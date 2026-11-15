Ilie Bolojan, ținta criticilor după ce a purtat un costum de 4.000 de euro la nunta fiicei sale: „Arată a șofer de TIR”

Ținuta purtată de Ilie Bolojan la nunta fiicei sale cele mari, Lucia Maria, cu Daniel Bota, a stârnit numeroase reacții și a fost criticată de doi cunoscuți designeri vestimentari.

Ilie Bolojan, ținta criticilor după ce a purtat un costum de 4.000 de euro la nunta fiicei sale Foto: Arhivă

Florin Burescu și Adrian Oianu și-au exprimat punctele de vedere cu privire la apariția fostului premier al României și au comentat alegerile vestimentare făcute pentru un eveniment atât de important.

Florin Burescu: „Nu mi se pare potrivită pentru un socru”

Din punctul de vedere al designerului Florin Burescu, costumul purtat de Ilie Bolojan ar fi costat între 3.000 și 4.000 de euro. Deși a avut cuvinte de laudă pentru ținuta mirelui, acesta nu a fost la fel de impresionat de alegerea vestimentară a socrului mic. Designerul a considerat că outfitul lui Ilie Bolojan este mai degrabă unul business și nu se potrivește unui eveniment de asemenea amploare.

„Costumul mirelui e foarte drăguț, îl avantajează și ca siluetă. Îmi place ținuta lui. Doar la papion am o problemă. Ținuta lui Ilie Bolojan nu este una de ceremonie, ci o ținută business. Nu mi se pare potrivită pentru un socru sau pentru un eveniment atât de important. În schimb, toate costumele sunt de bună calitate și scumpe”, a spus Florin Burescu potrivit cancan.ro.

Ilie Bolojan la nunta fiicei sale Foto: bihoreanul

Adrian Oianu, critici dure la adresa ținutei lui Ilie Bolojan

Mult mai tranșant a fost designerul Adrian Oianu, care nu a avut deloc cuvinte de laudă la adresa apariției fostului premier. Acesta l-a comparat pe Ilie Bolojan cu unchiul Fester din „Familia Addams” și a afirmat că ținuta sa nu reflectă preocuparea pentru estetică și design. Designerul a mărturisit că apariția i-a lăsat un gust amar.

„Nu intră moda în casă la ei. Niște oameni de la țară, care n-au pic de cultură. Bolojan arată a șofer de TIR, nu a prim-ministru. Seamănă cu unchiul Fester din Familia Addams. Este o lipsă cruntă de preocupare pentru design. Ce lipsă de considerație pentru estetică și veșminte! Atâta ignoranță! E trist, mi-a lăsat un gust amar. E de-a dreptul ofensator pentru designeri și oamenii de cultură”, a declarat Adrian Oianu.

Cine este Daniel Bota, soțul fiicei celei mari a lui Ilie Bolojan

Lucia Maria, fiica cea mare a lui Ilie Bolojan, s-a căsătorit cu Daniel Bota sâmbătă, 14 noiembrie, în cadrul unei ceremonii organizate la Oradea. Mirele a fost fotbalist la FC Bihor, iar în prezent activează în domeniul antreprenorial. Cei doi formează un cuplu încă din perioada liceului și au ales să își unească destinele după o relație de lungă durată.

Nașii de cununie au fost Victor și Lavinia Puternity, respectiv Andrei și Iulia Săftescu.

Cu ocazia evenimentului, Ilie Bolojan a transmis un mesaj emoționant și le-a mulțumit invitaților care au fost alături de familia sa într-o zi atât de importantă.

„Toți ne bucurăm când copiii noștri se căsătoresc și, pentru mine, e o zi de mare bucurie. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru tot”, a declarat Ilie Bolojan, potrivit ebihoreanul.ro.