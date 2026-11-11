 De la manichiură la IT, la 40 de ani. Cum și-a reinventat cariera cu AI
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De la manichiură la IT, la 40 de ani. Cum și-a reinventat cariera cu AI

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La 40 de ani, Alexandra Ion a schimbat pensula de manichiură cu tastatura și a început o carieră într-un domeniu complet nou. După aproape 20 de ani ca tehnician de unghii, a descoperit inteligența artificială și a folosit-o pentru a-și construi propriile platforme online, deși nu știa programare. Astăzi, Alexandra are propriul proiect digital și un mesaj simplu pentru cei care se tem să o ia de la capăt: „Pur și simplu, apucă-te!”.

Alexandra a lăsat manichiura după 20 de ani și și-a construit o nouă carieră cu AI
Alexandra a lăsat manichiura după 20 de ani și și-a construit o nouă carieră cu AI Foto: Click!

Cum a început schimbarea?

Aproape 20 de ani, Alexandra Ion a lucrat ca tehnician de unghii, pe cont propriu. Avea propria clientelă, își organiza programul și ajunsese la un nivel profesional la care putea să ofere inclusiv cursuri. Însă, la un moment dat a simțit că vrea mai mult și că este momentul să exploreze un alt domeniu.

Totul a început când mi-am propus să creez cursuri online despre unghii. Căutând unde aș putea să le vând, am descoperit platforme care percepeau abonamente lunare, indiferent dacă aveai sau nu vânzări. Mi s-a părut frustrant să plătesc în fiecare lună pentru ceva ce poate nu îmi aducea niciun venit, așa că m-am hotărât să-mi construiesc propriul site. De acolo, lucrurile au evoluat treptat. Am descoperit lumea produselor digitale, problemele cu care se confruntă alți creatori și am început să dezvolt o platformă care să le ofere atât posibilitatea de a vinde, cât și mai multă vizibilitate.

 Cu cât învățam mai multe și dezvoltam proiectul, cu atât deveneam mai pasionată de acest domeniu. La un moment dat, mi-am dat seama că vreau să-mi dedic timpul acestei noi direcții. Așa am ajuns să renunț la o meserie pe care o practicasem aproape 20 de ani. Nu a fost o decizie de moment, ci rezultatul unei schimbări care s-a produs treptat", a declarat Alexandra, pentru Click!. 

Alexandra Ion
Alexandra Ion Foto: Click!

AI, primul pas spre construirea unui site fără cunoștințe tehnice

Primul contact cu inteligența artificială a venit atunci când Alexandra a vrut să afle dacă poate construi singură un website. Nu avea cunoștințe de programare, însă a început să folosească ChatGPT pentru a înțelege fiecare etapă a procesului. 

„L-am întrebat care sunt pașii, ce costuri presupune și dacă aș putea face asta fără să am cunoștințe în domeniu. Așa am început să construiesc primul meu site. La vremea respectivă nu foloseam instrumente de programare precum Codex sau Claude Code. Totul era făcut manual, de mine, cu indicațiile ChatGPT.

Îmi spunea unde să intru, ce buton să apăs, îmi cerea capturi de ecran ca să vadă unde mă aflu și mă ghida mai departe. Am construit singură totul, de la texte, culori și elemente vizuale până la funcționalități și integrarea plăților prin Stripe. Practic, ChatGPT îmi explica ce să fac, iar eu puneam totul în practică. Și așa, fără să știu aproape nimic despre construirea unui site, am reușit să-l duc până la capăt", a explicat aceasta.

Alexandra: „Am ajuns să înțeleg cod, termeni tehnici, funcții"

Experiența primului proiect a fost și începutul unui proces de învățare care avea să-i schimbe complet perspectiva asupra tehnologiei. Dacă primul site a fost construit urmând pas cu pas indicațiile AI, pentru următorul proiect Alexandra a folosit instrumente specializate în programare. 

„Spre deosebire de primul meu site, pe care l-am construit 100% manual, urmând instrucțiunile ChatGPT, pentru Laexa Digital am folosit Claude Code și OpenAI Codex, două instrumente AI specializate în programare, care m-au ajutat enorm. Lucrând zi de zi cu ele, am început să învăț și eu.

Am ajuns să înțeleg cod, termeni tehnici, funcții și cum sunt legate între ele diferitele componente ale unei platforme. Practic, am învățat din mers, lucrând efectiv la proiect. La un moment dat, am reușit chiar să creez un sistem prin care Claude Code și Codex să colaboreze și să își verifice reciproc munca, astfel încât modificările să nu fie acceptate fără verificarea celuilalt instrument. A fost una dintre realizările de care m-am bucurat cel mai mult, mai ales că am pornit fără să știu nimic despre programare", spune Alexandra Ion. 

Alexandra: „Pur și simplu, apucă-te!”

Orice proiect aflat la început are nevoie de timp pentru a-și găsi publicul. În cazul Laexa Digital, apariția primilor clienți plătitori a reprezentat un moment important pentru Alexandra, care a văzut astfel că produsul construit de ea poate răspunde unor nevoi reale.

Am crezut încă de la început în potențialul Laexa Digital. Eram convinsă că ideea poate deveni o afacere de succes, pentru că pornea de la probleme reale, cu care se confruntă mulți oameni care încearcă să vândă sau să-și dezvolte afacerile online. Când au apărut primii clienți plătitori, am simțit o bucurie enormă, dar mai ales o confirmare că nu doar eu vedeam valoare în ceea ce construisem.

Cea mai mare provocare a rămas însă vizibilitatea. Până acum, nu am reușit să fac platforma suficient de cunoscută încât să aibă creșterea pe care mi-o doresc. Și cred că asta este una dintre cele mai importante lecții pe care le-am învățat: poți avea încredere într-o idee și poți construi un produs funcțional, dar să ajungi cu el la oamenii potriviți este o provocare complet diferită", explică Alexandra. 

Mesajul Alexandrei pentru cei care vor să înceapă de la zero: „Pur și simplu, apucă-te!”

Dincolo de experiența personală, Alexandra spune că una dintre cele mai importante lecții a fost să nu aștepte să aibă toate cunoștințele necesare înainte de a începe. În opinia sa, perseverența și disponibilitatea de a învăța sunt esențiale pentru oricine vrea să schimbe direcția profesională. „Le-aș spune, în primul rând, că nimeni nu se naște învățat și că niciodată nu este prea târziu să încerci ceva nou. Dacă îți dorești cu adevărat să înveți și crezi în ideea ta, nu aștepta momentul potrivit sau condițiile perfecte, pentru că s-ar putea să le aștepți la nesfârșit. 

Pur și simplu, apucă-te! Odată ce ai făcut primul pas, începi să descoperi ce ai de făcut mai departe. Înveți pe parcurs, te lovești de probleme, cauți soluții și, încet-încet, lucrurile încep să se lege. Dar le-aș mai spune și că nu este suficient să ai o idee bună. Trebuie să pui osul la treabă! Este nevoie de foarte multă muncă, răbdare și ambiție. Și, mai ales, să nu renunți la primul obstacol, pentru că obstacole vor apărea cu siguranță", a concluzionat Alexandra.

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