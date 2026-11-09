 Poliția a intervenit de urgență la vila unui celebru actor de la Hollywood. Un incident violent a tulburat petrecerea de Halloween
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Poliția a intervenit de urgență la vila unui celebru actor de la Hollywood. Un incident violent a tulburat petrecerea de Halloween

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Polițiștii din California au intervenit la proprietatea actorului Jamie Foxx după ce un incident violent a avut loc în timpul unui festival organizat de familia acestuia. 

Incident la casa unui actor
Incident la casa unui actor Foto: Istock

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, un bărbat a suferit o rană superficială la nivelul gâtului în urma unui presupus atac cu armă albă.  

Violență la petrecerea lui Jamie Foxx

Incidentul s-a produs pe 7 noiembrie, în cadrul evenimentului Skvlk Fest, organizat la reședința actorului din Thousand Oaks, California. Petrecerea a fost coordonată de fiica lui Jamie Foxx, Anelise. Potrivit relatărilor, autoritățile au fost alertate după semnalarea unei agresiuni în timpul petrecerii.

Conform informațiilor publicate de TMZ și preluate de Reality Tea, victima a primit îngrijiri medicale la fața locului, iar viața sa nu a fost pusă în pericol. Un suspect a fost arestat sub suspiciunea de agresiune cu o armă periculoasă.

Imagini surprinse după incident au arătat forțe de ordine conducând mai multe persoane încătușate din zona festivalului, în timp ce sute de participanți părăseau proprietatea. Cu toate acestea, autoritățile au confirmat până în prezent o singură arestare.

Festivalul fusese amânat din cauza vremii

Evenimentul trebuia să aibă loc inițial pe 31 octombrie, de Halloween, însă organizatorii au decis amânarea lui din cauza condițiilor meteo nefavorabile din California.

Pe scena ediției din acest an au urcat artiști precum Tyga, Ty Dolla $ign, Sexyy Red și Leon Thomas, transformând festivalul într-unul dintre cele mai așteptate evenimente private organizate de familia actorului.

Nu este primul incident de la Skvlk Fest

Ediția precedentă a festivalului a fost, de asemenea, marcată de momente tensionate. În 2025, o persoană din public a aruncat cu o sticlă în direcția raperei GloRilla în timpul spectacolului său. Atunci, Jamie Foxx a intervenit și a criticat comportamentul participantului responsabil pentru incident.

Autoritățile nu au stabilit însă nicio legătură între evenimentele de anul trecut și agresiunea raportată acum.

Până la acest moment, reprezentanții lui Jamie Foxx și Biroul Șerifului din comitatul Ventura nu au oferit informații suplimentare despre circumstanțele exacte ale incidentului.

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