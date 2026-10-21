 A0 Nord se deschide luni. Ce se schimbă pentru șoferi
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A0 Nord se deschide luni. Ce se schimbă pentru șoferi

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Vești bune pentru șoferii care pierd zilnic timp în traficul din jurul Bucureștiului. De luni, 26 octombrie, se deschid încă 13 kilometri din A0 Nord, iar șoferii vor putea ajunge mai ușor din zona Afumați și Pantelimon până la Autostrada Soarelui (A2), spre Constanța. Noua porțiune le oferă o alternativă la drumurile aglomerate din jurul Capitalei și ar putea reduce timpul petrecut în trafic.

13 kilometri de autostradă, deschiși pentru șoferi
13 kilometri de autostradă, deschiși pentru șoferi Foto: Facebook

13 kilometri de autostradă, deschiși pentru șoferi

Luni, 26 octombrie, se deschide circulația pe două noi sectoare ale Autostrăzii A0 Nord: lotul 3, între Afumați și Pantelimon, și lotul 4, între Pantelimon și Cernica, până la conexiunea cu Autostrada A2, spre Constanța. În total, șoferii vor avea la dispoziție aproximativ 13 kilometri noi de autostradă.

Noua legătură oferă o alternativă pentru cei care circulă între nordul și estul Capitalei și au de ajuns spre Autostrada Soarelui. Șoferii vor putea evita o parte din drumurile naționale aglomerate, în funcție de traseul ales, iar transportatorii vor beneficia de o conexiune suplimentară între principalele artere rutiere din zonă.

Deschiderea celor două loturi completează legătura dintre Afumați, Pantelimon și A2 și reprezintă un pas important pentru conectarea autostrăzilor A1, A2 și A3 prin centura Bucureștiului. Noua porțiune ar putea contribui la reducerea aglomerației de pe actuala centură, însă efectele asupra traficului se vor vedea după ce șoferii vor începe să folosească noul traseu.

De ce au stat kilometri de autostradă nefolosiți

Deschiderea vine și după o perioadă în care peste patru kilometri de autostradă, finalizați încă din vară, au rămas nefolosiți. Deși lucrările pe lotul 4 erau încheiate, lipsa unei descărcări temporare în DN3 a împiedicat darea în trafic înainte de finalizarea lotului 3. Întârzierea acestuia a prelungit așteptarea șoferilor, deși o parte din infrastructură era deja pregătită pentru circulație.

Situația a atras critici din partea Ministerului Transporturilor, care a cerut verificarea responsabilităților contractuale. „Deschiderea vine însă cu o întârziere care nu trebuie trecută cu vederea. Lotul 3 trebuia să fie gata cu un an mai devreme. Lucrările nu au avansat la nivelul aşteptărilor.

Am solicitat CNAIR o analiză contractuală serioasă şi aplicarea penalităţilor care se impun. Proiectele de infrastructură trebuie finalizate la timp, iar întârzierile trebuie tratate rapid şi ferm, nu lăsate să se acumuleze”, a declarat Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI).

Ce spun șoferii despre noua autostradă

Pentru cei care circulă frecvent în jurul Bucureștiului, fiecare tronson nou poate însemna o alternativă la cozile de pe drumurile aglomerate. „E bine că se mai deschide ceva și sper să urmeze și alte tronsoane. Orice drum nou ne ajută, mai ales când avem de ajuns dintr-o parte în alta a Capitalei”, spune un șofer. Altul adaugă: „La cât de aglomerat este peste tot, nici nu știu dacă să mă bucur. E bine că se face autostradă, dar să vedem dacă se simte și în trafic, nu doar pe hârtie".

În sfârșit, se mai face și la noi ceva care să vină în ajutorul șoferilor. Important este să se deschidă și celelalte tronsoane, ca să putem circula mai ușor în jurul Bucureștiului”, spune un alt șofer. „Să vedem acum dacă o să se simtă și în trafic, că de promisiuni și inaugurări am tot auzit.

Bucureștiul este blocat aproape la orice oră, pierzi zeci de minute pe drumuri pe care ar trebui să le faci în câteva minute. E bine că se mai construiește, nu zice nimeni nu, dar avem nevoie de autostrăzi cap-coadă, nu de bucăți care se termină după ani de zile. Poate că, de data asta, chiar o să ajungem mai repede acasă, nu doar o să ne bucurăm de niște kilometri în plus”, spune un șofer.

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