 Durere mare în Spania! Julieta Gallego a murit la doar 24 de ani, în accidentul feroviar soldat cu zeci de victime
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VideoDurere mare în Spania! Julieta Gallego a murit la doar 24 de ani, în accidentul feroviar soldat cu zeci de victime

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Doliu în sportul spaniol, după o catastrofă feroviară în care și-a pierdut viața și o tânără atletă. Julieta Gallego, specializată în săritura în lungime, se numără printre victimele coliziunii dintre două trenuri produse în comuna Urda, din regiunea Castilia-La Mancha. Sportiva împlinise 24 de ani pe 9 octombrie 2026, iar vestea morții sale a provocat durere în rândul celor care o cunoșteau și al comunității atletice.

Julieta Gallego a murit în catastrofa feroviară din Spania
Julieta Gallego a murit în catastrofa feroviară din Spania Foto: Facebook

Potrivit informațiilor prezentate, în urma accidentului 69 de persoane au murit, iar peste 180 au fost rănite. Aproximativ 550 de oameni se aflau la bordul celor două trenuri în momentul impactului.

Julieta Gallego, printre victimele accidentului feroviar

Tragedia s-a produs miercuri dimineață, la sud de Madrid. Un tren al companiei naționale Renfe a lovit din spate un tren aparținând operatorului privat Iryo, care se oprise pe aceeași linie după o problemă informatică a sistemului de securitate ce controlează circulația feroviară.

Accidentul este considerat cea mai gravă tragedie feroviară din Spania din 2013 încoace. Printre persoanele care și-au pierdut viața se află și Julieta Gallego, o sportivă cu rezultate notabile în atletism.

Tânăra era legitimată la clubul madrilen AD Sprint și se specializase în proba de săritură în lungime. În 2023, aceasta a înregistrat un record personal de 5,90 metri la Campionatele Spaniei pentru sportivi sub 23 de ani, competiție la care s-a clasat pe locul al patrulea.

Federația Spaniolă de Atletism a confirmat decesul

Vestea dispariției sportivei a fost confirmată de Federația Regală Spaniolă de Atletism, care a transmis un mesaj de condoleanțe după accidentul din provincia Toledo.

„Familia atletismului spaniol se alătură durerii provocate de moartea Julietei Gallego, sportivă a clubului AD Sprint, în accidentul feroviar produs la Urda, în provincia Toledo”.

Moartea tinerei, care abia împlinise 24 de ani, reprezintă o pierdere pentru comunitatea sportivă spaniolă. Gallego își construia cariera în atletism și participase la competiții naționale, unde reușise să obțină rezultate importante în proba sa.

Spania, trei zile de doliu național după catastrofa feroviară

În urma tragediei, autoritățile spaniole au decretat trei zile de doliu național, începând de joi și până sâmbătă. Premierul Pedro Sánchez a anunțat această măsură după coliziunea care a provocat zeci de decese și a lăsat numeroase persoane rănite.

Bilanțul accidentului este unul dintre cele mai grave din istoria recentă a transportului feroviar din Spania. Precedentul dezastru major a avut loc în 2013, în apropiere de Santiago de Compostela, unde deraierea unui tren s-a soldat cu 80 de morți.

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