ajuns la spital
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Două mame, arestate după ce și-au lăsat copiii singuri acasă zile întregi. Unul dintre micuți a ajuns la spital

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Două mame din SUA au fost arestate după ce și-au lăsat copiii acasă, nesupravegheați, timp de câteva zile. Una dintre ele a plecat pentru o a merge la un job în Las Vegas, iar cealaltă pentru a se distra într-o croazieră. Ce s-a întâmplat cu micuții cât timp au fost singuri. 

Două mame, arestate după ce și-au abandonat cei patru copii timp de mai multe zile.
Două mame, arestate după ce și-au abandonat cei patru copii timp de mai multe zile. Foto: abc7.com/ abcnews.com

Un copil de 9 ani s-a accidentat la cap cu o ganteră

O mamă din Florida a fost arestată și acuzată de neglijență după ce și-a lăsat cei patru copii singuri acasă timp de aproape trei zile, în timp ce se afla în Las Vegas. Irene Miller, în vârstă de 50 de ani, a ajuns pe mâna polițiștilor în urma unui apel la numărul de urgență 911.

Apelul a fost efectuat pe 21 octombrie chiar de unul dintre copiii ei, care a raportat că fratele ei în vârstă de 9 ani a fost rănit de o ganteră care i-a căzut în cap. Atunci, polițiștii s-au deplasat la locuința acesteia și au găsit patru copii cu vârste de 14, 12, 11 și 9 ani. De asemenea, nu era niciun adult în casă.

Anchetatorii au declarat că Miller plecase pe 18 octombrie și trebuia să se întoarcă pe 23 octombrie. De asemenea, avea o bonă care venea dimineața pentru a-i pregăti pe copii pentru școală și pentru a-i verifica după aceea. Cu toate acestea, bona nu era obligată să rămână peste noapte, a spus Irene, conform abc7.com.

Cel mic a fost dus la spital și externat la scurt timp, după care a ajuns la casa tatălui său. Irene a fost arestată la coborârea din avion, când s-a întors din Las Vegas.

Și-a abandonat copiii pentru o croazieră în Bahamas

Un alt caz a avut loc recent, în care Nathalie Belizaire, de 29 de ani din North Miami Beach, Florida, și-a abandonat cei patru copii, inclusiv unul de 2 luni și unul de 2 ani, pentru a merge într-o croazieră în Bahamas, conform documentelor instanței. 

Descoperirea a fost făcută de un bărbat Lether Bazile, posibil tatăl unuia dintre copii, care a sunat la numărul de urgență după ce și-a găsit fiica de 2 luni nesupravegheată, împreună cu cei trei frați. El a declarat poliției că pe 24 septembrie a văzut o postare de la Belizaire pe WhatsApp „care arăta că și-a achiziționat un bilet de croazieră pentru Carnival”, scrie abcnews.com.

Bazile a spus că atunci când a vorbit ultima dată cu Belizaire ea i-a spus că îi va duce pe copii la străbunica lor. Străbunica a declarat poliției că Belizaire a spus că va aduce copiii pentru că va pleca din oraș, dar nu s-a întâmplat asta. Femeia a fost arestată la întoarcerea de pe vasul de croazieră.

Ghid de cumpărături

victoria lungu instagram jpg
Victoria Lungu, dezamăgită de schimbarea fiicei sale după ce s-a cuplat cu Alex Gîlcă: „Bărbații vin și pleacă!” Vedete românești
Gigi Becali jpg
Ce face Gigi Becali în fiecare zi, la ora 02:00 dimineața. Programul neobișnuit al latifundiarului din Pipera Fapt divers
image
„Este un om genial”. Putin îl laudă pe Elon Musk. Kremlinul promovează propriul rival pentru Starlink adevarul.ro
image
Anii lucrați în străinătate se pun la pensie în România. Cum se calculează suma și cine o plătește adevarul.ro

Parteneri

image
Filipe Coelho i-a lăsat acasă înainte de Voluntari – Universitatea Craiova. Cadou neașteptat pentru doi titulari ai campioanei. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Fructul românesc de vară care se vinde cu 40 de lei/kg în prag de noiembrie. Fermierii culeg tone zilnic observatornews.ro
image
Misterul celor 700.000 de euro furați din Vama Otopeni. Cine e femeia care a venit din Dubai cu un avion privat și valize pline cu bani www.antena3.ro
image
Daniel Zamfir, șocat de ce a găsit la Ministerul Economiei: „O să vă îngroziți, este inadmisibil”. Ce le-a reproșat predecesorilor săi de la USR, Darău și Miruță www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Ramona Manole a spus marele DA! Imagini spectaculoase de la cununia civilă a artistei cu Paris, alesul inimii ei www.wowbiz.ro
image
O nouă navă, atacată cu drone, în Marea Neagră! Vasul se îndrepta spre portul Constanța www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Românul celebru stabilit în Spania, şocat de catastrofa feroviară. Ce a observat când a mers ultima dată cu trenul as.ro
image
Un moștenitor refuză să vândă casa. Ce pot face ceilalți și când se poate ajunge la vânzare prin instanță playtech.ro
image
Acesta este noul salariu al lui Olimpiu Moruțan la Rapid. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Antena 1, acuzată că a aranjat cursa pentru Ultima Șansă de azi-noapte, pentru Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Cel 4 detalii ciudate observate în timpul probei www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Răsturnare dramatică în tragedia care a îndoliat familia Prințului Albert de Monaco! Un ucrainean a fost pus sub acuzare okmagazine.ro
image
Sâni lascivi și frișcă, varianta HOT a lui Sydney Sweeney pentru celebrul film „Singur acasă”. Languroasa blondă revine cu o nouă fantezie sexy okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
„Jungla”, romanul care a revoltat America. „Am țintit inima publicului și, din greșeală, am lovit stomacul” historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Cum au ajuns romanii să construiască în Persia? Istoria podului-baraj Band-e Kaisar historia.ro
biserica jpg
Ce sărbători sunt în noiembrie 2026. Când pică Sf. Mihail și Gavriil sau Intrarea în Biserică a Maicii Domnului Fapt divers
image png
Cum arată în prezent locul unde a fost clubul Colectiv. Se împlinesc 11 ani de la incendiul devastator Național
image png
Calendar Ortodox, 29 octombrie. Destinul tragic al Sfintei Anastasia Romana. A preferat să îndure chinuri și să își piardă viața decât să renunțe la credința în Hristos. Fapt divers
loto bulgaria foto x jpg
Tragerea Loto 6/49 din 29 octombrie 2026. Report de peste un milion de euro la categoria I. Național
ploaie jpeg
ANM anunță ploi și vânt pe 29 octombrie. Cum va fi vremea în București și la munte Național
Asigurare locuinta - casa FOTO Shutterstock
Cât te costă să vinzi o locuință în 2026. Taxele pe care trebuie să le plătești Fapt divers
2 parinti si copii jpg jpeg
O mamă i-a trimis fiului ei rebel de 13 ani o scrisoare dură despre „independență”. Reacția adolescentului a surprins pe toată lumea Fapt divers
oua fierte jpeg
Trucul simplu care te ajută să cureți ouăle fierte în câteva secunde. Ce trebuie să pui în apă Fapt divers
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit actualitate.net