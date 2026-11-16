Estonia închide toate punctele de frontieră cu Rusia de la 1 decembrie. Ce a dus la această decizie radicală

Estonia se pregătește să ia o măsură drastică la granița cu Rusia, urmând să închidă, începând cu 1 decembrie 2026, toate cele trei puncte de trecere a frontierei dintre cele două state. Decizia autorităților de la Tallinn vine după dejucarea unei presupuse acțiuni de sabotaj care ar fi vizat o companie estoniană specializată în producția de drone militare. Potrivit serviciilor de securitate, operațiunea ar fi fost pusă la cale la ordinul serviciului de informații militare al Rusiei, GRU, acuzații care amplifică tensiunile dintre cele două țări.

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Atac suspect asupra unei fabrici de drone din Estonia. Opt persoane au fost reținute

Incidentul care a determinat autoritățile estoniene să adopte măsuri suplimentare de securitate s-a produs sâmbătă dimineață, când opt persoane au fost reținute în urma unei tentative de atac asupra sediului companiei Threod Systems, un producător important de drone de atac și recunoaștere cu rază lungă de acțiune.

Potrivit informațiilor publicate de The Guardian, intervenția rapidă a echipei de securitate a companiei a împiedicat producerea unor pagube. Nicio persoană nu a fost rănită, iar clădirea nu a suferit distrugeri.

Serviciul estonian de securitate internă, cunoscut sub numele de Kapo, a transmis că atacul ar fi fost pregătit pentru a provoca o explozie și pentru a incendia imobilul.

Mai exact, reprezentanții instituției au precizat că operațiunea a fost concepută „cu scopul de a provoca o explozie și de a incendia clădirea”.

Autoritățile au solicitat instanței menținerea în arest a cinci dintre cele opt persoane reținute, potrivit informațiilor difuzate de postul public de televiziune ERR.

Ancheta urmărește să stabilească toate circumstanțele tentativei de sabotaj, inclusiv eventualele legături ale suspecților cu serviciile de informații rusești.

De ce a decis Estonia să închidă toate punctele de trecere a frontierei cu Rusia

Premierul estonian Kristen Michal a explicat că închiderea frontierei reprezintă o măsură necesară pentru prevenirea unor noi incidente și pentru protejarea companiilor care activează în industria de apărare.

Șeful guvernului de la Tallinn a subliniat că autoritățile nu vor tolera atacurile îndreptate împotriva infrastructurii și capacităților militare ale țării, considerând că astfel de acțiuni reprezintă o amenințare directă la adresa securității naționale.

„Scopul Rusiei este să ne facă să ne temem, să ezităm și să slăbim sprijinul nostru pentru Ucraina. Răspunsul Estoniei este opusul. Ne vom consolida securitatea, vom colabora și mai strâns cu companiile și aliații noștri, vom intensifica presiunea asupra Rusiei și vom continua să sprijinim Ucraina”, a declarat Kristen Michal.

La rândul său, ministrul de Externe, Margus Tsahkna, a transmis că orice acțiune ostilă îndreptată împotriva Estoniei va avea consecințe și că autoritățile nu vor accepta tentativele de intimidare sau destabilizare.

„Rusia trebuie să înțeleagă că acțiunile ostile împotriva Estoniei au consecințe. Încercările de intimidare, destabilizare sau subminare a securității noastre nu vor rămâne fără răspuns”, a afirmat oficialul estonian.

Care sunt cele trei puncte de frontieră dintre Estonia și Rusia care vor fi închise

Estonia are trei puncte principale de trecere a frontierei terestre cu Rusia, iar toate urmează să fie închise de la 1 decembrie 2026.

Este vorba despre:

Narva, situat în nordul țării, unul dintre cele mai importante puncte de legătură dintre Estonia și Rusia;

Koidula, aflat în partea de sud-est a Estoniei;

Luhamaa, un alt punct de frontieră din sudul țării.

Deocamdată, guvernul estonian nu a anunțat cât timp vor rămâne închise aceste puncte de trecere și nici când ar putea fi reluat traficul transfrontalier.

Măsura reprezintă o schimbare importantă în gestionarea securității la frontiera estică a Estoniei, într-un context regional marcat de războiul din Ucraina și de îngrijorările tot mai mari privind operațiunile de sabotaj atribuite Rusiei.

Nu este primul atac asupra industriei de apărare din Estonia. Un alt producător militar a fost vizat în august

Tentativa de sabotaj de la Threod Systems nu este un incident izolat. În luna august, o altă companie estoniană din industria de apărare, Milrem Robotics, specializată în dezvoltarea roboților militari, a fost vizată de un atac prin incendiere.

În septembrie, serviciul de securitate internă Kapo a confirmat că incidentul fusese „un atac deliberat și premeditat, desfășurat în numele serviciilor speciale rusești”.

Potrivit autorităților estoniene, cele două incidente se înscriu într-un posibil tipar de acțiuni îndreptate împotriva companiilor care dezvoltă tehnologii militare și echipamente fără pilot, în special a celor care au legături cu Ucraina.

În urma atacului din august, Estonia l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei pentru a solicita explicații. Kremlinul a respins însă acuzațiile și a catalogat informațiile drept „nefondate” și „lipsite de legătură cu realitatea”.

Avertismentul serviciilor de informații europene privind sabotajele atribuite Rusiei

Situația din Estonia apare într-un moment în care mai multe servicii europene de informații avertizează asupra riscului unor operațiuni de sabotaj care ar putea viza companii din industria de apărare, infrastructura strategică și obiective considerate importante pentru securitatea statelor europene.

Potrivit evaluărilor serviciilor de informații, Rusia ar încerca inclusiv să recruteze cetățeni din țările membre ale Uniunii Europene și NATO pentru a executa diferite acțiuni de sabotaj, folosind platformele de mesagerie online pentru contactarea și coordonarea acestora.

Premierul Kristen Michal a precizat că arestările efectuate în weekend au avut loc după ce agențiile de securitate avertizaseră deja companiile din industria de apărare cu privire la posibile amenințări.

„Nu avertizăm fără motiv cu privire la aceste amenințări. Pregătirea contează, iar de data aceasta s-a dovedit a fi esențială”, a declarat șeful guvernului estonian.

Reacția Moscovei după anunțul Estoniei privind închiderea frontierei

Decizia Tallinnului a provocat o reacție critică din partea Moscovei. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a comentat informațiile referitoare la închiderea punctelor de frontieră, afirmând că o asemenea măsură ar putea reflecta o atitudine ostilă față de Rusia.

„...Dacă acestea sunt planurile reale, atunci se înscriu într-un nou episod de rusofobie agresivă și necontrolată”, a declarat Maria Zaharova pentru agenția de presă rusă TASS.

În acest context, relațiile dintre cele două state rămân tensionate, iar autoritățile estoniene susțin că măsurile suplimentare de securitate sunt necesare pentru protejarea infrastructurii și a industriei naționale de apărare.

Închiderea celor trei puncte de trecere a frontierei de la 1 decembrie marchează astfel o nouă etapă în înăsprirea măsurilor adoptate de Estonia în raport cu Rusia, pe fondul suspiciunilor privind operațiunile de sabotaj și al preocupărilor legate de securitatea flancului estic al NATO.