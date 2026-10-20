 Guvernul Luca Niculescu a fost votat de Parlament după ce Grindeanu i-a tăiat microfonul lui Bolojan
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Guvernul Luca Niculescu a fost votat de Parlament după ce Grindeanu i-a tăiat microfonul lui Bolojan

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Guvernul Luca Niculescu a fost votat în ședința comună a celor două camere ale Parlamentului, dar reprezentanții partidelor au oferit un spectacol ca pe vremuri, cu fluierături și amenințări. 

Nicușor Dan și Luca Niculescu
Luca Niculescu va depune la ora 19.00 jurământul în fața președintelui Nicușor Dan. Foto: presidency Foto: presidency.ro

Deși nu are nicio funcție în noul guvern și potrivit legii nu este între primii trei oameni din stat, președintele PSD, totodată și președintele Camerei Deputaților a avut un discurs de adevărat premier. Ba s-a mers și mai departe, când profitând de faptul că era președinte de ședință, Sorin Grindeanu i-a tăiat microfonul fostului premier Bolojan.

Sorin Grindeanu i-a trasat noului premier primii trei pași 

Ura între PSD și partidele care au format guvernul Bolojan este atât de mare încât Sorin Grindeanu nu s-a mai abținut și de la tribuna Parlamentului s-a lansat în amenințări directe. El a spus către Ilie Bolojan și toți miniștrii PNL și USR: „venim după voi”, „din prima zi la guvernare vă vom demasca”. 

„Vă dau o veste bună: Guvernul Bolojan pleacă!”. ”Astăzi trebuie să decidem dacă lăsăm ţara blocată în criza şi haosul de dreapta sau ne asumăm să o scoatem de acolo(...)  Timp de şase luni, PNL-USR s-au luptat pentru putere, în timp ce bolnavii s-au luptat pentru viaţă fără tratamente! Acest lucru trebuie să se oprească azi!(...) Dar să fie clar: nu vom administra eşecul guvernului Bolojan şi al dreptei!

Îl vom expune public, din prima zi(...) Performanţa guvernului Bolojan a fost sintetizată perfect chiar de către domnul premier demis. Ilie Bolojan şi-a început mandatul avertizând că România riscă incapacitatea de plată şi l-a încheiat spunând că e nevoie de un Guvern care să evite colapsul. Aşadar, de la incapacitate de plată la colaps- acesta este adevăratul bilanţ al domnului Bolojan. Avem o economie care are nevoie azi de oxigen şi familii care nu mai suportă austeritatea”, sunt câteva dintre atacurile lui Sorin Grindeanu, anunțând deja ca la partid ce sarcini are fiecare reprezentant al PSD. 

Sorin Grindeanu a transmis noului premier ce trebuie să facă.„Prima dată trebuie să spuneţi ţării adevărul despre buget. Câţi bani avem. Ce facturi sunt neachitate. Şi ce investiţii sunt blocate. Avem nevoie urgent de un audit al finanţelor publice, pentru ca mai apoi să luăm măsuri", a atacat Grindeanu întinzând un deget către cei din băncile PNL și USR. Ce vrea PSD a anunțat clar Grindeanu: pasul I plățile către autoritățile locale și firme și apoi relansarea investițiilor și a producției și de abia în al treilea rând „modernizarea statului”. 

Radu Miruță a prezentat poziția USR

„Problema acestui guvern nu este numele premierului. Problema acestui guvern este pesedizarea instituţiilor statului, către care vă uitaţi cu mult jind. Aţi avut din 90 până astăzi 18 participări în guverne şi 11 premieri, şi cifrele vorbesc de la sine. 5 milioane de români plecaţi din ţară, fabrici închise, transformate în ruină după ce dumneavoastră aţi schimbat produsele din Made in Romania în Made by PSD.

Domnule Grindeanu, un PSD cu lideri prinşi cu bani şi şpagă în portbagaje, un PSD cu miniştri care zboară în condiţii controversate cu avioane private, un PSD cu lideri PSD care zboară cu avioane private plătite de firma Nordis, care a luat banii de la români şi nu le-a mai dat înapoi apartamentele contractate, nu poate fi un PSD care pretinde că are soluţii", a spus Radu Miruţă în plenul comun”, a declarat fostul ministru al Apărării și Transporturilor, acum rămas doar deputat.

George Simion i-a cerut lui Bolojan să nu voteze guvernul Niculescu

„Mă uit în ochii dumneavoastră: Cu ce vă au la mână? Cu ce vă şantajează? Nu vă mai ascundeţi în spatele unor cuvinte mari, pe care le-am auzit şi de la domnul Grindeanu mai devreme, responsabilitate, stabilitate. De fapt, ce faceţi voi astăzi aici? Şi mă uit la voi cum vă uitaţi cu ură. Ce faceţi voi aici se cheamă trădare", a tunat Simion de la tribuna Parlamentului după care a cerut libertate pentru Călin Georgescu și a atacat modul în care a fost tratată soția fostului candidat la funcția de președinte al României, Cristela Georgescu. 

„Mă aşteptam să văd o femeie disperată, dar n-am văzut asta. Am văzut o femeie care luptă pentru soţul şi familia ei. Am văzut o femeie hotărâtă, puternică, luptătoare. Aşa trebuie să fie şi România noastră. Aşa că puteţi să vă zvârcoliţi voi şi să faceţi în toate felurile, pe la posturile voastre de televiziune. Puteţi doar amâna inevitabilul", a declarat președintele AUR, descriind-o pe Cristela Georgescu ca pe o eroină antică.

Ghid de cumpărături

banner stana izbasa jpg
#Exclusiv Click!
Cea mai curajoasă solistă de muzică populară! Cântă în mini, la 57 de ani: „Sunteți invidioase!” Verdictul dur al stiliștilor Vedete românești
image png
FotoAndreea Esca se întoarce în India după 32 de ani. Motivul pentru care revine în țara care a marcat-o: „Îi mai dau o șansă” Vedete românești
image
Bateristul trupei Poison, vindecat de cancer în stadiul IV după ce chimioterapia a eșuat: Înregistram deja mesaje pentru copiii mei adevarul.ro
image
Un șofer de 76 de ani, cursă pe contrasens pe o stradă din Vaslui. Un jandarm a intervenit pentru a preveni un accident adevarul.ro

Parteneri

image
„Dobitocule, mai bine mureai!” Val uriaș de hate la adresa lui MM Stoica după ce a fost implicat într-un accident rutier www.fanatik.ro
image
Boala care umple spitalele din Capitală. Copiii ajung pe capete la Urgențe observatornews.ro
image
Modelul Sahara Ray a murit la 34 de ani, la câteva luni după ce a născut. Era cunoscută pentru relația cu Justin Bieber www.antena3.ro
image
Anunțul PSD după învestirea Guvernului Niculescu. Măsurile asumate de social-democraţi www.gandul.ro
image
Cât este stimulentul de inserție în 2026 și cine beneficiază de el www.wowbiz.ro
image
Clipe de coșmar pentru Dinu Maxer! A ajuns de urgență la spital, cu ochiul grav lovit: „Mi-a traumatizat ochiul drept” www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Alimentele pe care Ion Ţiriac nu le consumă niciodată. Aşa are o sănătate de fier la 87 de ani as.ro
image
Unde trebuie pus termostatul ca să nu consumi gaz inutil. Detaliul care poate conta la factura de iarnă playtech.ro
image
Politicianul acuzat în trecut de spălare de bani decide soarta clubului Steaua. Cine este Radu Oprea, noul ministru al Apărării în Guvernul Luca Niculescu www.fanatik.ro
image
Umilit și amenințat de Narcis la Insula Iubirii, Remi reacționează. Întors în România, îi da 'fatala' celui care i-a furat iubita: 'Știai? www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
S-a dus să-și vadă fata pe platourile de filmare, iar când a ajuns a avut parte de o surpriză de zile mari! Ce a aflat Cătălin Măruță despre Eva www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Senzualitatea ei fără limite îl scotea din minți pe Casanova Hollywoodului! Era însurat, dar italianca focoasă îl pusese pe jar okmagazine.ro
image
Meghan Markle readuce magia Crăciunului pentru Archie și Lilibet. Ducesa a publicat un nou videoclip okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Revolta de pe Bounty: răzvrătirea care a sfidat Marina Regală britanică și a dat naștere unei legende historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Asediul cetății Caffa din 1346: legenda „războiului biologic” care a răspândit Moartea Neagră historia.ro
Accident Buftea jpg
Coincidență înfiorătoare la locul accidentului din Buftea, soldat cu doi morți și 18 răniți. Mesajul care a atras atenția tuturor Național
amar kale pictura condimente guinness jpg
Pictură spectaculoasă, realizată din 11 kg de condimente! Fapt divers
Captură de ecran 2026 10 20 140223 png
„Nu știam că un herpes poate ucide un bebeluș”. Drama unei mame care și-a pierdut fiica la doar 10 zile de la naștere Internațional
image png
Ce se întâmplă cu Kim Jong Un? Zvonurile despre sănătatea liderului nord-coreean și tensiunile de la graniță Internațional
consult medical, foto shutterstock jpg
Tot mai mulți copii ajung la spital din cauza acestei boli. Ce recomandări importante fac medicii Național
fabrica png
O fabrică din România a fost cumpărată de un gigant american. Peste 180 de angajați lucrează aici Național
metrou bucuresti jpeg
Incident grav la metroul din București. Un tânăr de 20 de ani s-a aruncat în fața trenului, la stația Constantin Brâncoveanu Național
image png
„E premiant și foarte liniștit”. Bunicul elevului care și-a atacat o profesoară și colegii, primele declarații după incident Național
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net