Misterul averii de 9 miliarde de dolari a unui moștenitor Hermès. Decizia neașteptată luată de un judecător din Paris

Un judecător din Paris investighează dispariția averii lui Nicolas Puech, moștenitorul Hermès care susține că a fost deposedat ilegal de participația sa de 6% din celebra casă de modă. Magistratul a decis ca Nicolas Puech să fie supus unei evaluări psihiatrice pentru a stabili dacă ar fi putut fi victima unor persoane care au profitat de o eventuală vulnerabilitate psihică.

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Decizia, nefăcută publică până acum, marchează un nou episod într-o dispută juridică și corporativă care se întinde pe un sfert de secol. Scandalul își are originile în perioada în care gigantul de lux LVMH a colaborat cu administratorul elvețian de avere al lui Puech, Eric Freymond, pentru a acumula în secret acțiuni ale rivalului mai mic, Hermès.

Cazul moștenitorului Hermès continuă

O echipă de psihiatri urmează să stabilească dacă Puech, în vârstă de 83 de ani, suferă deficiențe mintale. Conform surselor citate de Reuters, confirmarea faptului că moștenitorul era vulnerabil și că s-a profitat de starea sa ar putea facilita demonstrarea răspunderii penale în acest dosar.

În dreptul francez, exploatarea capacităților mintale reduse ale unei persoane în scopul obținerii unor foloase financiare necuvenite constituie infracțiunea de „abuz de slăbiciune”. Infracțiunea sub această denumire a devenit celebră la nivel internațional prin cazul regretatei moștenitoare a L'Oréal, Liliane Bettencourt.

Parchetul financiar francez, precum și reprezentanții lui Puech și ai grupului LVMH au refuzat să comenteze informațiile. Într-un document depus în instanță în luna iunie, LVMH a negat categoric că ar fi încercat vreodată să preia acțiunile lui Puech prin scheme puse la cale cu fostul său administrator de avere. Înainte de moartea sa, în 2025, Freymond a negat, la rândul său, orice acuzație.

Misterul acțiunilor dispărute

Anul trecut, Nicolas Puech a deschis un proces civil împotriva LVMH și a președintelui său miliardar, Bernard Arnault, solicitând despăgubiri de 14 miliarde de euro de la cei care vor fi găsiți vinovați în ancheta penală

În cadrul investigației penale, procurorii s-au concentrat asupra lui Freymond și asupra avocatului elvețian Alexandre Montavon, cel care a consiliat LVMH în procesul de achiziție discretă a acțiunilor în anii 2000.

În luna mai, procurorii l-au pus sub acuzare pe Montavon, care își susține nevinovăția, sub suspiciunea de complicitate la deturnarea acțiunilor lui Puech în beneficiul LVMH. Avocatul a contestat deja decizia judecătorului privind evaluarea psihiatrică a moștenitorului. Deși nici LVMH, nici Bernard Arnault nu au calitatea de suspecți oficiali, ancheta a atras o atenție publică uriașă asupra sorții acestor acțiuni, evaluate în prezent la aproximativ 9 miliarde de dolari.

Potrivit unei investigații Reuters din septembrie, LVMH ar fi vizat portofoliul de acțiuni al lui Puech printr-un acord încheiat cu Freymond în 2002, plătindu-i finanțistului comisioane și onorarii de cel puțin 20 de milioane de dolari pentru serviciile sale. În documentele depuse în iunie, LVMH a recunoscut colaborarea cu Freymond pentru strângerea de acțiuni Hermès, dar a precizat că orice eventuală achiziție a titlurilor lui Puech ar fi fost neintenționată. LVMH reușise să acumuleze până la 23% din Hermès, declanșând un conflict corporativ acerb, înainte de a accepta să își lichideze participația în urma unui armistițiu din 2014.

Nicolas Puech a declarat că a descoperit dispariția acțiunilor abia în 2022, după ce a întrerupt colaborarea cu administratorul său. Până atunci, moștenitorul a mărturisit că a avut o încredere oarbă în Freymond timp de decenii

„Avea toate semnăturile pe numele meu și a pregătit toate documentele”, a declarat Puech pentru revista franceză L'Express într-un interviu din 2025.