Kyle Kennedy, nepoata lui Robert F. Kennedy, a murit la 42 de ani. Unde a fost găsită decedată

Kyle Kennedy, fiica lui Michael Kennedy și nepoata lui Robert F. „Bobby” Kennedy și a lui Ethel Kennedy, a murit pe 21 septembrie, la vârsta de 42 de ani. Potrivit informațiilor publicate în necrologul său, aceasta s-a stins din viață la locuința sa din Westwood, Massachusetts. Cauza decesului nu a fost făcută publică deocamdată.

Foto: Fox10/Burke Funeral Home

Cine a fost Kyle Kennedy

Născută pe 6 iulie 1984, la Washington D.C., Kyle Kennedy provenea din una dintre cele mai cunoscute familii politice din Statele Unite. Tatăl său, Michael Kennedy, a murit în 1997, iar mama sa este Victoria Denise Gifford, fiica fostului sportiv și prezentator TV Frank Gifford.

Potrivit publicației People, Kyle Kennedy și-a construit o carieră în domeniul educației, fiind implicată în proiecte destinate copiilor din medii defavorizate și persoanelor cu dizabilități.

După absolvirea Universității Georgetown, unde a studiat istoria, a obținut un master în educație timpurie la Pace University și un alt master în politici și management educațional la Harvard Graduate School of Education.

Primii pași în carieră i-a făcut la New York, ca profesor în cadrul programului Teach For America, dedicându-se ulterior reformei sistemului educațional și susținerii copiilor care aveau nevoie de sprijin suplimentar.

În august 2012, Kyle Kennedy s-a căsătorit cu Liam Kerr. Cei doi au devenit părinții unor gemeni, Conor și Josie, însă fetița a murit la doar câteva zile după naștere.

Doi ani mai târziu, familia s-a mărit odată cu venirea pe lume a celui de-al doilea fiu, Declan. Liam Kerr și Kyle Kennedy ar fi divorțat, conform necrologului acesteia.

A devenit o voce pentru persoanele cu dizabilități

În ultimii ani ai vieții, Kyle Kennedy s-a confruntat cu probleme grave de sănătate. În 2020, aceasta a suferit o leziune severă a măduvei spinării, care a provocat paralizie pe termen lung.

După accident, s-a implicat activ în apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și a participat la audieri privind discriminarea în sistemul medical. Prin activitatea sa, a încercat să atragă atenția asupra dificultăților cu care se confruntă zilnic persoanele cu nevoi speciale.

Kyle Kennedy lasă în urmă doi fii, Conor și Declan, pe mama sa, precum și pe fratele și sora sa, Michael și Rory, alături de nepoții săi. Moartea lui Kyle Kennedy reprezintă o nouă pierdere pentru celebra familie Kennedy, una dintre cele mai cunoscute din istoria politică a Statelor Unite.