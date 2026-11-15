Meniu special la nunta fiicei lui Ilie Bolojan. Ce preparate au ajuns pe mesele celor câteva sute de invitați

Petrecerea de nuntă a Luciei Maria, fiica cea mare a lui Ilie Bolojan, și a soțului ei, Daniel Bota, a reunit sâmbătă seară, la Palazzo Grand Hall din Oradea, sute de invitați, în principal rude și apropiați ai mirilor, dar și politicieni cunoscuți din întreaga țară.

Ce bunătăți au servit invitații la nunta fiicei lui Ilie Bolojan Foto: Ebihoreanul

Atmosfera a fost întreținută de artiști îndrăgiți precum Minodora și Nicolae Furdui Iancu, în timp ce meniul ales de miri a reușit să îmbine armonios preparatele moderne cu bucatele tradiționale din Bihor.

Ce preparate au fost servite la petrecerea de la Palazzo Grand Hall

Pentru această seară specială, Lucia Maria Bolojan și Daniel Bota au optat pentru un meniu standard pregătit de echipa Palazzo, conceput astfel încât să îmbine specialitățile culinare sofisticate cu gustul autentic al preparatelor tradiționale.

Invitații s-au bucurat, printre altele, de salată de vinete, mușchiuleț de porc cu cremă de sparanghel sau cu sos brun, chiftele de mangaliță și piept de pui în crustă panko. De pe mesele nuntașilor nu au lipsit nici preparatele tradiționale românești, respectiv ciorba bihoreană și sarmalele, iar la desert oaspeții au fost răsfățați cu tort și un candy bar variat, potrivit Bihoreanul.

Regulă strictă privind fotografiile, filtre de securitate și declarația lui Ilie Bolojan

Mirii și-au dorit ca petrecerea să se desfășoare într-o atmosferă cât mai discretă și ferită de expunerea excesivă. Din acest motiv, invitații au fost rugați să nu facă fotografii sau filmări pe parcursul evenimentului, fiind îndemnați, în schimb, să profite de photobooth-ul special amenajat pentru a-și realiza fotografii de amintire. De asemenea, accesul în sala de evenimente a fost atent controlat, fiind organizate mai multe filtre de securitate.

Înainte de petrecere, Lucia Maria Bolojan și Daniel Bota și-au oficializat căsătoria la Primăria Oradea, acolo unde Ilie Bolojan și-a întâmpinat personal invitații, iar ulterior au participat la ceremonia religioasă de la Biserica cu Lună.

La ieșirea din lăcașul de cult, socrul mic a oferit o scurtă declarație jurnaliștilor care au urmărit evenimentul: „Toți părinții ne bucurăm când copiii noștri se căsătoresc”, mărturisind că și pentru el este o zi de mare bucurie.

Ce politicieni cunoscuți au participat la eveniment

Deși majoritatea participanților au fost membri ai familiei, prieteni și apropiați ai cuplului, la petrecerea de la Palazzo Grand Hall au fost prezenți și mai mulți oameni politici importanți.

Printre aceștia s-au numărat primarul Oradiei, Florin Birta, președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, senatorul PNL Vasile Blaga, europarlamentarul Gheorghe Falcă, liderul UDMR Bihor și fostul ministru Cseke Attila, precum și fostul prefect Claudiu Pop.