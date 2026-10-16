 Moment solemn în Armata României. Mii de soldați și gradați profesioniști au depus jurământul militar
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Moment solemn în Armata României. Mii de soldați și gradați profesioniști au depus jurământul militar

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Peste 4.000 de soldați și gradați profesioniști au depus, vineri, jurământul militar în cadrul unor ceremonii organizate în unități ale Armatei României din întreaga țară. Momentul marchează finalizarea primei etape de pregătire și reprezintă unul dintre cele mai importante angajamente asumate de militari față de statul român și cetățenii săi.

Moment solemn în Armata României
Moment solemn în Armata României Foto: arhivă

La evenimente au fost prezenți membrii familiilor, apropiații noilor militari, dar și reprezentanți ai conducerii structurilor militare și ai autorităților publice locale, care au asistat la ceremonia încărcată de simbolism.

În cele șase săptămâni de instruire din cadrul primului modul de pregătire, soldații și gradații profesioniști au dobândit cunoștințele de bază necesare carierei militare și s-au familiarizat cu regulamentele, disciplina și rigorile specifice instituției.

În perioada următoare, aceștia vor continua pregătirea prin module de specialitate, în funcție de posturile pe care urmează să fie încadrați.

„La ceremoniile de astăzi au participat familiile și apropiații, alături de reprezentanți ai conducerii structurilor militare și ai autorităților publice locale.

În cele șase săptămâni de pregătire, aferente primului modul, militarii au dobândit cunoștințe de bază și s-au familiarizat cu regulile și rigorile instituției, iar în perioada următoare vor parcurge modulele de instruire de specialitate pentru funcțiile pe care vor fi încadrați”, au declarat reprezentații MApN.

Reprezentanții Armatei României subliniază că soldații și gradații profesioniști constituie o componentă esențială a forțelor armate, având un rol important în desfășurarea misiunilor și în menținerea capacității operaționale a structurilor militare.

Ce rostesc militarii în timpul jurământului

Jurământul militar reprezintă unul dintre cele mai importante momente din viața unui militar, marcând intrarea oficială în rândurile Armatei României. În cadrul ceremoniei, recruții rostesc solemn:

„Eu, (gradul, numele şi prenumele), jur credinţă patriei mele România; jur să-mi apăr ţara chiar cu preţul vieţii; jur să respect Constituţia, legile ţării şi regulamentele militare. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”. Prin acest angajament, soldații își asumă obligația de a servi statul român, de a apăra independența și integritatea teritorială a țării și de a respecta valorile și disciplina militară.

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