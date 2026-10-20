Guvernul Luca Niculescu a fost votat de Parlament după ce Grindeanu i-a tăiat microfonul lui Bolojan

Guvernul Luca Niculescu a fost votat în ședința comună a celor două camere ale Parlamentului, dar reprezentanții partidelor au oferit un spectacol ca pe vremuri, cu fluierături și amenințări.

Luca Niculescu va depune la ora 19.00 jurământul în fața președintelui Nicușor Dan. Foto: presidency Foto: presidency.ro

Deși nu are nicio funcție în noul guvern și potrivit legii nu este între primii trei oameni din stat, președintele PSD, totodată și președintele Camerei Deputaților a avut un discurs de adevărat premier. Ba s-a mers și mai departe, când profitând de faptul că era președinte de ședință, Sorin Grindeanu i-a tăiat microfonul fostului premier Bolojan.

Sorin Grindeanu i-a trasat noului premier primii trei pași

Ura între PSD și partidele care au format guvernul Bolojan este atât de mare încât Sorin Grindeanu nu s-a mai abținut și de la tribuna Parlamentului s-a lansat în amenințări directe. El a spus către Ilie Bolojan și toți miniștrii PNL și USR: „venim după voi”, „din prima zi la guvernare vă vom demasca”.

„Vă dau o veste bună: Guvernul Bolojan pleacă!”. ”Astăzi trebuie să decidem dacă lăsăm ţara blocată în criza şi haosul de dreapta sau ne asumăm să o scoatem de acolo(...) Timp de şase luni, PNL-USR s-au luptat pentru putere, în timp ce bolnavii s-au luptat pentru viaţă fără tratamente! Acest lucru trebuie să se oprească azi!(...) Dar să fie clar: nu vom administra eşecul guvernului Bolojan şi al dreptei!

Îl vom expune public, din prima zi(...) Performanţa guvernului Bolojan a fost sintetizată perfect chiar de către domnul premier demis. Ilie Bolojan şi-a început mandatul avertizând că România riscă incapacitatea de plată şi l-a încheiat spunând că e nevoie de un Guvern care să evite colapsul. Aşadar, de la incapacitate de plată la colaps- acesta este adevăratul bilanţ al domnului Bolojan. Avem o economie care are nevoie azi de oxigen şi familii care nu mai suportă austeritatea”, sunt câteva dintre atacurile lui Sorin Grindeanu, anunțând deja ca la partid ce sarcini are fiecare reprezentant al PSD.

Sorin Grindeanu a transmis noului premier ce trebuie să facă.„Prima dată trebuie să spuneţi ţării adevărul despre buget. Câţi bani avem. Ce facturi sunt neachitate. Şi ce investiţii sunt blocate. Avem nevoie urgent de un audit al finanţelor publice, pentru ca mai apoi să luăm măsuri", a atacat Grindeanu întinzând un deget către cei din băncile PNL și USR. Ce vrea PSD a anunțat clar Grindeanu: pasul I plățile către autoritățile locale și firme și apoi relansarea investițiilor și a producției și de abia în al treilea rând „modernizarea statului”.

Radu Miruță a prezentat poziția USR

„Problema acestui guvern nu este numele premierului. Problema acestui guvern este pesedizarea instituţiilor statului, către care vă uitaţi cu mult jind. Aţi avut din 90 până astăzi 18 participări în guverne şi 11 premieri, şi cifrele vorbesc de la sine. 5 milioane de români plecaţi din ţară, fabrici închise, transformate în ruină după ce dumneavoastră aţi schimbat produsele din Made in Romania în Made by PSD.

Domnule Grindeanu, un PSD cu lideri prinşi cu bani şi şpagă în portbagaje, un PSD cu miniştri care zboară în condiţii controversate cu avioane private, un PSD cu lideri PSD care zboară cu avioane private plătite de firma Nordis, care a luat banii de la români şi nu le-a mai dat înapoi apartamentele contractate, nu poate fi un PSD care pretinde că are soluţii", a spus Radu Miruţă în plenul comun”, a declarat fostul ministru al Apărării și Transporturilor, acum rămas doar deputat.

George Simion i-a cerut lui Bolojan să nu voteze guvernul Niculescu

„Mă uit în ochii dumneavoastră: Cu ce vă au la mână? Cu ce vă şantajează? Nu vă mai ascundeţi în spatele unor cuvinte mari, pe care le-am auzit şi de la domnul Grindeanu mai devreme, responsabilitate, stabilitate. De fapt, ce faceţi voi astăzi aici? Şi mă uit la voi cum vă uitaţi cu ură. Ce faceţi voi aici se cheamă trădare", a tunat Simion de la tribuna Parlamentului după care a cerut libertate pentru Călin Georgescu și a atacat modul în care a fost tratată soția fostului candidat la funcția de președinte al României, Cristela Georgescu.

„Mă aşteptam să văd o femeie disperată, dar n-am văzut asta. Am văzut o femeie care luptă pentru soţul şi familia ei. Am văzut o femeie hotărâtă, puternică, luptătoare. Aşa trebuie să fie şi România noastră. Aşa că puteţi să vă zvârcoliţi voi şi să faceţi în toate felurile, pe la posturile voastre de televiziune. Puteţi doar amâna inevitabilul", a declarat președintele AUR, descriind-o pe Cristela Georgescu ca pe o eroină antică.