Cine avea acces la cei aproape 700.000 de euro dispăruți de la Vama Otopeni. Compania Aeroporturi București face precizări

Ancheta privind dispariția unei sume de aproape 700.000 de euro din sediul Biroului Vamal de Frontieră Aeroport Otopeni Călători continuă, în timp ce autoritățile încearcă să stabilească împrejurările în care banii au dispărut și cine avea acces la spațiul în care erau depozitați.

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De unde au fost confiscați banii

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a transmis că niciun angajat al aeroportului nu putea intra în încăperea în care Autoritatea Vamală păstra bunurile și valorile confiscate. „Niciun angajat al aeroportului nu are acces la încăperea unde se află obiectele reținute de Vamă”, a precizat Teodor Postelnicu, purtătorul de cuvânt al CNAB.

Potrivit Autorității Vamale Române, suma a fost reținută pe 9 ianuarie 2026, în urma unui control efectuat asupra unei persoane care sosise pe Aeroportul Otopeni din Dubai.

După confiscare, banii au fost depozitați într-un spațiu destinat păstrării bunurilor reținute de autorități, urmând să rămână acolo până la clarificarea situației juridice a dosarului.

Dispariția a fost descoperită abia în momentul în care autoritățile au început procedura de restituire a banilor, după emiterea unei ordonanțe de clasare.

„La verificarea sacului în care erau păstraţi banii, s-a constatat că acesta conţinea doar o bancnotă şi coli de hârtie”, au transmis reprezentanții instituției, potrivit Adevărul.

Ancheta este îngreunată de lipsa camerelor de supraveghere

Cazul este investigat atât de Poliție, cât și de Autoritatea Vamală Română, care a declanșat un control intern pentru a verifica respectarea procedurilor și responsabilitățile persoanelor implicate.

Potrivit informațiilor făcute publice, lucrătorii vamali aveau obligația să întocmească un monetar și de a consemna seriile bancnotelor confiscate. Investigația este complicată de faptul că în încăperea unde era depozitată suma nu existau camere de supraveghere video.

Singura zonă monitorizată era culoarul de acces către spațiul respectiv. În prezent, anchetatorii încearcă să stabilească traseul banilor și să identifice persoanele care au avut acces la încăpere pe perioada în care suma s-a aflat în custodia Biroului Vamal de Frontieră Aeroport Otopeni Călători.

Ce se întâmplă de obicei în astfel de situații

În astfel de situații, dispariția unor sume importante de bani ridică semne de întrebare cu privire la modul în care au fost respectate procedurile de securitate și evidență. Anchetatorii verifică, de regulă, cine a avut acces la valorile respective, dacă au existat controale periodice și dacă toate operațiunile au fost consemnate conform regulamentelor în vigoare.

Rezultatele investigației pot conduce la sancțiuni administrative sau chiar la deschiderea unor dosare penale, dacă sunt constatate fapte de natură infracțională.