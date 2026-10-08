Româncă din Italia, condamnată la închisoare după ce nu i-a răspuns copilului la ușă timp de 2 ore. Cum se apără

O româncă în vârstă de 39 de ani, stabilită în Italia, a fost condamnată la închisoare după ce nu i-a răspuns fiului ei la ușă timp de două ore. Copilul în vârstă de nouă ani a rămas blocat în fața locuinței sale, timp în care mama sa nu i-a deschis. Cum s-a apărat aceasta.

Copil lăsat pe afară de mama sa două ore, pentru că nu i-a răspuns la ușă. Foto: istock

Copilul în vârstă de nouă ani a rămas în afara casei sale din Verona, pentru că mama lui, româncă, nu i-a răspuns. După două ore, acesta a sunat la poliție să ceară ajutorul, așa că femeia a ajuns să fie condamnată la 1 an și 4 luni de închisoare. Cum se apăra ea în fața judecătorului.

Copilului nu i s-a deschis ușa timp de două ore

Incidentul a avut loc pe 15 septembrie 2024. Minorul era pe afară, în apropierea locuinței, jucându-se cu alți copii, moment în care a decis să se întoarcă acasă. Deși acesta a insistat la ușă, mama lui, româncă, nu i-a deschis. A apăsat pe sonerie timp de două ore, iar aceasta nu i-a răspuns, scrie ilmessaggero.it.

Micuțul a decis să sune la poliție, explicându-le faptul că nu reușește să intre în casă. O patrulă s-a prezentat la fața locului și au discutat cu copilul, după care au sunat și ei la ușă. Atunci, femeia a deschis și a început o anchetă. Astfel, românca a fost acuzată că și-a abandonat copilul, cazul ajungând în instanță.

Cum se apără românca

În timpul desfășurării cazului, femeia a negat că și-ar fi lăsat copilul nesupravegheat. De asemenea, ea a menționat că în acea zi izbucnise o ceartă între ea și acesta. Tot ea susține că, de fapt, copilul fusese cel care refuza să se întoarcă acasă, deși ea l-a avertizat de mai multe ori și a venit mai târziu decât i-a spus.

Româncă a declarat, de asemenea, că a continuat să-și supravegheze fiul de la balconul apartamentului, deci el nu a fost lăsat complet singur. Cu toate acestea, poveștile nu se potrivesc. Femeia susține că micuțul a lipsit de acasă doar 30 de minute și nu două ore așa cum se arată în acuzație.

În primă instanță, judecătorul a găsit-o vinovată, însă se așteaptă și publicarea motivației acestei decizii. Femeia a anunțat că va face apel. Până atunci, ea a fost deja condamnată la 1 an și 4 luni de închisoare pentru neglijență.