Un accident feroviar grav s-a produs marți dimineață, în apropierea Gării Centrale din Praga, unde două trenuri de pasageri s-au ciocnit frontal. În urma impactului, 46 de persoane au fost rănite, printre care și cei doi mecanici de locomotivă, care au suferit leziuni grave. Conform autorităților, garniturile circulau cu viteză redusă.

Trenurile s-au lovit frontal Foto: Profimedia

Coliziunea a avut loc în jurul orei locale 7:00 (8:00, ora României), pe un pod din apropierea principalei gări a capitalei cehe. Potrivit BBC, patru dintre răniți au suferit leziuni grave, iar 16 cetățeni străini au ajuns la spital. Evacuarea pasagerilor a durat aproximativ două ore, timp în care pompierii și echipajele medicale au intervenit la fața locului.

A fost deschisă o anchetă pentru a stabili cauza accidentului feroviar

Ministrul ceh al Transporturilor, Ivan Bednárik, a declarat că nu dorește să speculeze dacă accidentul a fost provocat de o defecțiune tehnică sau de o eroare umană. Totuși, primele informații indicau posibilitatea ca unul dintre trenuri să fi trecut pe culoarea roșie a semaforului.

Oficialul a anunțat că Inspectoratul Feroviar a început o anchetă pentru stabilirea cauzelor coliziunii, iar poliția a deschis, la rândul său, o investigație pentru a stabili dacă există persoane responsabile.

Pagubele provocate de coliziune au fost estimate la peste 16 milioane de coroane cehe, echivalentul a aproximativ 660.000 de euro, potrivit Inspectoratului Feroviar. Cele două garnituri implicate erau un CityElefant și un RegioFox, care efectuau curse regionale.

Accidentul a provocat perturbări importante în circulația feroviară din Praga. Mai multe trenuri au fost suspendate sau redirecționate către alte stații, iar călătorii au fost sfătuiți să folosească rute alternative. Biletele au fost acceptate și în anumite mijloace de transport public, inclusiv pe liniile de metrou B și C, tramvaie și autobuze.

Accidentul feroviar din Cehia vine la mai puțin de trei săptămâni după tragedia din Spania, unde coliziunea dintre două trenuri de mare viteză, produsă pe 28 octombrie, în apropiere de Urda, s-a soldat cu 69 de morți și peste 100 de răniți.