 Miracol în Rahova! O pisică a supraviețuit patru luni printre ruinele blocului explodat. Cum a fost salvată Sheba
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Miracol în Rahova! O pisică a supraviețuit patru luni printre ruinele blocului explodat. Cum a fost salvată Sheba

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O pisică a reușit să supraviețuiască patru luni printre ruinele blocului din Rahova. Când nimeni nu se mai aștepta să fie găsită, felina a ajuns, în final, la stăpâna ei, ademenită cu un pui la rotisor.

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Foto: captură observatornews.ro/ Facebook

O poveste emoționantă oferă o rază de speranță în urma tragediei din cartierul bucureștean Rahova. Sheba, o pisică adoptată în urmă cu șapte ani, a fost găsită în viață la mai bine de patru luni de la explozia devastatoare care a distrus imobilul în care locuia. Deși speranțele scădeau de la o zi la alta, stăpânii ei nu au încetat nicio clipă să o caute.

„Hai, Sheba! Du-te, mamă! Du-te, mamă! Du-te! Vii acasă la mami! Cât ai îndurat tu, Doamne! Timp de patru luni jumătate să stai. E o eroină şi un miracol. Dumnezeu mai face şi miracole", spune Nicoleta Crăciun, stăpâna pisicii, conform observatornews.ro.

Stăpâna nu a reușit să o găsească

În ziua exploziei, speriată de zgomotul alarmelor și de țipete, felina a fugit și s-a ascuns printre ruine. Din fericire, aceasta a ajuns din nou în brațele iubitoare ale stăpânei.

„Hai, Sheba! Du-te, mamă! Du-te, mamă! Du-te! Vii acasă la mami! Cât ai îndurat tu, Doamne! Timp de patru luni jumătate să stai. E o eroină şi un miracol. Dumnezeu mai face şi miracole", a mai declarat Nicoleta Crăciun, stăpâna pisicii. 

 Proprietara sa, Nicoleta Crăciun, s-a întors zilnic la locul tragediei, strigând-o fără încetare. „În fiecare zi timp de patru luni şi jumătate o strigam "Shyba Shyba" Cred că se auzea. O vedeam la etajul 3, la etajul 8, la 1. E trauma vieţii noastre", explică stăpâna.

O operațiune ingenioasă de salvare

După luni de căutări și tentative eșuate, la începutul lunii martie a fost găsită o soluție salvatoare. Cu sprijinul vecinilor s-a improvizat o pasarelă provizorie. Pentru a-i câștiga încrederea, salvatorii au folosit mesaje vocale înregistrate cu vocea stăpânei, iar voluntarii unei asociații au aprovizionat constant zona cu hrană. În cele din urmă, Sheba a fost ademenită cu un pui la rotisor și prinsă în siguranță când a trecut pasarela către apartamentul vecinei.

„Mi-a auzit vocea şi tot îi punea telefonul cu mesajele vocale pentru ea. Deci m-a recunoscut. Când am văzut-o pe pasarelă, m-a recunoscut. Dar s-a uitat în jos, s-a uitat în jos şi striga "Mami, nu pot să vin!". Până la urmă i-am luat un pui la rotisor. Într-un final, am prins-o. Legasem o sfoară de mânerul geamului în momentul în care ea va intra în casă", povesteşte stăpâna, conform sursei menționate.

„Noi, la vremea respectivă, am folosit nişte dispozitive pe care am înregistrat vocea stăpânilor care-şi chemau pisicile. M-am gândit eu la varianta asta, să putem monta un pod între blocul care a explodat şi blocul care încă nu era afectat. În tot acest timp, noi am continuat să-i amplasăm mâncare, cu ajutorul nacelelor", spune Geanina Petrea, preşedintele asociaţiei. 

Sheba a fost internată în spital

Peste 30 de animale de companie au fost salvate din blocul din Rahova, imediat după explozie. Acum, se adaptează într-o casă nouă. Stăpâna susține că animăluțul încă mai are traume.

„Mai are traume. Când aude sunet de pompieri sau salvare se sperie şi seara se mai ascunde în şifonier. Ne-a schimbat enorm viaţa. Este copilul meu, fetiţa mea pe care nu o puteam să o am", explică stăpâna.

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