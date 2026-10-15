Diana Șoșoacă a dezvăluit cum a slăbit 20 de kilograme. Ce regim a urmat: „Am fost Miss la viața mea”

Diana Șoșoacă a dezvăluit rețeta care a ajutat-o să slăbească 20 de kilograme. Eurodeputata a vorbit, în cadrul emisiunii lui Dan Diaconescu, despre regimul alimentar pe care l-a urmat și despre alimentele pe care le-a consumat în această perioadă.

Diana Șoșoacă Foto: Arhiva Click!

Ce regim alimentar a urmat Diana Șoșoacă pentru a slăbi 20 de kilograme

Diana Șoșoacă a optat pentru un regim disociat, bazat pe consumul anumitor categorii de alimente în fiecare zi. Aceasta a explicat cum și-a organizat alimentația și ce a inclus în meniul său, dezvăluind că, pe lângă dietă, consideră că și iubirea are un rol important.

„Rețeta am mai dat-o: regimul disociat și foarte multă iubire. În prima zi fructe, fără banane și struguri. A doua zi, pui la grătar sau fiert fără pieliță. A trei zi lactate, fără telemea și smântână. A patra zi, ouă fierte tari. A cincea zi, legume fierte, fără cartofi, fasole, varză. A șasea zi, pește la grătar sau fiert. În a șaptea zi, se combină toate”, a dezvăluit șefa SOS România în emisiunea lui Dan Diaconescu.

Diana Șoșoacă a făcut dans profesionist, gimnastică și balet timp de 14 ani

În cadrul aceleiași emisiuni, Diana Șoșoacă a vorbit și despre perioada în care a practicat dans profesionist, gimnastică și balet, timp de 14 ani. Eurodeputata a povestit că, în tinerețe, avea o siluetă foarte suplă și cântărea între 52 și 55 de kilograme, la o înălțime de 1,75 metri.

Aceasta a rememorat și un concurs de dans la care a participat în 1990, susținând că a dansat timp de zece ore și că a slăbit zece kilograme într-o singură noapte. De asemenea, a dezvăluit că a fost manechin și că avea o talie de doar 38 de centimetri.

„Am făcut 14 ani de dans profesionist, gimnastică și balet. În 90 am câștigat concursul de cea mai rezistentă dansatoare pe muzică spaniolă. A început dansul la ora 21:00 și nu m-am oprit până la ora 7:00. Numai spaniole. Am slăbit în noaptea aia 10 kilograme. Venisem cu 55 de kilograme și am plecat cu 45. Am fost Miss la viața mea. Am avut și 38 de centimetri în talie. Am fost și manechin cândva, 38 de centimetri în talie aveam. La 1,75 înălțime. Aveam în jur de 52-55 de kilograme. Întotdeauna la bust am avut mai mult, în jur de 100-105, 38-40 în talie, eram o viespe. Făceam șpagatul în aer, îl fac și acum”, declara în trecut șefa S.O.S., în cadrul emisiunii lui Dan Diaconescu.