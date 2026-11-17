Cabana Babele, una dintre cele mai cunoscute unități de cazare din Munții Bucegi, a fost cumpărată de fondul de investiții Ice Capital din Dubai, înființat de antreprenorii români Alexandru Iulian Florea, Robert Preoteasa și Cristian Ciobanu.

Cabana Babele. Foto: Wikipedia

Valoarea tranzacției se ridică la 1,5 milioane de euro, iar proprietatea a fost achiziționată de la compania de telecomunicații Sipstatus. De asemenea, noii proprietari plănuiesc să modernizeze cabana, care este închisă de mai mulți ani.

Ce investiții se vor face la Cabana Babele

Planul vizează transformarea Cabanei Babele într-o unitate de ospitalitate clasificată la 4 stele, situată la peste 2.200 de metri altitudine. Complexul va include spații moderne, un restaurant à la carte, o zonă de SPA dedicată relaxării și o terasă generoasă, deschisă și turiștilor sau drumeților care nu sunt cazați în hotel, unde vor exista și preparate la prețuri accesibile.

Un factor decisiv pentru încheierea tranzacției a fost existența unei autorizații de construire pentru lucrări de consolidare, reabilitare și modernizare. Calendarul exact al lucrărilor și data redeschiderii urmează să fie anunțate după finalizarea etapelor tehnice și administrative.

„Credem că ospitalitatea la standarde înalte și tradiția unei cabane montane deschise tuturor nu se exclud reciproc. Dimpotrivă, considerăm că tocmai îmbinarea acestor două componente poate oferi proiectului o identitate distinctă și sustenabilitate economică pe termen lung.

Nu ne propunem să transformăm Cabana Babele într-un spațiu exclusivist, ci să creăm o destinație în care confortul și serviciile de calitate să coexiste cu accesibilitatea, autenticitatea și respectul față de spiritul muntelui“, a declarat Alexandru Iulian Florea, CEO al Ice Capital, conform profit.ro.

O clădire lăsată în paragină ani buni

Scoasă la vânzare în 2025, cabana Babele are o suprafață construită de 1.764 de metri pătrați și 20 de camere. Clădirea actuală a fost ridicată în 1970, însă istoria cabanei din apropierea formațiunilor Babele și Sfinxul datează din 1937.

Fondul de investiții Ice Capital este cunoscut în special pentru finanțarea startup-urilor din domeniul tehnologiei, aplicațiilor mobile, blockchain și fintech (printre care și aplicația de turism Framey, creată de aceiași fondatori). Potrivit lui Alexandru Iulian Florea, CEO al Ice Capital, decizia de a investi în acest proiect îmbină oportunitatea economică cu dorința de a recupera un simbol al turismului montan românesc, păstrându-i autenticitatea și accesibilitatea pentru publicul larg.

„Înțelegem că nu dezvoltăm doar un proiect hotelier, ci intervenim asupra unui loc care face parte din istoria turismului montan românesc și din experiența personală a foarte multor oameni. Ambiția noastră este ca investiția să asigure Cabanei Babele un viitor economic solid, fără ca aceasta să își piardă identitatea și legătura cu cei care au făcut-o cunoscută și apreciată de-a lungul generațiilor“, a mai spus managerul Ice Capital.