O casă tradițională din Munții Carpați se vinde cu doar 16.000 de euro! Cum arată locuința izolată

O casă tradițională huțulă din Munții Carpați a devenit virală pe rețelele de socializare, după ce a fost scoasă la vânzare pentru aproximativ 16.000 de euro. Proprietatea include o gospodărie generoasă, cu un teren de aproximativ 1,5 hectare, amplasată într-o zonă montană izolată, în regiunea Ivano-Frankivsk din Ucraina.

Cabana tradițională pusă la vânzare Foto: TikTok

Peisajele din jur și lipsa vecinilor din apropiere au atras atenția internauților.

„Casa este deja abandonată, oamenii nu mai locuiesc aici de mult timp”

Anunțul a fost publicat pe TikTok de un tânăr pe nume Nazarii, care a prezentat gospodăria și a oferit mai multe detalii despre proprietate. Pe lângă locuință, terenul include și un grajd pentru animale. Casa nu mai este locuită de mult timp și a început să se degradeze, însă structura ar fi încă solidă și ar putea fi reabilitată.

„La 16.300 de euro, prieteni, se vinde o gospodărie la munte. Aici sunt aproape 1,5 hectare de teren. O suprafață plană, iar mai sus este și o mică pădure. Casa este deja abandonată, oamenii nu mai locuiesc aici de mult timp, dar, în principiu, se poate sta în ea și se pot face lucrările necesare”, a explicat Nazarii în videoclipul publicat pe TikTok, potrivit sursei citate.

Ce se găsește în interiorul casei tradiționale

Deși locuința a fost abandonată, în interior s-au păstrat mai multe obiecte vechi, care amintesc de perioada în care gospodăria era locuită. Printre acestea se numără un pat solid din lemn de stejar, o sobă huțulă autentică, specifică regiunii, dar și ziare vechi din anii 1990.

Ce mai primește cumpărătorul: livadă de meri și teren pentru animale

Proprietatea nu se rezumă doar la locuință, ci include și o suprafață generoasă de teren, pe care se găsesc o livadă de meri și un pârâu. Din totalul suprafeței, 25 de ari sunt încadrați pentru construcții, iar restul ar putea fi valorificat pentru creșterea animalelor, după îndepărtarea vegetației.

Accesul către proprietate poate fi însă o provocare. Zona s-a acoperit de vegetație, iar drumul necesită câteva lucrări de amenajare pentru a putea ajunge mai ușor la gospodărie.

„Drumul până la teren, apropo, se amenajează ceva mai jos, iar până aici mai trebuie făcut puțin accesul, pentru că zona s-a umplut de vegetație. Și asta este tot”, a adăugat Nazarii.

Ce reacții au avut internauții

Anunțul de vânzare a stârnit numeroase reacții pe rețelele de socializare. În timp ce unii au fost atrași de peisajele montane și de posibilitatea de a avea o gospodărie într-o zonă retrasă, alții au considerat că prețul cerut este prea mare, având în vedere starea în care se află locuința.

„Casa asta valorează cel mult 2.700 de euro. Aveți frică de Dumnezeu, are o sută de ani”, a scris un utilizator.

„Băieți, 450 de euro, și chiar și atât ar fi păcat să dai”, a comentat altcineva.

„N-aș vrea-o nici pe gratis”, a transmis o altă persoană.

O locuință din Carpații Ucrainei, scoasă la vânzare cu 6.500 de euro

O nouă ofertă imobiliară atrage atenția în regiunea Ivano-Frankivsk din Ucraina. De această dată, este vorba despre o casă din lemn, situată în satul Mikulicin, în apropiere de stațiunea Bukovel, care are un preț de pornire de doar 6.500 de euro.

Locuința are o suprafață de 75 de metri pătrați, însă se află într-o stare avansată de degradare și necesită renovări ample. Un avantaj este accesul pe un drum asfaltat, iar în apropiere se găsește și un pârâu alimentat de un izvor.

Important de menționat este că suma cerută acoperă exclusiv construcția, fără terenul aferent. Satul Mikulicin are aproximativ 5.000 de locuitori și este o destinație apreciată de turiști datorită peisajelor din valea râului Prut și infrastructurii turistice.

Prețul este considerabil mai mic față de alte oferte din localitate. Potrivit anunțurilor imobiliare menționate, cea mai ieftină altă casă disponibilă în Mikulicin este listată la 72.800 de euro.