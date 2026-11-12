 Cum poți plăti mai puțin pentru RCA și CASCO. Șoferii care conduc prudent ar putea primi reduceri importante
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Cum poți plăti mai puțin pentru RCA și CASCO. Șoferii care conduc prudent ar putea primi reduceri importante

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Un dispozitiv montat în mașină îi poate ajuta pe șoferi să economisească sute sau chiar mii de lei la asigurare. Cei care acceptă să le fie urmărit stilul de condus pot primi reduceri la CASCO, iar în viitor, și la RCA, dacă demonstrează că nu folosesc telefonul în timpul deplasării.

Asigurătorii iau în calcul recompense pentru cei care nu folosesc telefonul la volan
Asigurătorii iau în calcul recompense pentru cei care nu folosesc telefonul la volan Foto: Freepik

Dispozitivul care le poate reduce șoferilor costul CASCO cu până la 40%

Conducătorii auto care au un stil de condus prudent pot obține reduceri importante la asigurarea CASCO dacă acceptă să instaleze în mașină un dispozitiv special de monitorizare. De dimensiuni reduse, aparatul înregistrează automat informații despre deplasările autoturismului, precum traseele parcurse, viteza, accelerările și frânările.

Datele sunt analizate periodic, iar comportamentul șoferului este transformat într-un scor. Cei care obțin rezultate bune pot beneficia de reduceri de până la 40% la următoarele rate ale poliței. Practic, modul în care conduci poate face diferența și atunci când vine vorba despre cât plătești pentru asigurarea mașinii.

Modelul ar putea fi extins și la asigurările RCA

În România, trei companii de asigurări oferă deja posibilitatea reducerii costului poliței CASCO în funcție de stilul de condus. La una dintre acestea, 6.500 de clienți au acceptat să fie monitorizați, iar aproximativ 75% au obținut reducerea maximă, după ce au înregistrat un scor bun. Modelul ar putea fi extins și la asigurările RCA.

După exemplul Germaniei, asigurătorii analizează acordarea unor bonusuri pentru șoferii care nu folosesc telefonul mobil în timpul condusului. Pentru a demonstra că sunt atenți la drum, aceștia ar putea accepta monitorizarea video. Tehnologia poate detecta dacă șoferul ridică telefonul și își îndreaptă privirea către ecran.

Astfel de informații ar putea fi luate în calcul la stabilirea prețului asigurării. Spre exemplu, dacă facem cu calcul simplu, pentru un șofer de 25 de ani, din București, care conduce o mașină mică de oraș, economia ar putea fi de 1500- 1.600 de lei, pe an, la RCA. 

Cum sunt recompensați șoferii disciplinați în alte țări?

Monitorizarea comportamentului la volan nu este o noutate în străinătate. În Germania, Marea Britanie, Italia și Statele Unite există programe de asigurare care folosesc dispozitive, aplicații mobile sau senzori pentru a evalua stilul de condus.

În Marea Britanie, de exemplu, polițele de tip „black box insurance” sunt utilizate inclusiv de șoferii tineri, care pot obține tarife mai avantajoase dacă demonstrează că respectă regulile de circulație. În Italia, unele companii oferă reduceri pentru instalarea unei cutii negre care înregistrează date despre poziția și viteza mașinii.

În Germania și SUA, anumite programe analizează inclusiv frecvența frânărilor bruște, accelerările și distanțele parcurse. Nu toate aceste sisteme filmează însă șoferul: în multe cazuri, evaluarea se face exclusiv pe baza datelor tehnice colectate de dispozitive.

Ce spun șoferii români despre ideea de a fi filmați în trafic

Propunerea a stârnit reacții diferite în mediul online. Unii conducători auto consideră că monitorizarea ar putea disciplina traficul: „Da, Doamne ajută, așa să fie, că este dezastru în trafic. Eu nu stau pe telefon, dar ce văd mă sperie. Cum se opresc o secundă și cum iau telefonul”, a scris un internaut.

Un alt șofer spune: „Mie mi-ar plăcea, mă bag direct. Poate așa mai las telefonul. Nu prea îl folosesc la volan, dar recunosc că, dacă mă sună cineva, răspund”. Nu toată lumea este convinsă de propunere: „Ăștia tot legi dau, nu mai cred nici în cele bune”, a comentat un alt utilizator.

Amenzi pentru cei care țin telefonul în mână la volan

Amintim că în prezent folosirea telefonului mobil în timpul conducerii rămâne sancționată de legislația rutieră din România. Șoferii nu au voie să țină telefonul în mână pentru apeluri, mesaje, fotografii sau filmări, fiind permisă utilizarea sistemelor de tip hands-free.

Încălcarea regulii se sancționează cu o amendă cuprinsă între 1.297,50 și 1.730 de lei, la care se adaugă patru puncte de penalizare. Dacă folosirea telefonului este însoțită de încălcarea unei alte reguli de circulație, șoferul poate risca și suspendarea permisului, în condițiile prevăzute de lege.

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