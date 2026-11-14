Primele imagini cu fiica lui Ilie Bolojan în rochie de mireasă! Cum a arătat Lucia Maria în ziua nunții

Zi de mare sărbătoare și emoții intense în familia lui Ilie Bolojan! Lucia Maria Bolojan, fiica cea mare a fostului premier, și-a unit destinul astăzi, sâmbătă, 14 noiembrie 2026, la Oradea, cu Daniel Bota, fost fotbalist la FC Bihor și actual antreprenor.

Fiica fostului premier a îmbrăcat rochia de mireasă Foto: Arhivă & Captură Facebook Bihoreanu

Deși familia a încercat să păstreze discreția asupra momentului, au apărut deja primele imagini cu tinerii însurăței, surprinși chiar la sosirea la Primăria Oradea, unde mireasa a impresionat printr-o apariție de o eleganță clasică desăvârșită.

Primele imagini cu fiica lui Ilie Bolojan mireasă și ce a spus Ilie Bolojan

Pentru a evita aglomerația și privirile curioșilor, mirii au intrat în clădirea Primăriei printr-un acces secundar, însă ținutele lor nu au trecut neobservate.

Lucia Maria Bolojan a ales o rochie de mireasă albă, extrem de rafinată, cu fustă amplă și partea superioară realizată din dantelă fină, cu guler înalt și mâneci lungi, transparente. Apariția de poveste a fost completată de un voal delicat și de un buchet minimalist, format din cale albe.

La rândul său, mirele Daniel Bota a mizat pe un stil clasic, impecabil, optând pentru un costum negru elegant, accesorizat cu papion și o floare albă la rever.

Sursa Facebook

Ilie Bolojan: "Pentru noi părinții este o zi de mare bucurie. Vă mulțumesc că ați venit", a spus fostul premier la ieșirea de la cununia religioasă, potrivit Știri pe Surse.

Cine sunt mirii: o arhitectă cu proiecte internaționale și un fost jucător al FC Bihor

Lucia Maria Bolojan și-a construit o carieră solidă în domeniul arhitecturii. După absolvirea Colegiului Național „Emanuil Gojdu” din Oradea, aceasta a studiat la Facultatea de Arhitectură și Urbanism a Universității Politehnica din Timișoara. De-a lungul timpului, fiica fostului premier a fost implicată în proiecte arhitecturale de anvergură și a colaborat cu clienți din Italia, Marea Britanie, Germania, Israel, Spania și, mai recent, din Asia de Est.

Alesul ei, Daniel Bota, este originar din zona Munților Apuseni și i-a fost coleg de liceu Luciei Maria. În plan sportiv, el a făcut parte din lotul echipei FC Bihor în anul 2013, când formația evolua în Liga a II-a, iar ulterior s-a retras din activitatea sportivă și s-a orientat către mediul de afaceri.

Cununie la Biserica cu Lună și petrecere cu 400 de invitați la Palazzo Grand Hall

După momentul de la Primărie, ceremonia religioasă este programată în centrul orașului Oradea, la emblematica Biserică cu Lună, urmând ca petrecerea de nuntă să se desfășoare la Palazzo Grand Hall, un salon de evenimente cu o capacitate de aproximativ 400 de persoane.

Potrivit publicației locale Știri Oradea, la eveniment ar putea lua parte și mai mulți lideri ai Partidului Național Liberal, printre care Daniel Buda, Florin Roman, Dan Motreanu și Mihai Jurca. Întrebat despre prezența politicienilor, purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a precizat că „nu este o nuntă de partid”, fără să menționeze dacă se află printre invitaț