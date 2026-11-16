 Motan salvat la patru zile după prăbușirea unei clădiri din New York. Isaac s-a întors în brațele stăpânei sale
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Motan salvat la patru zile după prăbușirea unei clădiri din New York. Isaac s-a întors în brațele stăpânei sale

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Salvare miraculoasă! Isaac, motanul care dispăruse după prăbușirea unei clădiri din Brooklyn, New York, a fost găsit în viață și s-a întors în brațele stăpânei sale Zariah, o adolescentă de 13 ani. Animalul nu mai fusese văzut de miercuri, când imobilul s-a prăbușit, provocând moartea a opt persoane și rănirea altor 18.

Isaac s-a reunit cu familia sa
Isaac s-a reunit cu familia sa Foto: captură video

În urma tragediei, mai multe clădiri din apropiere au fost evacuate, printre care și cea în care locuiește Zariah Coleman împreună cu familia sa.

Fata și mama ei nu au mai avut voie să intre în apartament după incident. Prăbușirea a distrus o parte din clădire și a lăsat un gol în locul peretelui dormitorului adolescentei.

Familia se temea pentru soarta lui Isaac, care rămăsese în locuință fără hrană și apă. Duminică, după ce au auzit un mieunat slab, echipele de intervenție l-au descoperit pe motan într-un dulap aflat sub chiuveta din bucătărie.

Motanul a supraviețuit patru zile fără mâncare și apă

Potrivit Associated Press, Allie Taylor, directoarea Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul primăriei, a anunțat că instituția sa a colaborat cu organizația veterinară nonprofit Flatbush Cats pentru găsirea și salvarea animalului.

Zariah a așteptat în fața clădirii, iar când Isaac a fost scos într-o cușcă, l-a strâns emoționată la piept. Motanul supraviețuise patru zile fără mâncare și apă, astfel că a fost dus la clinica veterinară Flatbush Cats pentru un control. „Am avut în suflet convingerea că îl vor găsi. Știam că așa va fi”, le-a declarat adolescenta jurnaliștilor de la The New York Times.

Vineri, Zariah vorbise cu lacrimi în ochi despre dispariția animalului, în cadrul unei conferințe de presă. „Sper doar să vină să ne ia pisica. Se ascunde de ei și cred că este speriat”, a spus ea.

Primarul New Yorkului, Zohran Mamdani, a anunțat cu bucurie reîntâlnirea celor doi, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale. Edilul le-a mulțumit tuturor celor implicați în operațiunea de salvare și a precizat că Isaac primește acum îngrijirile veterinare necesare.

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