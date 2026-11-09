Momente dramatice în Oceanul Pacific! Un pianist de pe o navă Royal Caribbean a supraviețuit miraculos după nouă ore în larg: „Am crezut că o să mor”

O întâmplare care putea avea un final tragic s-a încheiat cu o salvare spectaculoasă în Oceanul Pacific. Un pianist care lucra la bordul unui vas de croazieră aparținând companiei Royal Caribbean a fost găsit în viață după ce ar fi petrecut aproximativ nouă ore în apă, la zeci de kilometri de coastă. Doi pescari aflați în larg, în apropiere de California, l-au observat întâmplător și au intervenit imediat pentru a-l salva. Bărbatul a fost transportat ulterior la spital, iar autoritățile încearcă să stabilească în ce împrejurări a ajuns peste bord.

Un pianist de pe o navă Royal Caribbean a supraviețuit miraculos după nouă ore în larg Foto: arhiva

Cum a fost descoperit pianistul în mijlocul oceanului. Doi pescari au intervenit în ultimul moment

Incidentul s-a petrecut vineri, în apropiere de Newport Beach, California. Potrivit informațiilor prezentate de The Guardian, pianistul ar fi căzut de pe nava de croazieră „Ovation of the Seas”, operată de Royal Caribbean, și ar fi rămas în apele Oceanului Pacific timp de aproximativ nouă ore.

Bărbatul a avut însă o șansă incredibilă: a fost observat de doi pescari, Sean Norton și Grant Garrett, care se întorceau de la o partidă de pescuit desfășurată în apropierea Insulei Catalina.

Cei doi nu se așteptau să întâlnească o asemenea situație în timpul călătoriei de întoarcere. În jurul prânzului, au zărit o persoană în apă și au realizat imediat că este vorba despre un om aflat în pericol.

Grant Garrett a povestit pentru CBS News cum s-a desfășurat momentul în care au observat victima și au decis să oprească ambarcațiunea.

„Am zis: «Da, e un om. Opreşte barca»”, a povestit Garrett, amintindu-și momentul în care căpitanul vasului l-a zărit pentru prima oară pe bărbatul din apă.

Pescarii au acționat rapid și au reușit să îl scoată din ocean, aducându-l în siguranță la bordul ambarcațiunii. După ce și-a revenit, bărbatul le-a explicat că este pianist și că lucrează pe vasul de croazieră „Ovation of the Seas”, o navă cu 14 punți aparținând companiei Royal Caribbean.

Ce le-a spus pianistul salvatorilor după ce a fost scos din apă

Experiența prin care a trecut a fost una extrem de dificilă, iar primele sale cuvinte după salvare au reflectat teama că nu va mai reuși să ajungă în viață la mal.

Sean Norton a dezvăluit ce i-a spus bărbatul în momentul în care a fost recuperat din ocean.

„Singurul lucru pe care mi l-a spus a fost: «Mulţumesc. Am crezut că o să mor»”, a spus Norton.

După ce l-au adus la bord, pescarii au transmis un apel de urgență prin radio, iar autoritățile au fost alertate. Salvatorii din Newport Beach au intervenit pentru a-i acorda asistență pianistului, care a fost transportat ulterior la spital.

Șeful de batalion Adam Yacenda a precizat, potrivit CBS News, că bărbatul a fost găsit la o distanță cuprinsă între 15 și 20 de mile de țărm, adică aproximativ 24-32 de kilometri. Practic, acesta se afla în largul oceanului, departe de coastă.

Temperatura apei ar fi contribuit la supraviețuirea bărbatului. Ce explicație au oferit pescarii

Unul dintre aspectele care au atras atenția în acest caz este perioada îndelungată în care pianistul a reușit să rămână în viață în apele Pacificului.

Sean Norton consideră că temperatura neobișnuit de ridicată a oceanului ar fi putut avea un rol important în supraviețuirea acestuia. Potrivit pescarului, condițiile din apă au fost diferite față de cele întâlnite în mod obișnuit în această perioadă.

„Avem acest an nebunesc, marcat de un fenomen El Niño extrem. Tipul ăsta a stat în apă probabil 10 ore, dar apa avea 76 de grade F”, a spus Norton. „Într-un alt an, n-ar fi avut nicio şansă să supravieţuiască.”

Temperatura menționată, de 76 de grade Fahrenheit, echivalează cu aproximativ 24,4 grade Celsius. Aceasta ar fi putut reduce expunerea bărbatului la frig, însă nu elimină riscurile majore asociate unei perioade atât de lungi petrecute în ocean.

Garda de Coastă investighează cum a ajuns pianistul peste bord

În urma incidentului, Garda de Coastă a Statelor Unite a început o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care angajatul navei de croazieră a căzut în apă.

Reprezentanții grupului Royal Caribbean au confirmat incidentul și au transmis că îi oferă sprijin angajatului după experiența traumatizantă prin care a trecut.

Deocamdată, nu au fost făcute publice toate detaliile legate de momentul dispariției pianistului de pe navă sau de împrejurările în care acesta a ajuns în ocean.

Cert este că intervenția celor doi pescari a fost decisivă. După aproximativ nouă ore petrecute în apele Pacificului, bărbatul a avut parte de o salvare neașteptată, care i-ar fi putut schimba radical destinul.