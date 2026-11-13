Probleme uriașe la Microsoft! Outlook a picat în mai multe țări, iar România nu a scăpat de întreruperi

Pană majoră pentru unul dintre cele mai utilizate servicii de e-mail din lume! Outlook, platforma de mesagerie dezvoltată de Microsoft, s-a confruntat joi seară cu probleme importante de funcționare, care au afectat utilizatori din mai multe regiuni ale globului. Peste 97.000 de persoane au semnalat dificultăți de acces, potrivit Downdetector, iar printre țările afectate s-a numărat și România. Microsoft a confirmat incidentul și a anunțat că lucrează la remedierea defecțiunilor.

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Utilizatorii Outlook au întâmpinat probleme serioase în cursul zilei de joi, 12 noiembrie 2026, când serviciul de e-mail a devenit inaccesibil pentru numeroase persoane. Incidentul nu s-a limitat la o singură țară, ci a avut efecte la nivel internațional, afectând inclusiv infrastructura Microsoft 365.

Primele sesizări au apărut în mai multe state, iar numărul raportărilor a crescut rapid. Datele platformei Downdetector arată amploarea incidentului: la ora 21:00, ora României, peste 97.000 de utilizatori reclamaseră probleme în accesarea Outlook.

Nici utilizatorii din România nu au fost ocoliți de această defecțiune, fiind raportate dificultăți de conectare până în jurul orei 22:57.

Outlook și Microsoft 365, afectate de o pană globală. Ce probleme au întâmpinat utilizatorii

Defecțiunile au fost semnalate în mai multe regiuni ale lumii. În Franța, platforma Downdetector a înregistrat câteva sute de raportări la scurt timp după ora locală 18:30. Situația a fost și mai amplă în Statele Unite, unde peste 39.000 de persoane reclamau că nu pot utiliza serviciul de e-mail în jurul orei 19:00.

Problemele au vizat accesul la căsuțele poștale Exchange Online, dar și conectivitatea la serviciile din suita Microsoft 365.

Compania americană a confirmat situația printr-o serie de mesaje publicate pe platforma X, precizând că investighează sesizările primite de la utilizatorii care nu își pot accesa e-mailurile.

„(investighează) sesizările utilizatorilor care se confruntă cu probleme de acces la căsuţele poştale Exchange Online prin diverse metode de conectare în America”.

Ulterior, Microsoft a avertizat că defecțiunea are potențialul de a afecta utilizatori din întreaga lume: „această problemă (ar putea) afecta conectivitatea la serviciul Microsoft 365 pentru utilizatorii din toate regiunile”.

Explicația Microsoft pentru căderea Outlook: infrastructura globală a fost suprasolicitată

În timpul investigațiilor, specialiștii companiei au identificat o posibilă cauză a problemelor de conectare. Mai exact, anumite componente ale infrastructurii Microsoft ar fi înregistrat un nivel foarte ridicat de încărcare în mai multe regiuni.

Reprezentanții companiei au explicat că această situație ar contribui la apariția erorilor întâmpinate de utilizatori.

„O parte din infrastructură este supusă unei încărcări ridicate în mai multe regiuni, ceea ce contribuie probabil la erorile de conectivitate”.

Pentru a limita efectele incidentului, Microsoft a început să redistribuie traficul de conectare la nivel global, astfel încât solicitările utilizatorilor să fie repartizate mai eficient între componentele infrastructurii disponibile.

Compania a transmis că a „început să distribuie traficul de conectare pe întreaga sa infrastructură globală pentru a echilibra mai bine încărcarea”.

Ce măsuri a luat Microsoft pentru remedierea problemelor Outlook

În încercarea de a restabili funcționarea normală a serviciilor, Microsoft a anunțat mai multe măsuri tehnice. Printre acestea se numără oprirea temporară a implementărilor, redirecționarea traficului suplimentar din afara infrastructurii afectate și repornirea serverelor care prezentau defecțiuni.

Reprezentanții companiei au dat asigurări că sunt analizate toate variantele pentru reducerea impactului asupra utilizatorilor.

„Explorăm cu determinare toate căile posibile pentru a reduce impactul”, a declarat Microsoft într-un comunicat.

Potrivit Reuters, incidentul a afectat joi și alte servicii importante ale companiei, inclusiv Microsoft 365 și Teams, care au înregistrat întreruperi pentru mii de utilizatori din Statele Unite.

Mai mult, efectele defecțiunii s-au extins și asupra unor servicii de inteligență artificială. Conectorii utilizați de platformele OpenAI și Anthropic au fost, de asemenea, afectați de problemele infrastructurii Microsoft.

Problemele Outlook au venit după o altă defecțiune a serviciului Teams

Incidentul care a afectat Outlook a apărut în aceeași zi în care Microsoft se confruntase cu o altă problemă tehnică, de această dată la serviciul de comunicare Teams.

Compania anunțase anterior că a remediat defecțiunea care provocase întreruperi pentru utilizatorii din America de Nord.

Succesiunea problemelor a readus în atenție dependența numeroaselor companii și utilizatori de infrastructura digitală a marilor furnizori de tehnologie. O defecțiune la nivelul acestor servicii poate avea consecințe asupra comunicării, activității profesionale și accesului la instrumente utilizate zilnic de milioane de persoane.