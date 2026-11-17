O companie controlată de un afacerist din Iași a primit o amendă consistentă după ce autoritățile au descoperit că angajații erau supravegheați video chiar și la vestiare sau la intrarea în băi. De asemenea, salariații erau supravegheați și în spațiile în care luau masa.

Firmă din Iași, amendată după ce Foto: pixabay.com

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a amendat compania ASAM S.A din Iași, producătoare de piese și accesorii pentru autovehicule și motoare de autovehicule, cu suma de 26.685 de lei, dar a dat și un avertisment. Firma are aproximativ 170 de angajați. De unde a pornit totul.

Angajații unei firme din Iași, supravegheați video la toalete și vestiare

Totul a pornit de la un angajat care a făcut o cerere. Salariatul a vrut să afle ce informații deține firma despre el și a cerut inclusiv imaginile de pe camerele de supraveghere. Atunci, compania nu i-a oferit un răspuns complet și s-a efectuat un control din partea ANSPDCP, scrie ziaruldeiasi.ro.

Astfel, s-a descoperit că existau mai multe camere de supraveghere montate în spații în care trebuie protejată viața privată a angajaților, precum vestiare, intrarea în toalete, sălile de servit masa și birouri.

Imaginile erau păstrate în sistem pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, considerată disproporționată față de scopul urmărit, iar firma nu a putut demonstra că supravegherea respecta condițiile legale. De asemenea, compania nu a realizat o analiză a impactului asupra protecției datelor înainte de modernizarea și extinderea sistemului video, care dispunea și de funcții inteligente.

Amenzi de peste 26.000 de lei

În urma neregulilor detectate, firma a primit o amendă de 5.337 de lei. Ulterior, autoritățile au aplicat și o a doua sancțiune, în valoare de 21.348 de lei, dar și un avertisment. Mai mult decât atât, autoritatea a cerut firmei să îi răspundă complet persoanei care a făcut plângerea și să îi ofere o copie a datelor solicitate.

ASAM S.A. a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de aproximativ 54 de milioane de lei (circa 10,2 milioane de euro) și este deținută de companiile Euro Casting SRL și Auto Avantaje SRL, avându-i ca beneficiari pe Ioan Prisecaru și pe fiica sa, Anca Elena Prisecaru Pricopoae.