Președintele PNL, Ilie Bolojan, a reacționat după controversele apărute în spațiul public privind presupusa utilizare a resurselor Serviciului de Protecție și Pază (SPP) în scop personal, cu ocazia nunții fiicei sale. Liderul liberal a respins ferm acuzațiile și a susținut că a respectat toate prevederile legale.

Ilie Bolojan răspunde acuzațiilor Foto: Arhivă/captură Bihoreanul

Ce spune Ilie Bolojan

Ilie Bolojan a declarat că întreaga situație reprezintă o încercare de a-i afecta imaginea publică și a vorbit despre ceea ce a numit o serie de acuzații nefondate.

„În aceste zile am avut o hărţuială şi un festival de minciuni care sunt efectul unui botez nereuşit de la Timişoara de acum ceva timp şi atunci trebuie găsită orice fel de chestiune care să fie legată şi de Bolojan”, a declarat liderul PNL, potrivit Libertatea.

Acesta a subliniat că nunta organizată de copiii săi nu a fost una extravagantă și că nu au existat abateri de la lege în ceea ce privește măsurile de protecție de care beneficiază.

„Ce vă pot asigura este că, pe de o parte, copiii mei au avut o nuntă decentă, iar eu, personal, am respectat toate prevederile legale şi nu s-a făcut nicio ilegalitate în modul în care a fost folosită maşina SPP”, a declarat Bolojan.

De ce beneficiază de protecție SPP

Fostul șef al Executivului a explicat că protecția oferită de Serviciul de Protecție și Pază nu reprezintă o alegere personală, ci o obligație prevăzută de lege pentru foștii premieri.

Potrivit acestuia, renunțarea la acest serviciu presupune asumarea unei proceduri speciale și transmiterea unor declarații pe proprie răspundere.

„Există o prevedere legală care obligă practic premierii care au fost în funcţie să aibă pază. Dacă refuză asta, trebuie să dea declaraţii în scris şi în fiecare zi, dacă refuzi, pentru că mai sunt şi astfel de situaţii, e chestiune pe proprie răspundere”, a explicat președintele PNL.

Declarațiile lui Ilie Bolojan vin în contextul în care în spațiul public au apărut solicitări privind înființarea unei comisii parlamentare care să verifice modul în care au fost utilizate resursele SPP la evenimentul privat.

Liderul liberal susține însă că toate măsurile de protecție au fost aplicate în conformitate cu legislația în vigoare și că nu a existat nicio utilizare ilegală a resurselor statului.

Cine este Daniel Bota, soțul fiicei celei mari a lui Ilie Bolojan

Lucia Maria, fiica cea mare a lui Ilie Bolojan, s-a căsătorit cu Daniel Bota sâmbătă, 14 noiembrie, în cadrul unei ceremonii organizate la Oradea. Mirele a fost fotbalist la FC Bihor, iar în prezent activează în domeniul antreprenorial. Cei doi formează un cuplu încă din perioada liceului și au ales să își unească destinele după o relație de lungă durată.

Nașii de cununie au fost Victor și Lavinia Puternity, respectiv Andrei și Iulia Săftescu.

Cu ocazia evenimentului, Ilie Bolojan a transmis un mesaj emoționant și le-a mulțumit invitaților care au fost alături de familia sa într-o zi atât de importantă.

„Toți ne bucurăm când copiii noștri se căsătoresc și, pentru mine, e o zi de mare bucurie. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru tot”, a declarat Ilie Bolojan, potrivit ebihoreanul.ro.