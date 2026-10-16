 Cum pot șoferii să plătească mai puțin pe RCA: trei strategii legale care reduc prețul poliței cu până la 40%
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Cum pot șoferii să plătească mai puțin pe RCA: trei strategii legale care reduc prețul poliței cu până la 40%

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Piața asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto (RCA) traversează o nouă etapă a scumpirilor. În prima jumătate a anului, tarifele au urcat în medie cu 15%.

Cum ajungi să economisești 40% din prețul poliței auto
Cum ajungi să economisești 40% din prețul poliței auto Foto: arhivă

Cel mai recent raport al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) indică faptul că prima medie pentru autoturisme a atins nivelul de 2.093 de lei în trimestrul al doilea. Creșterile lovesc cel mai dur tinerii sub 30 de ani, mașinile cu motoare puternice și conducătorii auto din București și Ilfov, zonă cu cea mai mare rată de daunalitate din țară.

Înmatricularea în provincie și trecerea mașinii pe un membru al familiei cu profil fără risc

Cea mai simplă cale de a economisi bani vine din diferențele mari de preț dintre Capitală și restul județelor. Sute de mii de rezidenți din București-Ilfov au domiciliul stabil în alte județe, dar înmatriculează mașina în Capitală, plătind automat prime majorate.

Conform tarifelor de referință ale ASF, un șofer sub 30 de ani din București plătește între 3.974 de lei și 4.956 de lei, în timp ce un conducător auto de aceeași vârstă dintr-un alt județ achită între 2.361 de lei și 3.998 de lei.

Diferențele se mențin și la grupa de vârstă 41–50 de ani, unde tarifele coboară de la 2.232 – 3.800 de lei în București la 1.368 – 2.400 de lei în provincie. Înmatricularea autoturismului pe adresa de domiciliu din afara Capitalei poate reduce factura finală chiar și cu 40% potrivit New Money.ro.  

O altă soluție practică o constituie înregistrarea dreptului de proprietate pe numele partenerului de viață care are o vârstă mai înaintată sau o clasă Bonus-Malus superioară, evitând astfel tarifele punitive aplicate tinerilor începători.

Salvarea prin BAAR: Plafonarea polițelor pentru șoferii considerați cu „risc ridicat”

A treia metodă presupune activarea mecanismului asiguratului cu risc ridicat prin intermediul Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR).

Deși era folosit preponderent de transportatori, scumpirile au determinat aproximativ 20.000 de posesori de autoturisme să apeleze la acest instrument.

Procedura se declanșează dacă șoferul obține cel puțin trei oferte valabile pe 12 luni (fără servicii suplimentare) de la companii diferite, iar toate depășesc tariful de referință ASF înmulțit cu factorul N (stabilit la 36%) și ajustat cu coeficientul de Bonus-Malus.

În acel moment, BAAR recalculează polița ca medie între tariful de referință majorat și ofertele primite, repartizând forțat conducătorul auto către un asigurător. Dosarul poate fi depus direct sau prin broker, iar reducerile finale ajung între 20% și 25%.

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