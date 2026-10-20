Incident grav la metroul din București. Un tânăr de 20 de ani s-a aruncat în fața trenului, la stația Constantin Brâncoveanu

Un incident grav a avut loc marți, 20 octombrie 2026, în stația de metrou Constantin Brâncoveanu din București. Un tânăr în vârstă de 20 de ani a fost rănit după ce a ajuns pe calea de rulare, fiind surprins de un tren aflat în circulație.

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Panică la metrou

Potrivit informațiilor transmise de Brigada de Poliție pentru Transportul Public, sesizarea a fost primită în jurul orei 10:35, iar la fața locului au intervenit de urgență polițiștii și echipajele medicale.

„La fața locului s-au deplasat cu operativitate polițiști din cadrul structurii, iar din primele verificări s-a stabilit că, în timp ce se afla în incinta stației Constantin Brâncoveanu, un tânăr, în vârstă de 20 de ani, ar fi coborât pe calea de rulare a trenului, moment în care ar fi fost surprins și accidentat de către acesta”, au transmis reprezentanții Poliției.

Echipajele de intervenție au acționat pentru extragerea și acordarea primului ajutor victimei, în timp ce autoritățile au demarat verificări pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs incidentul.

Metrorex a reorganizat circulația trenurilor

Metrorex a anunțat că circulația trenurilor de metrou a fost reluată în condiții normale marți, începând cu ora 11:35, după intervenția echipajelor și aplicarea procedurilor specifice în urma incidentului produs în stația Constantin Brâncoveanu.

„Circulaţia trenurilor de metrou a fost reluată în condiţii normale marţi, începând cu ora 11:35, după reorganizarea acesteia în urma unei posibile tentative de suicid produse în staţia Constantin Brâncoveanu, pe firul 1”, au transmis reprezentanții Metrorex.

Autoritățile continuă verificările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs incidentul. Echipajele de intervenție au acționat pentru acordarea primului ajutor persoanei rănite, iar ancheta este coordonată de Brigada de Poliție pentru Transportul Public.

Nu este singurul incident de acest fel

O femeie de aproximativ 24 de ani a încercat să se sinucidă aruncându-se în fața metroului, în stația Ștefan cel Mare, în urmă cu o lună.

Victima a fost extrasă de sub metrou în stare de inconștiență, iar, potrivit ISU, a suferit multiple traumatisme.

La fața locului au acționat două echipaje SMURD, fiind vorba despre Detașamentul Special de Salvatori și o autospecială de stingere.