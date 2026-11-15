 O casă tradițională din Munții Carpați se vinde cu doar 16.000 de euro! Cum arată locuința izolată
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

VideoO casă tradițională din Munții Carpați se vinde cu doar 16.000 de euro! Cum arată locuința izolată

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O casă tradițională huțulă din Munții Carpați a devenit virală pe rețelele de socializare, după ce a fost scoasă la vânzare pentru aproximativ 16.000 de euro. Proprietatea include o gospodărie generoasă, cu un teren de aproximativ 1,5 hectare, amplasată într-o zonă montană izolată, în regiunea Ivano-Frankivsk din Ucraina.

Cabana tradițională pusă la vânzare
Cabana tradițională pusă la vânzare Foto: TikTok

 Peisajele din jur și lipsa vecinilor din apropiere au atras atenția internauților.

„Casa este deja abandonată, oamenii nu mai locuiesc aici de mult timp”

Anunțul a fost publicat pe TikTok de un tânăr pe nume Nazarii, care a prezentat gospodăria și a oferit mai multe detalii despre proprietate. Pe lângă locuință, terenul include și un grajd pentru animale. Casa nu mai este locuită de mult timp și a început să se degradeze, însă structura ar fi încă solidă și ar putea fi reabilitată.

„La 16.300 de euro, prieteni, se vinde o gospodărie la munte. Aici sunt aproape 1,5 hectare de teren. O suprafață plană, iar mai sus este și o mică pădure. Casa este deja abandonată, oamenii nu mai locuiesc aici de mult timp, dar, în principiu, se poate sta în ea și se pot face lucrările necesare”, a explicat Nazarii în videoclipul publicat pe TikTok, potrivit sursei citate.

Ce se găsește în interiorul casei tradiționale

Deși locuința a fost abandonată, în interior s-au păstrat mai multe obiecte vechi, care amintesc de perioada în care gospodăria era locuită. Printre acestea se numără un pat solid din lemn de stejar, o sobă huțulă autentică, specifică regiunii, dar și ziare vechi din anii 1990.

Ce mai primește cumpărătorul: livadă de meri și teren pentru animale

Proprietatea nu se rezumă doar la locuință, ci include și o suprafață generoasă de teren, pe care se găsesc o livadă de meri și un pârâu. Din totalul suprafeței, 25 de ari sunt încadrați pentru construcții, iar restul ar putea fi valorificat pentru creșterea animalelor, după îndepărtarea vegetației.

Accesul către proprietate poate fi însă o provocare. Zona s-a acoperit de vegetație, iar drumul necesită câteva lucrări de amenajare pentru a putea ajunge mai ușor la gospodărie.

„Drumul până la teren, apropo, se amenajează ceva mai jos, iar până aici mai trebuie făcut puțin accesul, pentru că zona s-a umplut de vegetație. Și asta este tot”, a adăugat Nazarii.

Ce reacții au avut internauții

Anunțul de vânzare a stârnit numeroase reacții pe rețelele de socializare. În timp ce unii au fost atrași de peisajele montane și de posibilitatea de a avea o gospodărie într-o zonă retrasă, alții au considerat că prețul cerut este prea mare, având în vedere starea în care se află locuința.

„Casa asta valorează cel mult 2.700 de euro. Aveți frică de Dumnezeu, are o sută de ani”, a scris un utilizator.

„Băieți, 450 de euro, și chiar și atât ar fi păcat să dai”, a comentat altcineva.

„N-aș vrea-o nici pe gratis”, a transmis o altă persoană.

O locuință din Carpații Ucrainei, scoasă la vânzare cu 6.500 de euro

O nouă ofertă imobiliară atrage atenția în regiunea Ivano-Frankivsk din Ucraina. De această dată, este vorba despre o casă din lemn, situată în satul Mikulicin, în apropiere de stațiunea Bukovel, care are un preț de pornire de doar 6.500 de euro.

Locuința are o suprafață de 75 de metri pătrați, însă se află într-o stare avansată de degradare și necesită renovări ample. Un avantaj este accesul pe un drum asfaltat, iar în apropiere se găsește și un pârâu alimentat de un izvor.

Important de menționat este că suma cerută acoperă exclusiv construcția, fără terenul aferent. Satul Mikulicin are aproximativ 5.000 de locuitori și este o destinație apreciată de turiști datorită peisajelor din valea râului Prut și infrastructurii turistice.

Prețul este considerabil mai mic față de alte oferte din localitate. Potrivit anunțurilor imobiliare menționate, cea mai ieftină altă casă disponibilă în Mikulicin este listată la 72.800 de euro.

Ghid de cumpărături

banner bianca dragusanu png
Regretele Biancăi Drăgușanu după relația cu Gabi Bădălău. Ce nu ar mai accepta niciodată de la un bărbat Vedete românești
Ce mai face fiica Andei Călugăreanu și cum trăiește acum?
#Exclusiv Click!
VideoCe face și cum trăiește acum fiica Andei Călugăreanu? Ioana Tufaru, greu încercată de viață. Cum se descurcă și ce necaz i-a lovit familia Interviurile Click!
image
Mașina echipei SPP care îl protejează pe Ilie Bolojan, folosită pentru transportul unor invitați la nunta fiicei sale. Cine a cântat la eveniment adevarul.ro
image
Ryanair inventează taxe absurde pentru obiceiurile enervante din avioane, iar internauții au plusat cu idei savuroase adevarul.ro

Parteneri

image
Ce mesaj i-a dat cel mai mare „dușman” lui Meme Stoica după plecarea de la FCSB www.fanatik.ro
image
O cabană tradiţională din Carpaţi, cu teren de 1,5 hectare, se vinde cu 16.000 €. Are şi o livadă de meri observatornews.ro
image
​Un tânăr francez a inventat un sistem prin care încălzeşte locuinţele cu mănuși de protecţie folosite în construcții www.antena3.ro
image
Europarlamentarul Gheorghe Piperea a fost ales președinte al AUR București. A anunțat că următoarea țintă este Primăria Capitalei www.gandul.ro
image
Tensiuni în familia regretatului Gabi Stângău! Mama vrea să-și deshumeze fiul și să-l ducă în locul natal. Văduva violonistului rupe tăcerea: „Nu mi-a fost comunicată nicio solicitare oficială” www.wowbiz.ro
image
Mesajul transmis de Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu după ce o angajată și-a pierdut viața. Daniela avea doar 56 de ani www.kanald.ro
image
Știrea momentului în România www.stirilekanald.ro
image
Milionarul român care merge cu metroul şi autobuzul s-a întors în locul în care a scris istorie: „26 de ani mai târziu” as.ro
image
De ce tot mai mulți oameni desenează linii albe pe geamuri. Au un rol mult mai important decât pare playtech.ro
image
Gafa lui Hagi la golul Poloniei, observată de Marius Șumudică: “E victoria lui, dar acolo a greșit!” www.fanatik.ro
image
Meteorologii anunță o lună decembrie cum nu prea a mai fost. Temperaturi și fenomene meteo ciudate în București, în prima lună de iarnă www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Mirela Vaida a spus tot, după Asia Express! Ce făcea Cheloo în emisiune, atunci când camerele de filmat se opreau. Detaliile care nu s-au văzut la TV! „Nu îi ieșea” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Camera 44, secretul întunecat al unui hotel de lux din București! Aici s-a pus la cale uciderea unui rege al României okmagazine.ro
image
Două prințese și o regină au murit năpraznic, în accidente auto! Trei destine regale frânte mult prea devreme. Erau adorate okmagazine.ro
image
#Comunismul in România
Urmările revoltei de la Brașov, din 15 noiembrie 1987: Represiunea historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Romanii au demontat cu grijă o statuie aurită a împăratului Antoninus Pius, când s-au retras din Scoția, dar au lăsat în urmă un picior historia.ro
bebelus care plange
Situație revoltătoare la bloc! Un locatar a sunat la 112 din cauza plânsetelor unui bebeluș. Ce spun autoritățile despre astfel de reclamații Național
obiect zburător jpg
VideoApariție misterioasă pe cer, în apropierea unei baze militare! Imaginile au declanșat speculații despre extratereștri Internațional
certificat de nastere
Un tată din Austria se luptă cu autoritățile pentru numele fiicei sale. Ce prenume a ales și de ce a fost refuzat Internațional
incendiu jpg
Un fenomen climatic extrem amenință planeta! El Niño ar putea declanșa o serie de dezastre în lanț Actualitate
nunta fiica lui Ilie Bolojan bihoreanul 14112026 07 jpeg
Meniu special la nunta fiicei lui Ilie Bolojan. Ce preparate au ajuns pe mesele celor câteva sute de invitați Actualitate
dicționar jpg
„Deceuri”, cuvântul din DOOM 3 care îi surprinde pe români. Ce înseamnă și de ce se scrie într-un cuvânt Actualitate
Mancare la Târgul de Crăciun din Craiova
Cât a ajuns să coste mâncarea la Târgul de Crăciun din Craiova! Prețurile care îi așteaptă pe vizitatori Actualitate
surprize la loto jpeg
Rezultate Loto duminică, 15 noiembrie 2026. Ce premii uriașe sunt puse în joc Național
image
Ce a îndurat prima soție a lui Ilie Bolojan în mariajul cu actualul premier al României. Motivul pentru care a ajuns la divorț cu Florentina actualitate.net
image
Cât de verișoare sunt Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, și Cristina Chiriac, procurorul general, acuzată de Ovidiu Vanghele că a ținut la sertar probele din cazul fostului episcop de Huși? actualitate.net